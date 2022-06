Elecciones legislativas en Francia: Macron gana pero queda lejos de la mayoría absoluta

La alianza del presidente francés, Emmanuel Macron, Ensemble, sufrió una fuerte caída y quedó lejos de revalidar su mayoría absoluta en la Asamblea Nacional en la segunda vuelta de las elecciones legislativas de este domingo, según las proyecciones de voto de tres empresas demoscópicas.



Las formaciones que ahora componen Ensemble, que habían logrado 350 escaños en 2017, se quedarían con entre 205 y 250 diputados, de acuerdo con esas proyecciones.



La nueva alianza de izquierdas Nupes se convertiría en la principal fuerza opositora, con entre 149 y 190 diputados. El ultraderechista RN de Marine Le Pen daría un fuerte salto desde desde los 8 diputados de 2017 hasta 75-100 esta vez.





First projection of French election has a shock result: Le Pen's far-right at 80-100 seats, a historical high by far & higher than polls suggested.



And: Macron is failing to win a majority, by far, and set to have a poor night. Left strong (tho not as strong as it hoped). pic.twitter.com/pGlWIU1LUS