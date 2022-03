El periodista de TVE en Kiev no abandona la conexión pese a las sirenas antiaéreas

El trabajo que realizan los periodistas, cámaras, fotógrafos y demás miembros de los equipos desplazados a Ucrania para informar de primera mano sobre la guerra tiene un valor incalculable y a veces no somos conscientes de que se están jugando el tipo. La invasión rusa ya ha causado la muerte de varios informadores, pero muchos de los que siguen al pie del cañón viven día a día, casi minuto a minuto, sabiendo que pueden correr peligro.



Así se pudo comprobar en una conexión en directo que el Canal 24 Horas mantuvo con su enviado especial a Kiev, Óscar Mijallo, que mientras relataba cómo estaba viviendo la guerra la población civil, se vio sorprendido por las alarmas antiaéreas. "Mirad, antes decíamos que no sonaban las sirenas antiaéreas, ahora mismo han vuelto a sonar, no sé si el micrófono lo capta", comentaba en directo.



"Nos llega perfectamente ese sonido", le respondía desde plató el presentador del espacio, Xabier Fortes. "No sé si ese sonido provoca una psicosis ante la llegada de los rusos. ¿Qué sensación ves en la calle? Mientras podamos, mantenemos esta conexión", añadía desde Madrid.



Las sirenas continuaban sonando, pero Mijallo, tirando de profesionalidad, seguía con la conexión. "Este es el sonido de las sirenas antiáereas, el que avisa a todos los civiles de quie se debe bajar al refuigio antiaéreo, porque en un momento inminente podría empezar algún bombardeo ruso, misiles, artillería... Es el momento en el que todos tienen que salir corriendo al refugio. Y la verdad es que ellos son bastantes disciplinados. En cuanto empieza a sonar dejan todo lo que están haciendo...".



Al escuchar eso, Fortes le interrumpió, instándole a buscar refugio. "Pues Óscar, lo vamos a dejar entonces. Están sonando las alarmas y seguro que hay una zona donde te puedas proteger". Pero Mijallo intentaba mantener la calma. "No, no, tranquilo, tranquilo. Nosotros generalmente cuando suenan las sirenas intentamos buscar dónde puede caer eso. Es nuestro trabajo, tenemos que estar pendientes de dónde caen las bombas para poder salir a grabarlo".





Se pone el chaleco en directo

Mijallo, colocándose en directo el chaleco ayudado por un compañero.

Gracias por el cariño y el reconocimiento pero el "momento chaleco" Ha enmudeció la crónica sobre la penosa situación de los civiles. Si vale para llamar la atención sobre ellos, bueno, pero el periodista no ha de ser la noticia. @MDFzonacaliente @HugoHugobeda pic.twitter.com/1OnJbjQIe3 — Oscar Mijallo (@oscarmijallo) March 18, 2022

Ante la preocupación creciente del presentador, Mijallo decidió tomar preocupaciones y recurrir a los equipos de protección.Puedo pedirle a Hugo (Hugo Úbeda-Romero es el joven cámara que le acompaña)... Se va a poner el equipo el chaleco., le comentaba a su compañero, que estaba fuera de plano, antes de seguir. "Están acostumbrados, son muy disciplinados. Me va a echar una mano Miguel (Miguel de la Fuente, otro veterano compañero de TVE)", decía mientras se colocaba el chaleco. "Sólo salen a la calle cuando es necesario, para comprar alimentos o medicinas".El vídeo se ha hecho viral en las redes sociales, aunque el propioen un tuit y poner el foco en el sufrimiento de la población. Gracias por el cariño y el reconocimiento, pero el "momento chaleco" ha enmudecido la crónica sobre la penosa situación de los civiles. Si vale para llamar la atención sobre ellos, bueno, pero