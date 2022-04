Bruselas reclama a China que presione a Rusia para acabar con la guerra

La Unión Europea pretende mantener a China alejada de Rusia en la guerra de Ucrania y le pedirá en la cumbre de este viernes que no envié material militar a Moscú, ni le ayude a rodear las sanciones económicas europeas.



La reunión por videoconferencia juntará a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, con el presidente chino, Xi Jinping, en un encuentro en el que los dirigentes europeos pondrán sobre la mesa la importante relación comercial para disuadir cualquier participación a favor de Rusia en la crisis ucraniana.





The international community notably China and the EU have a mutual responsibility to use their joint influence and diplomacy to bring an end to Russia's war in #Ukraine and the associated humanitarian crisis.