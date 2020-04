Cómics para el cambio

Diez propuestas relacionadas con las transformaciones cotidianas y sociales que nos toca vivir en este tiempo de confinamiento debido al coronavirus. Historietas para reflexionar con entretenimiento.

Son tiempos propicios para la lectura reposada y atenta. Y qué mejor que un cómic para agudizar la observación, para cultivar el gusto por los detalles y conocer el mundo que nos está tocando vivir y de paso otras realidades –así como conocernos mejor a nosotras mismas–. Quizá tengamos alguna historieta por la estantería de casa, o podamos hacernos con alguna, o en cualquier caso tomar nota de propuestas atractivas y de calidad para, cuando todo esto acabe, hacernos con ellas en las librerías, que necesitarán de nuestro apoyo.

En este reportaje lanzamos diez recomendaciones que ha querido compartir con los lectores y las lectoras Jesús García Salguero, dinamizador de clubes de lectura en Navarra, gran conocedor y amante del género del cómic, además de trabajador social.

Diez lecturas potentes y con atractivas ilustraciones relacionadas con los cambios cotidianos y sociales que ha generado en nuestras vidas el COVID-19. Historietas para ahondar en la crisis con reflexión y entretenimiento, especialmente dirigidas a ciertos colectivos como padres y madres, personas mayores, personal sanitario o teletrabajadores. Y otras que se acercan al subgénero de la pandemia como amenaza y elemento de terror.

"El estado de alarma ha generado situaciones nuevas, pero también nos permite ver con más claridad sus dificultades o el papel social que cumplen", dice Jesús García Salguero, que como trabajador social –lleva casi dos décadas interviniendo con colectivos en dificultad social– no puede evitar tender a este enfoque a la hora de hacer sus recomendaciones literarias. Además, García Salguero actualmente dinamiza seis clubes de lectura en varias bibliotecas navarras. En Yamaguchi, en concreto, uno sobre cómic y otro sobre cultura japonesa; en Mendillorri y en Huarte, clubes de lectura generales; y en Noáin, uno general y otro juvenil.

'guía del mal padre', guy delisle (2013)





criar en confinamiento

No es posible la perfección, ni falta que hace. Con niñas y niños confinados en casa, seguro que muchos progenitores están descubriendo lo difícil que es lidiar en algunos momentos con ellos. Por eso, se identificarán con las anécdotas y soluciones propuestas por los autores. Las historias, tan dulces como gamberras, basadas en sus propias experiencias, son el mejor remedio contra el sentimiento de culpa: nos recuerdan que es imposible ser padres y madres perfectos, pero que tampoco hace falta serlo.

'memorias de un hombre en pijama', paco roca (2015)





el teletrabajo y lo que conlleva...

Episodios autobiográficos. "Últimamente, al tender la ropa, me he dado cuenta de que toda mi ropa son pijamas". Recopilación de episodios autobiográficos aparecidos en el diario valenciano Las Provincias en 2010 y 2011, en los que el autor muestra con humor su día a día trabajando en solitario desde casa. Quienes se han visto de repente obligados a teletrabajar se reconocerán en sus anécdotas y reflexiones sobre la rutina diaria, la convivencia en pareja y los roces... Y se identificarán con una confesión: "Salir de casa para hacer la compra es lo más apasionante que hago últimamente".

'la parejita. ¡somos padres, no personas!', m. fontdevila (2010)





amor a borbotones y una rara ternura

Destacado. ¿Por qué todo el mundo tiene que meter siempre las narices en cómo se cría o se educa? ¿Es que no es bastante difícil ya? Las historias de La Parejita no son ejemplares ni, muchas veces, edificantes, pero desprenden amor a borbotones y una rara ternura, lo cual no está nada mal para los tiempos que corren. Como la anterior propuesta, Guía del mal padre, esta lectura entretendrá y quitára peso a muchos padres y muchas madres que trabajan –y no de manera remunerada– criando a sus hijos e hijas en este confinamiento.

'rusty brown', chris ware (2019)





reflexión y revolución gráfica

Soledad, tedio, angustia... Chris Ware es el autor de una reciente portada para The New Yorker, revista semanal estadounidense en la que se reconoce el importante esfuerzo que está realizando el personal sanitario en esta crisis provocada por el COVID-19. Es una buena oportunidad para acercarse a su cómic más actual, una obra maestra por la innovación (casi una revolución) a nivel gráfico, el manejo de las líneas temporales y la profundidad temática, en la que las vidas corrientes sirven para reflexionar sobre realidades trascendentales: soledad, tedio, angustia, conflictos sociales....

'el víbora para supervivientes', autoría colectiva (2020)





la vuelta de la revista de la transición

Cita digital semanal. La popular revista que nació en plena Transición (1979) dejó de publicarse en el año 2004. Ahora, durante el estado de alarma decretado a raíz de esta crisis del coronavirus, vuelve semanalmente en versión digital, con una selección de obras cortas de sus autores más representativos, entre ellos los que definieron en los años 80 y 90 el cómic de vanguardia más alternativo, crítico y enfrentado a la corrección social. Históricos indiscutibles como Max, Miguel Gallardo, Robert Crumb, Kim, Gilbert Shelton, Martí, Bartolomé Seguí, Mauro Entrialgo o Das Pastoras.

'un policía en la luna', tom gauld (2016)





un bello relato sobre el aislamiento

Ironía y ternura. Narra la experiencia cotidiana del único policía que queda en una colonia lunar, antes próspera pero en ese momento casi abandonada. En sus rutinas diarias, patrullando por escenarios desiertos en los que no sucede nada que dé sentido a su trabajo, es testigo de cómo vuelven a la Tierra los últimos habitantes. Aunque hay espacio para una sorpresa que permita recuperar la ilusión y la esperanza... Bello relato que combina ironía y ternura para hablar sobre el aislamiento, las limitaciones de la comunicación a distancia, el peso de la burocracia o la sombra de la depresión.

'estamos todas bien', ana penyas (2017)





mujeres cuidadoras y luchadoras

Una llamada de atención. Premio Nacional de Cómic 2018, esta obra retrata el pasado y presente de Maruja y Herminia, las abuelas de la autora. Su historia es la de tantas mujeres que cuidaron durante muchos años a otras personas en el ámbito doméstico y que en un momento de sus vidas consiguieron conquistar nuevos espacios de autonomía personal. Incluye una reflexión sobre los cambios en los papeles que asumen madres e hijos conforme pasan los años. Además, describe con sencillez y claridad las redes de relaciones entre el vecindario, tan importantes como fuente de apoyo mutuo. Una llamada de atención sobre la situación vulnerable de las personas mayores.

'akira', katsuhiro otomo (1982-1990)





manga de rabiosa actualidad

Epidemia y distopía. Se está hablando mucho estos días de las coincidencias entre este manga de los años 80 y la actualidad. En la historia, se suspenden los Juegos Olímpicos de Neo-Tokio 2020 por una epidemia. Además, las autoridades sanitarias son muy criticadas por las medidas que toman. Quien se anime a acercarse a sus más de 2.000 páginas encontrará una distopía de ciencia-ficción desarrollada en la sociedad surgida tras una guerra nuclear global, plagada de problemas: desempleo, desigualdad social, violencia, extremismo político, sectas religiosas.

'the walking dead', robert kirkman (2003-2019)





terror desatado por una infección

Una de supervivientes. Longeva serie mensual de cómics que saltó a la fama gracias a la adaptación televisiva. El mejor ejemplo de los cómics cercanos al género de terror que utilizan las infecciones como motor de la trama. En un mundo donde la mayor parte de la población se convierte en no-muertos deseosos de comerse a los aún vivos, los supervivientes intentan protegerse. Al derrumbarse nuestras habituales estructuras sociales de control, observamos cómo los protagonistas intentan generar nuevas comunidades y la forma en que en nuestras conductas habituales se introduce la violencia.

'green class 1. pandemia', jerome hamon y david tako (2019)





la unión para la supervivencia

Ciencia-ficción de tono juvenil. Un grupo de estudiantes canadienses queda atrapado en una zona de cuarentena a más de 2.000 kilómetros de su hogar. Uno de ellos se ve infectado y tendrán que unirse para protegerlo, sobrevivir, y ser dueños de su propio destino. Relato de ciencia-ficción de tono juvenil que toma como excusa narrativa el miedo de la población a un virus muy contagioso para hablar de los muros construidos a lomos de la xenofobia (evocará delirantes argumentos de Trump en nuestra realidad).



TERTULIAS 'ON LINE'

Clubes de lectura por videoconferencia. Esta alternativa a las reuniones presenciales de los clubes de lectura (que se celebran cada mes en la biblioteca correspondiente) ha sido promovida, ante el estado de alarma por el coronavirus, por un grupo de profesionales de la Red de Bibliotecas de Navarra. "Las reuniones virtuales son una forma de mantener la actividad programada, y permiten reconquistar un pequeño espacio de normalidad y retomar el contacto con el grupo. Además, para quienes viven solos, es una oportunidad de sentirse menos aislados", destaca Jesús García Salguero, quien de momento coordina alguno de estos grupos en Pamplona y Noáin, y está a la espera de que se autorice la realización de esta iniciativa también en Huarte.

Todas las edades. Participantes de todas las edades son capaces de conectarse a través de sus móviles, tablets y ordenadores. "Muchos de ellos confiesan que la propuesta les ha animado a acercarse a nuevos usos de las tecnologías", comenta García Salguero. "Durante las sesiones, nos acostumbramos rápidamente al nuevo escenario y se genera una dinámica de comunicación similar a las presenciales. Aunque, eso sí, todos los participantes coinciden en que prefieren la cercanía y el contacto directo", reconoce.

CURIOSIDAD

MORTADELO Y FILEMÓN, AGENTES Y VISIONARIOS

Los populares agentes de la T.I.A. Mortadelo y Filemón fueron hace diez años unos visionarios que anticiparon los efectos de la pandemia con su sentido del humor y eficacia contrastada. Si al principio de la extensión de la COVID-19 por Europa desde China se supo que Coronavirus había sido el nombre de un personaje al que se enfrentan los galos Astérix y Obélix en el álbum Astérix en Italia, publicado en España por Salvat en 2017, ya hace diez años Mortadelo y Filemón luchaban contra una pandemia en el álbum La gripe U, publicado por Bruguera en la colección Magos del Humor y Olé! Mortadelo. En aquella historieta, Mortadelo y Filemón anticipaban que en China "caerían como moscas", que Roma también se vería afectada y que el virus de la Gripe U afectaría a miles de personas, entre ellas "la tira de agentes" de la T.I.A.

PRÓXIMAMENTE

'EN BANDADA', CÓMIC 'ON LINE' La dibujante de cómics Susanna Martín lanzará a partir de este miércoles 15 de abril, junto con Oxfam Intermón, el cómic on lineEn bandada, sobre las trabajadoras del hogar y de cuidados nicaragüenses migradas en Bizkaia.Una buena oportunidad de lectura para estos días.