Muere Hugh Keays-Byrne, el villano Inmortan Joe de 'Mad Max'

El actor Hugh Keays-Byrne, conocido por sus papeles en Mad Max, ha fallecido este miércoles a los 73 años de edad. El veterano actor australiano interpretó al villano Immortan Joe en la película Mad Max: Fury Road, filme en el que compartió pantalla con Charlize Theron y Tom Hardy.



Pero el actor no solo fue el antagonista principal de la reciente producción dirigida por George Miller, sino que también fue el villano en el filme original que Mel Gibson protagonizó en 1979. En aquella primera película de la saga interpretó a Toecutter.



El cineasta Ted Geoghegan ha sido el que ha dado conocer la noticia en Twitter, destacando su participación en la saga Mad Max.



"Hugh Keays-Byrne, un héroe anónimo del cine australiano, ha fallecido a los 73 años. Continuamente me sorprende que interpretó a Toecutter, el antagonista central de Mad Max de 1979 e Immortan Joe, el antagonista central de Mad Max: Fury Road de 2015. Gracias por todo el entretenimiento, señor", ha escrito.





Hugh Keays-Byrne, an unsung hero of Aussie cinema, has passed away at age 73. I'm continually floored that he played Toecutter, the central antagonist of 1979's MAD MAX *and* Immortan Joe, the central antagonist 2015's MAD MAX: FURY ROAD. Thanks for all the entertainment, sir. pic.twitter.com/55W99w3wzq