Miguel Ángel Muñoz se pone el delantal en TVE

pamplona – Miguel Ángel Muñoz ha conseguido uno de sus sueños, estar al frente de un programa de gastronomía. Prepara con Televisión Española un espacio que parece estar hecho a la medida de sus ilusiones, Como sapiens. Va a ser mucho más que recetas y consejos para conseguir un buen plato. El actor va a poder recorrer los santuarios gastronómicos para poder ofrecer a sus espectadores todos los ingredientes necesarios para disfrutar del arte del buen comer.

Siempre ha manifestado su interés por el mundo de la buena mesa, pero su espíritu gastronómico no se desarrolló del todo hasta que no participó en MasterChef celebrity. No fue el elegido por la productora en un primer momento, alguien falló y surgió su nombre. No le importó ser plato de segunda mesa: "Nunca me sentí así, me llamaron de un día para otro y dije: ¿Por qué no? ¿Plato de segunda mesa? En absoluto. Me dio vértigo, pero me sentó bien", ha señalado a este periódico cuando grababa en Mundaka Presunto culpable y se relamía con los sabores de la cocina vizcaína. Tan bien le fue en los fogones de TVE que ganó la primera edición de esta versión del programa y se hizo un hueco en los fogones.

Desde entonces la cocina se ha convertido en un referente de este actor. No duda en ponerse en ponerse el delantal cada vez quiere agasajar a alguien con sus habilidades culinarias. Está claro que va a disfrutar con este programa. La gastronomía es mucho más que cocina: viajes, historia, salud, cultura, curiosidades, emociones, los productos y sus productores, tradición culinaria, la cocina espectacular de los cocineros con estrella Michelin y los secretos de las recetas anónimas de nuestras abuelas.

El actor Miguel Ángel Muñoz se pone al frente de este proyecto en el que estará acompañado por caras conocidas que participarán como colaboradores, reporteros o invitados del programa: Tania Llasera, Paloma San Basilio, Elena Furiase, Virginia Troconiz, Carlos Maldonado, Celia Villalobos, Fernando Tejero, Sole Jiménez, Carolina Cerezuela, Santi Rodríguez, Carmen Posadas, José Sacristán, Luis Merlo, Verónica Forqué y grandes cocineros como Martín Berasategui, Pepe Solla, Francis Paniego o Rodrigo de la Calle. Todos ellos aportarán su granito de arena para hacer salivar a todos los espectadores del programa.