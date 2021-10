Un terremoto de 4,3 grados sacude La Palma y una nueva lengua de lava llega al mar

La red de vigilancia volcánica de seguimiento 24 horas del Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado este mediodía un terremoto de magnitud 4.3 (mbLg), sentido con intensidad de III.



El terremoto se ha localizado a las 12.17 horas al suroeste del municipio de Villa de Mazo, a 35 km de profundidad, y ha sido sentido en numerosos puntos de Tijarafe, El Paso, Breña Alta, Los Llanos, Puntagorda, Fuencaliente, Garafía, Santa Cruz de La Palma, Breña Baja, Tazacorte y San Andrés y Sauces.



A este terremoto, le han seguido tres de magnitud 3,3, 3,4 y 3,3 localizados en el noreste del municipio de Fuencaliente y a una profundidad que oscila entre los 12 y 14 kilómetros. En lo que va de día se han registrado en la isla más de sesenta movimientos sísmicos.



Imágenes de las 11,30 hora canaria de la salida de uno de los tubos de lava / Images taken at 11,30 Canarian time of the exit of one of the lava tubes pic.twitter.com/BDWkWrl07d