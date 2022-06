El tiempo en Navarra | Más de 1000 descargas eléctricas en poco más de una hora en la zona suroeste

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Navarra ha informado que este pasado martes se produjeron "más de 1000 descargas eléctricas en poco más de una hora en la zona suroeste de Navarra, la mayoría de ellas intranube". Además, alertó de la "gran densidad de rayos asociada a la línea tormentosa que ha entrado por Mendavia-Sartaguda dirigiéndose hacia Tierra Estella y que acabará llegando a la Cuenca de Pamplona".



De hecho, la primera tormenta de verano hizo acto de presencia el pasado sábado por la tarde en gran parte de Navarra. Después de un mes de mayo inusualmente seco, las precipitaciones regresaron a Navarra en forma de tormenta.



Este mismo miércoles, efectivos de bomberos trabajan en el control de tres incendios en la Sierra de Leyre, Tafalla y Olleta-Leoz, ha informado el Gobierno de Navarra. La Comunidad Foral se encuentra actualmente en un riesgo extremo de incendio forestal en todo el territorio.





PRECAUCIÓN

está también en alerta amarilla por las altas temperaturas que se están registrando estos días, especialmente en el sur. Ya desde el lunes se rebasaban los 36 ºC en Tudela, Cáseda o Bardenas y este miércoles se espera que alcance los 39 grados, por lo que se mantiene la alerta amarilla en la Ribera navarra. En el centro las máximas serán de 38 y en Pirineos de 34.

El 112 SOS Navarra ha recordado las recomendaciones del Gobierno foral para las situaciones de alerta por incendio. En concreto, como forma de colaborar de forma eficaz para evitar los incendios forestales, se deben apagar bien las cerillas y no tirarlas por las ventanillas del coche. Además, no se deben abandonar botellas ni objetos de cristal en el campo.

Por otro lado, se debe encender fuego únicamente en los lugares autorizados y acondicionados para ello, y solo si las condiciones meteorológicas son favorables. Hay que asegurarse de apagarlo bien con agua y cubrirlo con tierra.

En caso de que se declare un incendio, si es pequeño, se aconseja atacarlo por la base de las llamas echando agua, tierra o sofocándolo con ramas de árbol.

Se recomienda también alejarse del incendio por las zonas más desprovistas de vegetación, hacia abajo del monte o por los laterales. Nunca se debe ir hacia arriba, hay que moverse siempre en dirección opuesta al viento y no dirigirse hacia barrancos u hondonadas sin salida.

También se aconseja proteger las vías respiratorias y procurar no fatigarse. Si no es posible escapar del fuego, se debe buscar un claro o zona ya quemada, hacer un hoyo, tenderse boca abajo y cubrirse, sobre todo la cabeza, con tierra o ropa mojada.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas y de nubosidad de evolución por la tarde. Tormentas ocasionales en la vertiente cantábrica y en el Pirineo, y en el resto de Navarra; máximas en descenso en la vertiente cantábrica, en ligero aumento en el área de Tudela y sin cambios en el resto. Viento flojo variable con predominio de la componente norte por la tarde.

Jueves: Poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución. No se descarta algún chubasco o tormenta ocasional en el Pirineo. Probable calima. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en aumento en el norte y sin cambios en el sur. Viento flojo variable.

Viernes: Poco nuboso con intervalos de nubes altas y de nubosidad de evolución. No se descarta algún chubasco o tormenta ocasional, más probable en zonas de montaña. Temperaturas mínimas en aumento y máximas sin cambios o con ligeros aumentos. Viento flojo de dirección variable.