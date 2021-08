Flamenco On Fire y Gaz Kaló acercan el flamenco a todas las personas con las jornadas 'Eterno Sabicas'

La cantaora gaditana de Jerez de la Frontera, Tomasa Guerrero Carrasco más conocida como 'La Macanita' actúa desde el balcón del Ayuntamiento de Pamplona, en la pasada edición del Flamenco On Fire.

La cantaora gaditana de Jerez de la Frontera, Tomasa Guerrero Carrasco más conocida como 'La Macanita' actúa desde el balcón del Ayuntamiento de Pamplona, en la pasada edición del Flamenco On Fire. Iñaki Porto

Flamenco On Fire continúa desgranando la programación de su edición de 2021, en la que tienen cabida todas las aproximaciones al flamenco. Junto a la programación de conciertos, ahora se suman las jornadas Eterno Sabicas en Pamplona/Iruña, en homenaje al maestro navarro que llevó este arte más allá de nuestras fronteras. La serie de coloquios, mesas redondas y presentaciones reflexionarán sobre el flamenco, en una edición que lanza la pregunta "¿Qué es flamenco?".

El jueves 26 de agosto Dolores La Agujetas, Inés Bacán y Amparo Niño participarán en la mesa redonda Mujeres y flamenco (Casa Sabicas), moderada por Sara Arguijo. El viernes 27, Juan Luis Cano, miembro del dúo Gomaespuma, la cantaora Cristina Soler y el guitarrista Salva del Real participarán en la conferencia-concierto Cómo me aficioné al flamenco en el Casino de Principal de Pamplona. El 28 de agosto será el turno para la presentación del libro De la noche a la mañana, de José María Velázquez-Gaztelu, presentado por Fermín Lobatón y que tendrá lugar en la librería Katakrak. El 29 de agosto en la sala Gola de Baluarte, Josemi Carmona, José Manuel Gamboa, Javier Limón y Fernando Vacas participarán en la mesa redonda ¡Dame más reverb!: Flamencos en el estudio. Las entradas, gratuitas, se pueden adquirir en www.flamencoonfire.org. Además, del 26 al 29 de agosto se podrá disfrutar de la visita guiada La Pamplona de Sabicas, que recorre lugares emblemáticos de los primeros años de la vida del maestro.

De la misma forma, Fundación Flamenco On Fire y Gaz Kaló presentan dos iniciativas solidarias e inclusivas, con la vocación por hacer llegar el flamenco a todos los públicos. Con el objetivo de apoyar la lucha contra las desigualdades, la discriminación, la pobreza y la exclusión social, Flamenco on Fire cederá 80 entradas solidarias, que se entregarán a la Red Navarra de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social, y a la Coordinadora y Movimiento Antiracista de Navarra, para facilitar a personas en riesgo de exclusión social su acceso a los conciertos del festival. Por otro lado, la colaboración con la Asociación Gitana de Peralta Santa Lucía y la Concejalía de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Peralta, permitirá que 40 mujeres peraltesas del ámbito rural, en su diversidad e interculturalidad, celebren un día de hermandad participando en un plan de actividades y conciertos programado para ellas durante el sábado 28 de agosto en Flamenco on Fire.

Continúa el ciclo 'F on Fire'



La programación del ciclo F on Fire continúa el próximo viernes 20 de agosto en Estrella-Lizarra, con el concierto ofrecido desde el balcón del antiguo ayuntamiento de la localidad, a las 13.00h. en la plaza San Martín Enparantza, a cargo del cantaor navarro Ángel Ocray y el guitarrista Luis Chaves el Piti.

Las entradas para el ciclo Grandes conciertos, así como las de el escenario Ciudadela Siglo XXI y los conciertos del ciclo F on Fire están a la venta en www.flamencoonfire.org.

Bajo el lema #OnfireResponsable, se han establecido las directrices y recomendaciones COVID-19 aplicables a todas las actuaciones y están disponibles a través de la web oficial del festival.