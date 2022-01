El ciclista atropellado en Ibero por un chófer fugado: "Noté que algo me alcanzó y perdí el conocimiento"

"Noté que algo me alcanzó por detrás y perdí el conocimiento. No recuerdo que pasó hasta que me manipulaban los sanitarios para introducirme en la ambulancia". Es el testimonio de Iñaki E., de 57 años y vecino de Etxauri, que fue atropellado en la tarde del día de Nochevieja cuando circulaba en bicicleta por un conductor que se dio a la fuga y lo dejó tirado en la cuneta con lesiones de carácter grave. "Es algo que no tiene justificación", recalca.

Aunque la Policía Foral ya ha localizado al autor de los hechos, un vecino de Ibero que ha sido imputado por un delito de abandono del lugar del accidente y por un delito de lesiones por imprudencia, la víctima del atropello "prefiere no pensar ni en qué le diría. Lo que me importa es recuperarme y poder volver a andar en bicicleta", comenta desde su cama en el Hospital Universitario de Navarra (HUN), donde espera a ser operado de la fractura de cadera que sufrió en el accidente.

"FUE COMO SI SE APAGARA LA LUZ"

Todo ocurrió en torno a las 17.00 horas del pasado día 31 de diciembre, en la carretera NA-700, entre Ibero y Etxauri. "Ese día salí de trabajar un poco antes para dar una vuelta en bici. Me gusta mucho andar en bicicleta y cuando estaba a una distancia de más o menos 1,5 kilómetros de mi casa, noté que algo me alcanzó por detrás. No vi qué era, ni tengo noción de lo que era. En aquel momento fue como si se apagara la luz, porque perdí el conocimiento", explica Iñaki, que prefiere no desvelar su identidad completa para preservar la tranquilidad de cara a la futura intervención quirúrgica.

El ciclista atropellado cayó en el campo situado en el margen de la carretera, donde minutos después era atendido por las asistencias sanitarias movilizadas hasta el lugar por SOS Navarra. "Estaba magullado, con golpes por todo el cuerpo. Me dolía el pecho y sentí que la cadera no estaba en su sitio. La tenía fracturada", relata.

LA POLICÍA FORAL LE INFORMÓ

El hombre fue evacuado en ambulancia al Servicio de Urgencias del HUN, aún sin ser consciente de lo que había pasado. "Agentes de la Policía Foral me visitaron en el hospital y me contaron lo que había ocurrido, que me había atropellado un coche que se dio a la fuga. Me dijeron que estaban investigándolo, que estaban en ello", recuerda Iñaki.

Este pasado martes, el propio Cuerpo autonómico informaba de que habían localizado e identificado al autor de los hechos gracias a la colaboración ciudadana. "Si andas en bicicleta, sabes que te puede pasar algo así, que haya un accidente. Sabemos que es una carretera estrecha, que a la hora en la que ocurrió todo había la luz de ocaso y que un accidente puede ocurrir. Pero lo que no tiene ninguna justificación es que la persona que ha atropellado a un ciclista no pare", asevera.

LE OPERAN EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

En cualquier caso, Iñaki asegura que "lo que me importa es que me operen de la cadera y que todo salga bien, para ver si puedo volver a andar en bicicleta. La intervención quirúrgica está prevista para los próximos días", precisa, para añadir que "como a todo le saco su lado positivo, vamos a ser positivos y a decir que puedo estar contando lo que pasó, porque podría haber sido mucho peor. Todos, conductores y ciclistas, debemos concienciarnos de que una persona en bici es una persona muy vulnerable y debemos extremar todas las precauciones", concluye.