Una mirada al euskera desde los medios

lOS PERIODISTAS joseba santamaria, JUAN CRUZ lakasta, JAVIER LORENTE e IÑAKI SOTO ANALIZaron LA SITUACIÓN en navarra

Fomentar el uso del euskera y la cohesión a través de los medios de comunicación, que son sin duda uno de los grandes altavoces sociales. Esa fue una de las principales cuestiones que se trataron ayer en el Condestable en la jornada organizada por Topagunea. Joseba Santamaria, director de DIARIO DE NOTICIAS, Iñaki Soto, de Gara, Javier Lorente, de Cadena Ser, y Juan Cruz Lakasta, de Euskalerria irratia protagonizaron una tertulia sobre la situación actual del euskera y su presencia en los medios de comunicación.

El debate partió de la encuesta sociolingüística de 2016, en la que se indica que un 33,3% de la población navarra se posiciona a favor de potenciar el euskera, mientras que un 27,6% no se muestra ni a favor ni en contra 27,6% y un 39,1%, abiertamente en contra. Aunque hay más apoyo social que en 1990, se sigue lejos de la mayoría de la población y el importante rechazo preocupa notablemente a los cuatro periodistas.

Joseba Santamaria, director de DIARIO DE NOTICIAS, lamentó la aversión al euskera, una actitud que cree que perdura desde hace décadas. "Este rechazo no viene solo desde el cambio de gobierno de 2015, sino que es un caldo de cultivo que viene desde finales del siglo XX y principios del XXI. Es una lluvia fina que va generando un discurso y una táctica política, legislativa y administrativa. Ellos han utilizado el euskera en negativo, como arma arrojadiza, y no hemos sabido replicar. El euskera se ha convertido en un elemento de confrontación política y que la sociedad percibe como negativo. Hay que hacer un esfuerzo por cambiarlo", remarcó.

Pese a ello, el director del Noticias quiso ver también la parte positiva de los datos. "Ha habido muchos avances y hay que ponerlos en valor. De mi generación a la siguiente, la situación ha mejorado mucho. La primera vez que intenté aprender euskera, el contexto era desesperante y, ahora, el 33% de la población es euskaldun".

Además, Joseba Santamaria recordó algunas decisiones políticas en torno a la lengua que consideró erróneas. "Creo que el espíritu de la zonificación es mucho más avanzado que su práctica y eso sigue siendo un gran déficit para la Comunidad Foral. Luego, en 1994, se podría haber extendido la enseñanza en el modelo D a toda Navarra, pero, sorprendentemente, HB votó junto a UPN en contra".

Iñaki Soto, del diario Gara, señaló algunos errores tanto políticos como sociales. "Creo que los euskaldunes no hemos acertado en construir un marco a nuestro favor. No hemos tenido una nueva estrategia y, en el caso de Navarra, hemos replicado simplemente políticas que se hacen en otras zonas y que no valen para este territorio. También hay un victimismo muy extendido que no ayuda a ver bien la realidad", analizó.

Por su parte, Juan Cruz Lakasta, de Euskalerria Irratia, trató de buscar soluciones ante un discurso que tildó de euskarófobo. "Creo que la derecha política y mediática potenció el discurso euskarófobo con el Gobierno de 2015 y, como vieron que funcionaba, hicieron su oposición partiendo de esa base. Se parece al discurso xenófobo porque muchas veces parece que los vascoparlantes somos ajenos al sistema y venimos a quitar el trabajo a las personas catellanohablantes. Hay que intentar asociar el euskera a valores positivos como la justicia social, la lucha contra la pobreza o el feminismo, que son argumentos potentes".

En cuanto a Javier Lorente, alabó el esfuerzo de aquellos que estudian en el modelo A o que, como en su caso, se acercan al euskera de mayores. "Mucha gente no es consciente de que el euskera está presente en su día a día y hay que acercar el euskera a quien lo desconoce", concluyó.

Por último, los periodistas coincidieron en señalar que existe una demanda de contenido informativo en euskera y que es uno de los retos que la profesión tiene por delante. Además, se reflexionó sobre la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos mediante la transformación digital y la oferta de contenidos en euskera.

"En Navarra, se han replicado políticas de otras zonas y que no valen para este territorio" iñaki soto Periodista del Gara

"Se ha utilizado el euskera en negativo, como arma arrojadiza, y hay que esforzarse por cambiarlo" Joseba Santamaria Director de DIARIO DE NOTICIAS

"La derecha política y mediática potenció el discurso 'euskarófobo' con el Gobierno de 2015" Juan cruz lakasta Periodista de Euskalerria Irratia