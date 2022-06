Salud recuerda que el 'pasaporte covid' en su modalidad de vacunación no caduca en los menores de 18 años

El departamento de Salud recuerda que, en el caso de las personas menores de 18 años, el Certificado Covid Digital (conocido como "pasaporte COVID"), en su modalidad de vacunación, no tiene fecha de caducidad y es válido si se cuenta con la pauta completa de vacunación, sin que sea necesario recibir la dosis de recuerdo.

Sin embargo, en los mayores de edad, el certificado tiene actualmente una validez de 270 días desde la última dosis de la pauta completa. Cuando se cuenta con una dosis de refuerzo, la vigencia del certificado de vacunación es indefinida.

Con carácter general, según ha explicado el Gobierno foral en una nota de prensa, la mayoría de los países de la Unión Europea, entre ellos España, ha retirado la obligatoriedad de presentar el Certificado Covid Digital como requisito de entrada.

En concreto, en España esta medida se recoge en la Resolución de la Dirección General de Salud Pública, dada a conocer el 1 de junio en el BOE, y que entró en vigor al día siguiente, por la que se modifican los controles en frontera actuales y se procede a la eliminación de los controles sanitarios a los pasajeros que lleguen a España por vía aérea o marítima procedentes de los países Schengen (todos los países de la Unión Europea e Islandia, Noruega y Suiza).

En cualquier caso, antes del viajar, Sanidad realiza una triple recomendación a la ciudadanía: no viajar si se presentan síntomas compatibles con la covid-19; tener la pauta de vacunación completa; y consultar los requisitos particulares que pudiera exigir el país de destino, así como su situación epidemiológica.

En la página web de la Unión Europea Re-open EU puede consultarse información sobre las medidas sanitarias y de viaje en los países europeos, incluidos los requisitos de cuarentena y pruebas para los viajeros. La información se actualiza con frecuencia y está disponible en veinticuatro lenguas.

Si se viaja fuera de la Unión Europea, puede consultarse también la información relativa a viajes y covid-19 en la web del Ministerio de Sanidad o en la del Ministerio de Exteriores.

Continúa abierta la citación para la vacuna por los canales habituales



El departamento de Salud recuerda que en todos los grupos de edad está abierta la citación para recibir la vacuna, que se gestionará preferentemente "online" en la web citasalud.navarra.es. También es posible hacerlo por correo electrónico a través de la dirección citas.vacunacion@navarra.es, o por teléfono, en función del área de salud de residencia: 948 370 130 para el Área de Salud de Pamplona; 948 370 140 para la de Tudela; y 948 370 135 para la de Estella-Lizarra.

Hasta el 29 de mayo se habían administrado 1.415.860 dosis de vacuna: 574.780 personas, 87% de la población de Navarra, han recibido alguna dosis, 562.663 (86%) tienen la pauta completa, y 355.030 (54%) tienen además una dosis de refuerzo. Entre la población de Navarra de 5 años y más, el 91% ha recibido alguna dosis, el 89% tiene la vacunación completa y el 56% tiene además una dosis de refuerzo.

La vacunación muestra una efectividad superior al 90% para prevenir hospitalizaciones por covid-19. La efectividad de las vacunas para prevenir infecciones es menor, y por ello, las personas vacunadas han de mantener también medidas preventivas complementarias para no infectarse y no contagiar. En comparación a las que no lo están, las correctamente vacunadas que llegan a infectarse tienen reducida en más de un 90% la probabilidad de ingreso hospitalario.