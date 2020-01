El 73% de los alemanes quiere que Merkel termine su mandato

Berlín - La mayoría de alemanes, el 73%, quiere que la canciller, Angela Merkel, permanezca al frente del Ejecutivo hasta el final de la legislatura ante la impopularidad de sus posibles sucesores en los partidos que forman la gran coalición del gobierno entre conservadores y socialdemócratas.

Según un sondeo realizado por el instituto demoscópico Forsa para el grupo mediático RTL, si los electores tuvieran la opción de votar a la líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, o a la copresidenta del Partido Socialdemócrata (SPD), Saskia Esken, para la Cancillería, dos tercios (el 66%)- no elegirían "a ninguna de las dos". Sólo el 22% votaría a Kramp-Karrenbauer, conocida popularmente como AKK, y únicamente el 12% daría su apoyo a Esken.

Incluso entre los votantes de sus propios partidos, sólo conseguirían convencer a una minoría: así, el 56% de los simpatizantes conservadores no apoyaría a Kramp-Karrenbauer, mientras que los votantes del SPD que no elegirían a Esken asciende al 77%. "Ni en la Unión ni en la SPD se entrevé en estos momentos un candidato para la Cancillería que convenza a los electores. Por eso no resulta sorprendente que casi tres cuartas partes de los electores -el 73%- desee que Angela Merkel siga como canciller, lo que queda de legislatura, hasta 2021", señaló el jefe de Forsa, Manfred Güllner.

Precisó que Merkel no sólo cuenta con el apoyo de la gran mayoría -el 90%- de los simpatizantes de la CDU, sino también de los del SPD (73%), los verdes (88%) y La Izquierda (82%). Mientras que sólo una mayoría -el 64%- de los votantes de la formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) desea que Merkel abandone el Gobierno antes del final de la legislatura.

Si Esken se midiera con el copresidente de los verdes, Robert Habeck, el 89% de los simpatizantes del SPD no la votaría y el 43% decidiría en favor del líder ecologista.

Por otra parte, el bloque conservador, formado por la CDU de Merkel y la Unión Socialcristiana (CSU) bávara, así como el SPD pierden cuatro y tres puntos, respectivamente, en intención de voto respecto a comienzos del año pasado, otro reflejo más de la impopularidad que tienen sus nuevos líderes.

Caída del SPD Así, los socialdemócratas (SPD) logran un 12% de apoyos en las urnas respecto al 15% que se lo daban hace un año, lo que supone el nivel más bajo en un inicio de año desde que Forsa comenzara a realizar estas encuestas en el 1992. El bloque conservador suma un 28% de apoyos, frente al 32% un año atrás, su segundo peor valor en un comienzo de año, superado sólo por el 26% en febrero de 2000. - Efe