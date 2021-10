"El despilfarro de comida debería ser prioridad de los gobernantes"

"Hay gente que no tiene para comer mientras tiramos a la basura 7,5 millones de toneladas de comida"

pamplona – En un país donde las "colas del hambre" son una realidad, los gobernantes españoles deberían poner las políticas para evitar el despilfarro de comida entre sus prioridades. Así lo reclama el chef Alberto Chicote, que trata este tema dentro de la nueva temporada de su programa ¿Te lo vas a comer? que se emite los martes LaSexta.

En una entrevista con Efe, el mediático cocinero (Madrid, 1969) habla sobre la ausencia de leyes que eviten que cada día miles de kilos de comida acaben en la basura, un tema con el que arranca esta nueva edición del programa en el que Chicote ejerce como abogado defensor de los consumidores.

Pese a que cada vez le dan más "con la puerta en las narices" ante su empeño en destapar fraudes y engaños alimenticios, Chicote no piensa parar, anuncia, ya que en el mundo de la hiperinformación los consumidores no siempre están protegidos ni lo suficientemente informados como para detectar estas estafas.

Siempre dice que hay temas infinitos en los que indagar, ¿Cómo ha elegido los que protagonizarán esta temporada?

—Muchos de ellos porque tienen una relación directa con la pandemia. Por ejemplo el de la gente que se pone a cocinar en su casa y a llevártelo a la tuya o a la boca del metro. Es un negocio que ha ido creciendo y que está descontrolado. El usuario no es consciente de los riesgos y peligros que supone este tipo de comercialización de una comida sin ningún tipo de seguridad ni control sanitario.

¿Cómo funcionan estos negocios, tienen alguna legalidad?

—Ninguna, pero nadie los persigue. Ya no es cuestión solamente económica, de que es una economía sumergida mientras hay gente dando de comer a otras personas cumpliendo una serie de condiciones enormes, pagando sus impuestos. Es cuestión de que la cocina de una casa no tiene las condiciones necesarias para garantizar la salubridad del producto que tú haces. Y desde luego no para comerciar con ello.

Otro de los temas que se van a tratar es el despilfarro, ¿es normal que los cubos de basura estén llenos cuando hay gente que pasa hambre?

—En nuestro país, aunque parezca mentira, hay gente que no tiene para comer mientras estamos tirando a la basura 7,5 millones de toneladas de comida. Cuando vi las primeras imágenes de las colas del hambre no me podía creer que en España pudiéramos estar en esas circunstancias. Mientras tanto no hay una normativa ni legislación que regule el despilfarro de un montón de comida que se va a la basura por motivos puramente estéticos o porque no se ha regulado qué se hace con el sobrante de comida que se genera en un colegio, hospital o empresa. Es increíble que esto no esté controlado y nadie se esté preocupando por ello. Yo creo que debería estar en lo alto de la lista de los que nos gobiernan. Parece que nadie habla de esto, como que no importa, y es un tema que merece toda nuestra atención.

¿Qué tipo de respuestas obtiene cuando toca puertas para reclamar?

—Mientras en la primera temporada tocábamos a la puerta y me decían siempre "Hola, Alberto, qué bien me caes, venga, vente", ahora la verdad es que ya no me suelen abrir con tantísima facilidad. Solamente con tocar la puerta diciendo "yo vengo a preguntarte por el bonito este que vosotros hacéis" salen corriendo o dicen "aquí no pasas que esta es mi casa" o "voy a ir a por ti"... Un poco de todo. Pero no por eso vamos a dejar de hacerlo. Seguimos ahí dale que te pego hasta que alguien nos responde y nos atiende y dice qué ha pasado.

¿De dónde le vienen las ganas de meterse en estos líos?

—Me parece que es una cuestión de compromiso (...) Alguien tiene que contar esto. Seguramente lo mismo que yo hago lo puede hacer otro tipo de gente, no me cabe duda. Pero sí que es verdad que el bagaje que yo tengo dentro de una cocina y conociendo los productos hace que a mí me la cuelen menos.

¿Cree que en España los consumidores tienen suficiente interés por saber qué comen?

—Estoy convencido de que cada vez nos interesa más lo que comemos. Pero claro, si no tenemos la información suficiente, si quien debería exigirlo no lo hace y si la regulación no permite que nos podamos interesar más allá de lo poco que tenemos, pues entonces estamos jodidos. Tú cuando compras un bote de conserva de bonito quieres saber si lo que hay dentro es lo mismo que pone fuera. Pues nos encontramos que no siempre lo es y la única manera de demostrarlo es llevándolo a analizar. ¿Y tengo que vigilarlo yo? ¿Por qué no lo hacen las autoridades? Esa es una de las grandes preguntas.