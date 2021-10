Farmacéuticos, médicos, odontólogos, podólogos y Salud impulsan una campaña sobre la importancia de la receta

Los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Médicos, Odontólogos y Podólogos de Navarra, así como el departamento de Salud del Gobierno de Navarra, han presentado este jueves la campaña No solicites sin receta medicamentos que la necesitan. Una iniciativa que, como señaló la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Marta Galipienzo, "hemos hecho por dos motivos: por recordar a nuestros propios colegiados la importancia de una correcta receta médica, tanto a la hora de la prescripción como de la dispensación, y sobre todo para concienciar a los usuarios de que esta es una herramienta que debe estar bien cumplimentada y que no es un capricho de la farmacia".

La rueda de prensa, celebrada en la sede del Colegio de Médicos de Navarra, ha contado con la participación, además de Marta Galipienzo, del presidente del Colegio Oficial de Médicos de Navarra, Rafael Teijeira; la secretaria de Junta del Colegio Oficial de Odontólogos de Navarra, Inmaculada Cordón; el presidente del Colegio Oficial de Podólogos de Navarra, Luis Ángel Arigita, y el director general de Salud, Carlos Artundo.

"El objetivo de esta campaña es recordar tanto a farmacéuticos, como a prescriptores y a la población en general la obligación legal de presentar la receta para la dispensación de los medicamentos que la necesiten; promover un mayor conocimiento sobre el formato oficial y concienciar sobre la seguridad que ofrece este documento, tanto a los profesionales como al paciente", ha explicado Galipienzo.

Tras exponer que a veces "el paciente no entiende por qué lo pedimos", ha explicado que "primero porque es una obligación legal, porque nosotros además nos enfrentamos a sanciones del departamento –que pueden oscilar entre los 6.000 y 30.000 euros–" y porque "la receta es una seguridad para el paciente. Es una comprobación de que el que tiene capacidad de prescripción ha hecho un correcto diagnóstico y ha decidido qué medicamento tiene que tomar ese usuario para esa patología". Finalmente, quiso dejar claro que "la receta no significa que esté financiado por la Seguridad Social", que "dura diez días" y que se la quedan en las boticas porque "la tenemos que presentar a inspección cuando venga".

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos, Rafael Teijeira, ha destacado la importancia del sistema de validación de la receta privada en soporte papel que se instauró en Navarra el año pasado, con el fin de "evitar la falsificación de recetas y dotar de mayor seguridad a los pacientes".

Sin embargo, ha enumerado algunas situaciones no deseables relacionadas con la receta médica que "conviene corregir", como ocurre "cuando el paciente solicita la dispensación sin receta de medicamentos que legalmente la necesitan, cuando presenta en la farmacia recetas en papel que no se ajustan a los formatos oficiales, o cuando solicita la dispensación mediante informes de alta hospitalaria o de urgencias, anotaciones en papel o prescripciones telefónicas". Para Teijeira, este es un problema que precisa de la "colaboración de todos los sectores implicados: farmacéuticos, prescriptores, pacientes y Administración". Por ello, ha emplazado a los médicos a que "realicen la prescripción de los medicamentos que la requieran en receta oficial, estén financiados o no".

Por su parte, la secretaria de Junta del Colegio Oficial de Odontólogos de Navarra, Inmaculada Cordón, ha indicado que en el año 2013 el Colegio de Dentistas de Navarra puso en marcha la Plataforma única de prescripción de recetas elaborada por el Consejo General de Colegios de Médicos que permite la generación de recetas para sus colegiados. "Desde entonces, los dentistas en España han adquirido más de 30 millones de recetas. En Navarra, en 2020, año en el que se registraron cierres de clínicas y menos visitas de pacientes en la consulta del dentista debido a la pandemia, se generaron 75.000 recetas en Navarra". "Actualmente, en lo que va de año 2021, hemos generado 65.000 recetas para los cerca de 400 colegiados de Navarra, y nos consta que la totalidad de ellos utiliza este modelo de receta oficial", ha expresado.

El presidente del Colegio de Podólogos de Navarra, Luis Ángel Arigita, ha declarado que el colectivo de podólogos siempre ha transmitido a sus colegiados la importancia de cumplir con la normativa existente porque "no hay otra manera de hacerlo que hacerlo bien".

Finalmente, el director general de Salud, Carlos Artundo, ha destacado que esta es una campaña "necesaria", al mismo tiempo que ha alertado de los riesgos de la automedicación en determinados fármacos. "Los medicamentos que requieren receta médica siempre deben contar con la prescripción de un profesional", ha afirmado.

Por último, ha aprovechado el encuentro para agradecer a los colegios profesionales presentes el esfuerzo realizado durante la pandemia. "Es un privilegio para Navarra haber contado con esa respuesta de todos los colegiados", ha concluido.