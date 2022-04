En libertad el detenido por dar una brutal paliza a su novia en Jerez

El hombre de 20 años detenido este miércoles en Córdoba acusado de dar una brutal paliza a lo largo de dos horas y media a su novia, una menor de 17 años que tiene hematomas por todo el cuerpo, ha quedado en libertad esta tarde, han informado a EFE fuentes próximas al caso.

Las citadas fuentes han indicado que el juzgado de Violencia de Género de Córdoba al que ha sido derivado el detenido desde el juzgado de guardia se inhibirá del caso para que sea instruido en un juzgado de Jerez, donde sucedieron los hechos y fueron denunciados.

La Policía localizó y detuvo hoy al presunto agresor, cuya identidad responde a las iniciales J.D.G., cuando éste acudió a la oficina de expedición del DNI en la Comisaría de Policía de Córdoba para sacarse el documento de identidad, han informado a EFE fuentes de la Policía Nacional.

El hombre, natural y vecino de Jerez de la Frontera, estaba siendo buscado desde el pasado 26 de marzo, después de dar a su novia, una chica de 17 años también vecina de Jerez de la Frontera, una brutal paliza que le dejó mordeduras, hematomas y lesiones por todo el cuerpo, desde la cabeza a los pies.

La joven, según ha relatado este miércoles a EFE su madre, llevaba un año y medio de relación con el supuesto agresor. "Habían tenido antes discusiones, como puede haberlas en todas las relaciones, pero ni por la imaginación se nos pasaba que pudiera hacer algo así".

Según la madre, la joven fue a pasar el fin de semana a la casa de su novio, como solía hacer, a pesar de que no se sentía bien de salud pues había tenido una reciente intervención.

En su denuncia ante la Policía la chica relató que cuando se levantaron de la cama a las dos de la tarde del sábado, él le comentó que había invitado a unos amigos a la casa.

"No fue una discusión, ella le comentó que no se sentía bien, que no le iba a dar tiempo a limpiar y se quejó de que nunca estaban solos", cuenta su madre.

En la denuncia la muchacha relató que "sin mediar palabra" el hombre se abalanzó sobre ella y comenzó a darle bofetones, tirones de pelo, bocados, pisotones y a tirarla contra el suelo, mientras la arrastraba del pelo de una habitación a otra, la insultaba y le decía "me da igual matarte".

Contó que si pedía auxilio la intensidad de los golpes aumentaba, por lo que optó por no hacerlo.

También relató a los agentes que en un momento dado el agresor llamó por teléfono a un amigo suyo al que amenazó de muerte después de haberle acusado de haber tenido una relación con ella.

Según explica en la denuncia, la chica le convenció finalmente para que fueran a su casa diciéndole que no le iba a contar a su madre lo que había sucedido y que le diría que las señales de goles que tenía era porque la habían pegado "dos moros".

Una vez en la calle, se encontraron con su hermano y cuando éste vio las heridas de la víctima y miró a su novio, esté salió huyendo.

Poco después, la muchacha empezó a vomitar sangre, por lo que sus familiares alertaron a los servicios de emergencia y fue trasladada al hospital.

Luego denunció los hechos, tras lo que la Policía abrió una investigación para localizar al presunto agresor, que hoy ha dado resultado cuando él mismo ha acudido a la Policía.

La madre de la víctima, que estos días no se atrevía a salir de casa por miedo a encontrarse con la que era su pareja, se ha mostrado esta tarde indignada ante su puesta en libertad. "No se qué tipo de justicia es esta", ha indicado a EFE.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.