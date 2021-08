Neil Young anuncia la publicación del disco en directo "Carnegie Hall 1970"

Neil Young ha anunciado la publicación del disco en directo "Carnegie Hall 1970", primera entrega de la nueva serie "Official Bootleg Series" que estará a la venta el próximo 1 de octubre en vinilo y CD.

Shakey Pictures Records y Reprise Records han dado a conocer el lanzamiento de una nueva serie de grabaciones del archivo de Neil Young, bajo el nombre genérico de "Official Bootleg Series", según ha informado este viernes Warner Music.

Y la primera entrega de esta nueva serie será la publicación el 1 de octubre de "Carnegie Hall 1970", un disco que recoge una grabación del concierto que Young ofreció en ese lugar el 4 de diciembre de 1970.

Esta fue su primera actuación en el legendario recinto de Nueva York, de una gran calidad, según el propio artista.

El repertorio del disco contiene interpretaciones de clásicos como "Everybody Knows This Is Nowhere," "Down By the River," "Helpless", "Sugar Mountain'" o "After the Goldrush".