"El arte ha sido un apoyo fundamental en mi vida y me ha ayudado a superar un trastorno bipolar"

Mientras estaba ingresada por un trastorno bipolar, Virginia Mongay encontró en el arte un gran aliado. Ofreció un taller a sus compañeros y ahora presenta la exposición

Virginia Mongay es una exploradora artística –como ella misma se define– con una gran historia de superación a través del arte. Después de tres intentos de suicidio y cuando estaba ingresada en la unidad de rehabilitación de salud mental por un trastorno bipolar, encontró en la pintura a su mayor aliado. Impartió un taller de arteterapia a sus 40 compañeros de rehabilitación y ahora, ya dada de alta, expone las 150 obras bajo el título de expresArte en el Civivox Jus La Rocha hasta el 30 de octubre.

¿Cómo nace el proyecto?

–Surge en un momento en el que yo estaba ingresada en la unidad de rehabilitación y las terapeutas ocupacionales me propusieron hacer un taller. Tengo una formación artística y no dudé en impartir el curso a mis compañeros. Tenía que pensar algo para personas que no supieran ni pintar ni dibujar y la arteterapia era la mejor solución. Además, te permite expresar emociones y es un material con el que luego se puede seguir trabajando con el psicólogo. La verdad es que ha sido una experiencia increíble.

Usted fue profesora y usuaria al mismo tiempo. ¿Cómo lo vivió?

–Ha sido un año personalmente muy difícil porque he estado en la unidad de rehabilitación mental desde marzo hasta septiembre. Por suerte, he estado acompañada por unos profesionales increíbles y por unos compañeros maravillosos a los que quiero un montón y que me han ayudado mucho en este camino. Han sido mi familia durante seis meses y medio.

¿Cómo se puede utilizar el arte para mejorar la salud mental?

–A gente a la que le cuesta mucho expresar sus emociones, se ha comprobado que las artes plásticas son una gran manera de conseguirlo. En esta exposición, se ha visto que la pintura les ayuda a sacar cosas fuera. Pero, desde luego, la arteterapia sirve para cualquier persona. Es como la educación psicológica, que todos deberíamos tenerla desde pequeños.

¿Llegaban sus alumnos con reticencia al iniciar la terapia?

–Sí. Sobre todo me decían: "Que yo no sé pintar ni dibujar". Y yo les tenía que repetir que estuvieran tranquilos, que los dibujos eran libres y podían salir como fuera. Todos de pequeños hemos pintado, hemos hecho plastilina y arcilla. Luego, llega un punto de nuestra vida en el que el colegio nos dicen quién sirve para el arte y quién no. Al final, se acaba perdiendo esa facilidad y esa naturalidad que teníamos con las artes plásticas. La arteterapia lo que quiere conseguir es volver a ese momento y que un adulto pueda pintar, esculpir o tocar un instrumento sin miedo. Lo que importa no es el resultado de la obra, sino la vivencia y el disfrute.

¿Cuál ha sido el resultado final del proyecto?

–El resultado ha sido muy bueno. Sobre todo, la satisfacción personal que me llevo es que a los alumnos les ha gustado mucho. Les pareció más interesante que otras actividades más repetitivas que tienen en la clínica. Esto era una novedad y les sacaba un poco de la rutina.Yo he conseguido lograr el alta y a mis compañeros les digo que se puede y que les deseo lo mejor de corazón.

¿Cuál es el grado de desarrollo de la arteterapia en Navarra?

–Es algo muy novedoso, pero cada vez se va haciendo más. Tiene muchas posibilidades: se puede usar para sesiones individuales, grupales o para temas concretos como el duelo o los bloqueos. Hay muchas cosas más importantes antes que esto y requiere un esfuerzo económico por parte de las instituciones, pero es muy válido para tratar temas de salud mental.

Con la pandemia han aumentado los problemas de salud mental, pero sigue costando pedir ayuda.

–Una de cada cuatro personas sufre o va a sufrir una enfermedad mental a lo largo de su vida y las administraciones tienen que aumentar los recursos porque no se llega a todo. Tras la la pandemia, se ve que la gente está muy necesitada porque hay casos de ansiedad y depresión que no se hubieran dado sin ella. La cosa es que es muy difícil pedir ayuda por el estigma social y por el autoestigma que la sociedad crea sobre el enfermo. Es clave hacer campañas de visibilización, de desestigmatización y de concienciación de la sociedad para que entendamos que la enfermedad mental es igual que la física. Nos puede pasar a cualquiera. Yo, después de mucho tiempo, por fin he podido quitarme el autoestigma, que es lo peor. Eso es lo que nos machaca. He dejado mochilas y piedras fuera. Ahora, hay que llegar a que la sociedad lo acepte.

Algunos de estos problemas terminan en suicidios.

–Sí, es un tema muy importante. Para mí, el suicidio no es más que una muerte por un problema de salud mental no tratado. Es como morir de un cáncer. Uno no se suicida porque quiere. Hay más de 3.000 suicidios al año en España y eso sin contar los intentos... Yo llevo tres intentos en la espalda en mi vida. Hay que darle visibilidad y desestigmatizarlo.

Las claves

La protagonista. Virginia Mongay es diseñadora de interiores de profesión y exploradora artística de vocación. Esta vecina de Noáin descubrió su pasión por la pintura hace cinco años y ya ha realizado varias exposiciones. Ahora, después de pasar seis meses ingresada por un trastorno bipolar, muestra su último trabajo: expresarte, un proyecto que ha desarrollado junto a sus compañeros en la unidad de rehabilitación de la clínica.

La exposición. Las 150 obras que han realizado los 40 usuarios de la unidad de rehabilitación mental en el taller con Virginia se exponen en el Civivox Jus La Rocha hasta el 30 de octubre.

Los ejercicios de arteterapia. Para la exposición, Virginia Mongay realizó cuatro ejercicios. El primero fue pintar la música, que consistió en reflejar sobre el papel con los ojos cerrados las emociones que genera la melodía. Después, de dentro a fuera, que partió de una mirada íntima y personal al interior de cada uno para identificar las propias emociones. En el tercero, de fuera a dentro, se buscaba tomar conciencia de la influencia del mundo exterior en las propias emociones. Por último, se realizó un ejercicio de autoconocimiento a partir de la idea solo yo me puedo llenar así de bien.