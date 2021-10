Aparece un nuevo foco de emisión y una nueva colada en el volcán de La Palma

Lejos de remitir, el volcán de La Palma ha alcanzado las cinco semanas de erupción a plena potencia y ha sumado una nueva colada y un salidero abierto bajo el cono secundario del que mana abundante lava líquida, y en la que los terremotos han sido constantes.



Carmen López, responsable de la red de vigilancia volcánica del Instituto Geográfico Nacional (IGN), señala que aún es pronto para saber cómo se va a comportar en el futuro este nuevo centro de emisión, si formará un nuevo cono o si será un salidero de lava como otros abiertos con anterioridad, por los que sale lava más líquida. Eso hace que avance ladera abajo con mayor velocidad por encima de coladas preexistentes.





Video infrarrojo de la actividad a última hora de hoy tras un día de gran actividad en el volcán / Infrared video of late night activity after a verte active day at the volcano pic.twitter.com/XmCswSQY61

Nuevas imágenes de las 15.15 (hora canaria) de la nueva colada que avanza hacía el sur / New footage at 3.15 p.m. (Canarian time) of the new lava flow that advances towards the south #lapalma pic.twitter.com/OOfpuglULd