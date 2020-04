Diez lecturas para celebrar el Día del Libro

Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. Así lo aseguraba la poeta Emily Dickinson hace dos siglos; reflexión que podríamos acercar hasta nuestros días. Y es que con el coronavirus y el estado de alarma como absolutos protagonistas, millones de ciudadanos permanecemos confinados en nuestros hogares. Con teletrabajo, sumidos en labores de cuidados€ Por eso, este 23 de abril, Día del Libro, podría ser quizás la oportunidad de hacerse con un libro y viajar con él más allá de las cuatro paredes de nuestros hogares.

Y es que, ¿por qué no? Aunque los libros no inundarán las calles por primera vez, la cuarentena también se puede aprovechar para desempolvar libros olvidados de nuestras estanterías o descubrir el mundo literario en el que no habíamos reparado. Clásicos, novedades, literatura universal, vasca€ hay un sinfín de posibilidades a las que aferrarse. Así, entre los libros más leídos de 2020 en el Estado se pueden encontrar novedades como 'La chica de la nieve' de Javier Castillo o 'Reina Roja' de Juan Gómez Jurado:

La chica de nieve (Javier Castillo)

Nueva York, 1998, cabalgata de Acción de Gracias. Kiera Templeton, de tan solo tres años, desaparece entre la multitud. Tras una búsqueda frenética por toda la ciudad, alguien encuentra unos mechones de pelo junto a la ropa que llevaba puesta la pequeña. En 2003, el día que hubiese sido el octavo cumpleaños de Kiera, sus padres, Aaron y Grace Templeton, reciben en casa un extraño paquete con algo inesperado: una cinta de vídeo VHS con una grabación de un minuto de Kiera, ya con ocho años, jugando en una habitación desconocida. Miren Triggs, una estudiante de periodismo de la Universidad de Columbia, se siente atraída por el caso e inicia una investigación paralela que la lleva a desentrañar aspectos de su pasado que creía olvidados, y es que su historia personal, al igual que la de Kiera, está llena de incógnitas.

Reina Roja (Juan Gómez Jurado)

Antonia Scott es una mujer muy especial. Tiene un don que es al mismo tiempo una maldición: una extraordinaria inteligencia. Gracias a ella ha salvado decenas de vidas, pero también lo ha perdido todo. Hoy se parapeta contra el mundo en su piso casi vacío de Lavapiés, del que no piensa volver a salir. Ya no queda nada ahí fuera que le interese lo más mínimo.

Sapiens (de animales a dioses) de Yuval Noah Harari

Este libro de "no ficción" lleva 100 semanas en la lista de bestsellers del New York Times.

¿Cómo logró nuestra especie imponerse en la lucha por la existencia? ¿Por qué nuestros ancestros recolectores se unieron para crear ciudades y reinos? ¿Cómo llegamos a creer en dioses, en naciones o en los derechos humanos; a confiar en el dinero, en los libros o en las leyes? ¿Cómo acabamos sometidos a la burocracia, a los horarios y al consumismo? ¿Y cómo será el mundo en los milenios venideros?

En 'De animales a dioses', Yuval Noah Harari traza una breve historia de la humanidad, desde los primeros humanos que caminaron sobre la Tierra hasta los radicales y a veces devastadores avances de las tres grandes revoluciones que nuestra especie ha protagonizado: la cognitiva, la agrícola y la científica.

'La cucaracha' (Ian McEwan)

"Una mordaz sátira de la Inglaterra del Brexit y la Europa de los populismos". Así definen este libro. El arranque de la novela es una reelaboración del famosísimo inicio de La metamorfosis de Kafka. Solo que aquí se invierten los términos y nos encontramos con una cucaracha que un buen día, al despertarse, descubre que se ha convertido en un enorme ser humano, concretamente en el primer ministro del Reino Unido, de nombre Jim Sams. Y resulta no ser la única cucaracha transformada en político que se mueve por las altas esferas.

También es recomendable echar la vista atrás y ver los clásicos de la literatura universal que han dejado grandes autores y autoras como Jane Austen, Virginia Wolf o Truman Capote.

'Orgullo y prejuicio', de Jane Austen

La obra maestra de la literatura inglesa de todos los tiempos. En este clásico escrito en 1813, Jane Austen perfila una galería de personajes que conforman un perfecto y sutil retrato de la época. Los esfuerzos de una dama empeñada en casar a sus hijas con hombres de bien y los vaivenes sentimentales de las jóvenes atrapan al lector y lo doscientos años atrás en el tiempo.



'La señora Dalloway', de Virginia Woolf

La señora Dalloway, la primera de las novelas con que Virginia Woolf revolucionó la narrativa de su tiempo, relata un día en la vida londinense de Clarissa, una dama de alta alcurnia casada con un diputado conservador y madre de una adolescente.

'A sangre fría', de Truman Capote

Esta novela de no ficción del periodista Truman Capote narra cómo una familia de un pueblo rural de Estados Unidos es asesinada sin ningún sentido y cómo los asesinos son capturados y sentenciados a pena de muerte. En la obra se refleja el sistema judicial, así como los motivos para llevar a cabo un crimen.

En cuanto a autores vascos, hay que destacar las novelas como 'Amek ez dute' de Katixa Agirre ('Las madres no'), libro que acaba de dar el salto a EEUU; 'Etxeak eta hilobiak' de Bernardo Atxaga, ('Casas y tumbas') o 'Aitaren etxea', de Karmele Jaio (La casa del padre).



'Las madres no', de Katixa Agirre

Una madre mata a sus gemelos. Otra mujer, la narradora y protagonista de esta historia, está a punto de dar a luz. Es escritora, y se da cuenta de que conoce a la autora del infanticidio. Su obsesión se dispara. Pide una excedencia pero no para criar, sino para crear. Para investigar y escribir sobre la verdad oculta tras el crimen.



'Casas y tumbas', de Bernardo Atxaga

La que será la última novela del escritor de Asteasu, se sitúa en una panadería de Ugarte, en Euskadi. Un niño que un verano ha regresado sin habla de un internado en el sur de Francia recupera las palabras gracias a su amistad con dos hermanos gemelos y a algo extraño que descubren los tres en las aguas del canal que baja de la montaña. La dictadura franquista está llegando a sus últimos días. Todo está cambiando en Ugarte y también en el cuartel de El Pardo donde, poco antes, Eliseo, Donato, Celso y Caloco intentan adiestrar una urraca y burlar el coto de caza reservado a los poderosos. La de ellos fue también una historia de amistad, con sus dosis justas de inconsciencia, rebeldía y tragedia.



'La casa del padre', de Karmele Jaio

La escritora gasteiztarra presentó 'la casa del padre' en la Durangoko Azoka; una novela para reflexionar sobre los roles de género.

Cuando un hombre toma conciencia del lastre que ha supuesto el género en su vida y una mujer decide liberarse del suyo. Ismael tiene un secreto. Lleva dos años intentando escribir su próxima novela, pero no consigue producir más que borradores sin vida. A su desconcierto creativo se le suma el impacto sufrido tras escuchar la noticia de que han encontrado el cuerpo de una mujer en el monte cerca de su ciudad, Vitoria. Desde que sus hijas se han hecho mayores, cada vez que escucha alguna noticia similar siente una inquietante mezcla de culpa y miedo: culpa por ser hombre y miedo por lo que algún hombre pueda hacerles a «sus niñas».

Esto solo es un aperitivo para pasar el Día Internacional del Libro, lista que a la que se pueden sumar infinidad de propuestas: las novelas de Camila Lackberg, la trilogía del Baztán de Dolores Redondo, 'Esclavas del poder' de Lydia Cacho, 'Los testamentos' de Margaret Atwood...