Jueves de intensa actividad en Policía Local de Tudela

Policía Local de Tudela llevó a cabo este jueves numerosas actuaciones en la ciudad, entre las que destacan varios sucesos y accidentes:

-Sobre las 12, un testigo comunicó que había visto a un vehículo que desestacionaba en la calle Misericordia golpeando a otro correctamente estacionado, produciéndole unos daños y abandonando el lugar. Los agentes localizaron a los conductores de ambos vehículos, personándose la conductora del turismo causante en dependencias policiales para facilitar los datos de su seguro y poder ser proporcionados a la parte afectada.

-A las 15:30, una vecina informó que estaba cayendo gran cantidad de agua en el patio interior de su edificio. La patrulla dio aviso a Junta de Aguas quien se personó minutos más tarde cortando el suministro del edificio, dando aviso el administrador del bloque a un fontanero para la reparación definitiva de la avería.

En el turno de tarde se ayudó en cinco accidentes en la confección del parte amistoso, tras ser requeridos por los implicados. El primero tuvo lugar a las 16:45, cuando debido a la densidad del tráfico, el vehículo que circulaba en segundo lugar por la calle Juan Antonio Fernández, no se percató que se detenía el turismo que le precedía, colisionando contra él. El segundo se produjo en la calle Tronzaires, cuando una motocicleta accedió a la citada calle desde una calle aledaña, no percatándose que por la vía circulaba una bicicleta, colisionando contra el lateral de la misma. A las 18:30, dos turismos se cruzaron en la Cuesta de los Labradores en la curva cerrada de la parte inferior, invadiendo uno de ellos el carril de subida, colisionando con el turismo que bajaba. Una hora más tarde la patrulla fue requerida en el parking de un hipermercado, ya que se había producido un accidente al realizar la maniobra de marcha atrás el vehículo causante, colisionando con el otro que circulaba detrás. Por último, a las 21 horas, en el parking de Avenida de Argentina, un vehículo no respetó la preferencia de paso, colisionando con otro turismo que circulaba correctamente. En todos estos accidentes, los daños materiales fueron escasos y no hubo que lamentar ningún daño personal.

A las 21:10, los agentes procedieron a la detención de un vecino de Tudela por un presunto delito de atentado, desobediencia y resistencia a agente de la autoridad, siendo trasladado a calabozos para su custodia y puesta a disposición judicial.

Por último, desde las 23 horas, se procedió a proponer para sanción por no respetar el horario del toque de queda a tres personas localizadas en la vía pública, en distintos momentos, sin ningún tipo de justificación.

Policía Local recuerda que se está llevando a cabo la campaña de vacunación masiva de la Ribera en el polideportivo del colegio de Jesuitas durante las tardes de 15 a 21 horas, por lo que existe un aumento del tráfico en la calle San Francisco Javier. Esta vacunación, sábados y domingos será de 9 a 20 horas.

Respecto al tráfico, el tramo de Vial de las Merindades entre carretera de Corella y Paseo de los Poetas, y en este sentido de circulación, de 8 a 18 horas, estará cortado por una grúa para la colocación de elementos prefabricados de una obra en construcción.

Rúa seguirá cortada al tráfico desde la plaza de San Jaime por trabajos de Junta de Aguas.