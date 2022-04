El fin de la mascarilla en interiores podría llegar después de Semana Santa

Son muchas las voces en el Gobierno español, entre ellas, la del propio Pedro Sánchez o la de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, las que vienen advirtiendo desde hace semanas del poco tiempo que le queda a la obligatoriedad de la mascarilla en espacios cerrados. Sin embargo, han asegurado que la decisión de poner fin al cubrebocas la tomarán siempre teniendo en cuenta la posición de los expertos.

Ahora sabemos que la postura de los técnicos del ministerio de Sanidad y de las comunidades es favorable a dejar de usar la mascarilla en espacios cerrados. En su último borrador proponen a la Comisión de Salud Pública que el uso de la mascarilla en interiores deje de ser obligatorio de forma progresiva después de Semana Santa, aunque habría varias excepciones.

La mascarilla debería seguir usándose en el transporte público, y en hospitales y residencias. En el último caso la obligatoriedad afectaría tanto a trabajadores como a visitantes, y también a las personas ingresadas siempre que se encuentren en espacios comunes.

POSIBLE FIN DE LA MASCARILLA EN CENTROS EDUCATIVOS



La ponencia de Alertas también es partidaria de retirar la mascarilla en los centros educativos, aunque recomienda que siga usando protección la población vulnerable, bien sean estudiantes o personal docente.

Los expertos apuestan por hacer un uso razonable de la mascarilla, y recomiendan seguir utilizándola en los puestos de trabajo en los que no exista una buena ventilación y no se guarde la distancia de seguridad; o bien cuando acudimos a espacios en los que se pueden dar aglomeraciones como supermercados, otros comercios, cines o bares y restaurantes.



CONSEJO INTERTERRITORIAL DE SALUD



La última palabra la tiene el Consejo Territorialidad de Salud. La próxima reunión de los consejeros de Salud tendrá lugar este miércoles, aunque es cierto que en la agenda del día no aparece el debate sobre el fin de la mascarilla.

Santos Induráin, consejera de Salud del Gobierno de Navarra, defiende que todo cambio en las medidas debe estar avalado por los expertos. "Por ejemplo, hemos visto que ha sido una buena decisión que la modificación de las medidas restrictivas haya sido de manera progresiva". De cara al futuro, Induráin manifiesta que "probablemente haya" una séptima o una octava ola, si bien remarca que "los expertos opinan que no es probable que sea con la misma repercusión". "Con nuestra evaluación y nuestra vigilancia epidemiológica, esperamos predecir esta evolución, ver qué variantes nuevas aparecen y estar preparados".

La consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, se ha mostrado partidaria de "esperar" a las recomendaciones de los expertos para decidir sobre la eliminación de la obligatoriedad en interiores, una medida que considera "tiene que venir de la mano del conocimiento y la evidencia científicas". Si bien ha señalado que, "en este momento no se ha trasladado nada al respecto ni desde la ponencia de alertas, ni desde la Comisión de Salud Pública".

"La ponencia de alertas a nivel nacional se ha pronunciado y ha dicho que no está de acuerdo en que se quite, por lo menos, hasta que no pase la Semana Santa. Esa ha sido la propuesta", ha desvelado este lunes el consejero de Salud de la Región de Murcia, Juan José Pedreño.

La postura de esta comunidad es que hay que ser "prudentes", atenerse al criterio de los expertos y técnicos y que se adopte en todo el país.

También Extremadura aplicará lo que determine la Ponencia de Alertas respecto al fin de las mascarillas en interiores, tal y como ha afirmado este lunes el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien ha opinado que no se debe correr "en exceso" porque la nueva fase de la covid, en la que solo se están contando los casos graves y los producidos en colectivos vulnerables, lleva aplicándose "poco tiempo".

"Esto es una opinión muy personal, y tampoco sé si es correr en exceso quitar las mascarillas para los que no son vulnerables", ha añadido el consejero.

Andalucía es partidaria de esperar "unos meses" porque habrá acontecimientos que generarán una "enorme concentración de personas" como la Semana Santa, la feria de Abril de Sevilla o las diversas romerías.

El presidente la Junta, Juanma Moreno, ha señalado que "hay que ser muy prudentes" y ha pedido que la decisión sea adoptada en el Interterritorial pero "avalada" por el Comité Técnico y Científico al haber "muchas opiniones encontradas" entre los profesionales sanitarios.

Desde Aragón, fuentes de la consejería aseguran a Efe que esta comunidad apoyará el acuerdo del Consejo Interterritorial y la decisión que se tome tras el debate técnico ; en cualquier caso, apuesta por mantenerlas en entornos vulnerables y en transportes y en las personas con síntomas.

Igualmente, Baleares prefiere que los técnicos se pronuncien en la ponencia y que posteriormente se trate en la Comisión de Salud Pública, indican a Efe fuentes de la Conselleria de Salut.

Galicia ya indicó la semana pasada que, antes de seguir tomando decisiones orientadas a la relajación de las medidas preventivas de la covid se debe esperar "al menos quince días" para conocer el efecto del fin de los aislamientos de las personas asintomáticas con la nueva estrategia covid que arrancó el pasado 28 de marzo.

Madrid pidió hace un mes el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en interiores salvo en hospitales, residencias y transportes; recientemente, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, insistió en que habrá que plantearse su uso en el futuro, teniendo en cuenta la situación epidemiológica en cada momento, la época y los perfiles.

Mientras que Catalunya lleva semanas urgiendo a retirarlas en los colegios: el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, "apretará" de nuevo al Ministerio de Sanidad en este Interterritorial para que sea antes de Semana Santa aunque no descarta aplicar esta medida en Cataluña sin el consenso del Gobierno central.