Down Navarra invita a la ciudadanía a cambiar la mirada hacia este colectivo

Personas con síndrome de Down en un acto en el ayuntamiento. Oskar Montero

Cambia tu mirada/Aldatu zure begirada es el lema elegido por la Asociación Síndrome de Down de Navarra para celebrar el Día Mundial del síndrome de Down. La entidad reta a la sociedad navarra a cambiar su forma de ver y percibir a las personas con discapacidad, en especial a las personas con síndrome de Down, y a sumarse a un reto donde la inclusión, la igualdad y la participación social abierta sean posibles.

Down Navarra ha adelantado a mañana domingo la conmemoración de este día, que oficialmente se celebra el 21 de marzo, y organizará una fiesta para todos los públicos. La cita tendrá lugar en la Plaza de la Libertad de Pamplona y se prevén muchas actividades gratuitas muchas de ellas dirigidas a los más pequeños.

La jornada comenzará a las 11.30 horas con el grupo de Txalaparta de Down Navarra que realizará una exhibición a la que seguirá otra muestra de danzas regionales de la entidad. Al mediodía se podrá degustar una txistorrada y actuarán las payasas de Virginia Senosiáin. La música también será protagonista con la bicicleta musical que recorrerá los alrededores de la plaza y las rancheras de Chuchín Ibáñez e Íñigo Juango. La jornada terminará con ejercicio a ritmo de Zumba y las danzas del grupo Ardantzeta de Noain. También habrá hinchables y pintacaras.

Por último, la entidad colocará una lona en blanco para que la ciudadanía plasme por escrito su reto y su cambio de mirada hacia las personas con síndrome de Down.