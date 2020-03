Diez videojuegos para quemar cientos de horas durante la cuarentena

La situación extraordinaria que estamos viviendo por el coronavirus nos obliga, por ley, a permanecer en nuestras casas. La batalla contra el Covid-19 no da tregua y puede ser más llevadera gracias a los videojuegos. Si eres un apasionado de este mundo, toma nota de 10 títulos que nos recomiendan desde elsotanoperdido.com.

En el listado puedes encontrar juegos de rol cómo 'Borderlands 3', 'The Elder Scrolls V: Skyrim', 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' y 'Judgment' que te mantendrán pegado a la pantalla durante un número increíble de horas, todos y cada uno con intensas e interesantes historias principales e infinidad de misiones secundarias. El mismo patrón sigue 'Assassin's Creed Odyssey', con sus largos viajes a la Antigua Grecia, y 'Monster Hunter World', una enorme aventura con innumerables monstruos que cazar, y lo mejor es que lo podemos hacer en compañía.

'Borderlands 3' (2019) PS4, Xbox One, Stadia, Windows, Mac OS

'The Elder Scrolls V: Skyrim' (2011) Windows, Xbox 360/One, PS3/PS4, Switch

'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' (2017) Nintendo Wii U, Switch

'Judgment' (2019) PS4

'Assassin's Creed Odyssey' (2018) PlayStation 4, Xbox One, Windows

'Monster Hunter World' (2018) PlayStation 4, Xbox One, Windows



También parece una buena idea poner a prueba tus habilidades con 'Hollow Knight', un juego realmente exigente, aunque no muy largo, pero que requiere de mucha, mucha paciencia. 'Dreams' es otra obra especialmente indicada para fagocitar horas con sus herramientas de creación. Gracias a tu imaginación (y a la del resto de jugadores) el juego se factura como una experiencia prácticamente infinita.

'Hollow Knight' (2017) Switch, Windows, Linux, macOS, PS4, Xbox One

'Dreams' (2020) PlayStation 4

Hablando de experiencias infinitas, incluso en cooperativo, no podemos olvidarnos del renovado 'Destiny 2 – Bastión de Sombras', mientras que los propietarios de Nintendo Switch no deberían esperar para disfrutar de todo lo que ofrecerá 'Animal Crossing: New Horizons' desde el 20 de marzo. ¡En fin! Estas son nuestras recomendaciones, pero te invitamos a compartir la tuyas para ampliar el listado.

'Destiny 2 – Bastión de Sombras' (2020) PlayStation 4, Xbox One, Windows

'Animal Crossing: New Horizons' (2020) Switch