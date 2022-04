La OMS: "El 99% de la población mundial respira aire contaminado"

El 99 por ciento de la población mundial respira aire que supera los límites de calidad recomendados, según ha alertado la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un informe publicado con motivo de la celebración, el próximo 7 de abril, del Día Mundial de la Salud, y en el que se han analizado a más de 6.000 ciudades de 117 países.





Over 6,000 cities in 117 countries are now monitoring air quality, but the people living in them are still breathing air that exceeds WHO air quality limits, with people in low & middle-income countries suffering the highest exposures https://t.co/Llaj2wHk0V#HealthierTomorrow pic.twitter.com/Drlyex77oi