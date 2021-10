Pevolca confinará barrios costeros y el casco de Tazacorte si la colada norte llega al mar

La colada situada al suroeste de la Montaña de La Laguna (a la que la Unidad Militar de Emergencias ha denominado colada 7) se encuentra en estos momentos a apenas 120 metros del cantil de la costa oeste de La Palma, por lo que en el caso de que finalmente llegue al mar se ordenará el confinamiento no sólo de los barrios de San Borondón, Marina Alta, Marina Baja y La Condesa, sino también del casco de Tazacorte.



El director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, ha indicado que esta colada ayer tuvo un parón significativo y prácticamente no hubo avance; sin embargo, a partir de las 05.00 horas de hoy empezó a recibir aportes energéticos importantes y se está moviendo de nuevo en dirección al mar, a una velocidad de entre 5 y 10 metros por hora.





Situación de la colada de lava de La Laguna a las 13:00 hora canaria / Update on the La Laguna lava flow at 13:00 Canarian time pic.twitter.com/7222mdmnf0