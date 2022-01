Los navarros gastan 95 euros de media en las rebajas de invierno

Cada navarro gasta 95 euros en las rebajas de invierno, según dice la Asociación de Consumidores Irache en el mismo día en el que comienzan las Rebajas de Invierno, que el 49 % de los navarros esperan expresamente para realizar alguna adquisición seleccionada previamente.

Lo recoge una encuesta encargada por Irache, que revela que el gasto medio de cada ciudadano la temporada pasada en estas rebajas fue de 95 euros y que, por edades, quienes más gastaron en ellas fueron los menores de 30 años, con 135 euros; mientras que los de entre 46 y 65 años gastaron 96 euros; los menores de entre 30 y 45 años, 89 euros; y los mayores de 65 años, 77 euros.

Con todo ello, en una nota Irache advierte a los consumidores que "las rebajas no significan ningún menoscabo en sus derechos" y que los productos rebajados deben corresponder con lo que se ofrece en el comercio y tienen que estar en perfecto estado.

Si no es así, entra en juego la ley de garantías y el consumidor tiene derecho a que el comercio le entregue una prenda en perfectas condiciones, aunque para poder reclamar es muy importante conservar el justificante de compra y reclamar por escrito al comercio en cuanto el comprador se percate del defecto, aunque "cuanto menos tiempo pase desde la compra, mejor".

Los 'madrugadores' de las rebajas

Las rebajas de invierno comenzaron en la mañana de este viernes con gran afluencia de público, sobre todo en grandes superficies como El Corte Inglés o Zara. Cientos de navarros aprovecharon el primer día de rebajas para comprar los últimos regalos de la Navidad, darse algún capricho, aprovechando los descuentos para llevarse ese producto deseado a un mejor precio, o devolver ese regalo de Reyes que no ha terminado de triunfar.

Una veintena de personas hacían cola en las puertas de El Corte Inglés un cuarto de hora antes de su apertura, aunque una vez se abrieron las puertas la riada de personas fue constante. Curiosamente, la mayoría de los que hicieron cola para entrar a primera hora afirmaba que las rebajas no eran el motivo de su visita al centro comercial. Eso sí, buena parte de ellos no negaba que, aprovechando que estaban en el momento y lugar adecuado, iban a mirar si encontraban alguna ganga.

Es el caso de Isabel Sánchez y Carlos Redín, que acudían para ver si le podían arreglar el teléfono móvil a ella, aunque admitían, él con algo de resignación, que aprovecharían para mirar alguna cosa. "Me apetece mirar un abrigo, pero no se si nos va a dar tiempo. Lo primero es el móvil y dependiendo del tiempo que nos ocupe miraré o no", explicaba Isabel.

Mercy Copa también acudió a por el producto estrella de las rebajas de enero, los abrigos de invierno. "Tengo mirado uno y según el tiempo seguro que miraré alguna otra cosa. También vengo a por algo concreto e igual me voy con otra cosa.

Juancho González, por su parte, se mostraba "sorprendido" por la gente que estaba haciendo cola. "Es la primera vez que vengo el primer día de rebajas, pero vengo a hacer un encargo y me iré pitando en cuanto lo haya hecho", manifestaba.



Inicio con buen pie

Miguel Bados, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, se mostraba este mediodía satisfecho con las primeras horas de unas rebajas que, en su caso, arrancan con descuentos de hasta el 50% y se extenderán hasta el 28 de febrero. "El inicio ha sido muy bueno, seguramente también por coincidir en viernes, porque mucha gente tiene puente", apuntó.

También ayuda que, al contrario que el año pasado, en el que las rebajas llegaron en plena tercera ola, no hay restricciones en cuanto a aforos o a uso de provadores. "Seguimos manteniendo todas las medidas interiores, a nivel geles, mamparas o distanciamiento, pero no hay nada en cuanto a aforos o a los provadores, y es lógico que por eso tengamos más gente que el año pasado", manifestó Bados.