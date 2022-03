El 'apocalipsis del azúcar' llega a Rusia: así luchan los jubilados por un paquete

Si por aquí la gente está preocupada en exceso acumulando botellas y botellas de aceite de girasol por si acaso se agota a consecuencia de la guerra, en Rusia la locura se centra en otro producto del supermercado: el azúcar.



Y se están viendo imágenes bastante más exageradas que las que asombraron al principio del confinamiento por covid, en marzo de 2020, con el papel higiénico: personas, sobre todo de edad avanzada y con pocos recursos, peleándose por coger los paquetes de azúcar que hay en el supermercado. Gente que hace cola esperando a que abran los comercios y que acaban con sus existencias en sólo unos segundos.





Battle for Sugar



According to official data, since the end of last week, sugar has risen in price by 12.8% in #Russia. People, fearing an even greater rise in prices, began to buy it en masse. pic.twitter.com/3TOjwPsDTw