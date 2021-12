Miradas en Tudela que llaman desde Anantapur

La fotógrafa Cristina García Rodero trae hasta Tudela la muestra 'Tierra de sueños', con la que, gracias a La Caixa y Fundación Vicente Ferrer, da voz a las mujeres de las comunidades rurales de una zona de la India

Los ojos de las mujeres que retrata Cristina García Rodero penetran a quien las contempla y traspasan los marcos donde se exponen desde el pasado lunes (y hasta el 19 de enero de 2022) en Tudela. Desde sus pupilas se puede viajar has Anantapur y tratar de imaginar cómo es la dureza de la vida en esta comunidad. Madres, campesinas, costureras, novias de distintas confesiones, profesoras, enfermeras y estudiantes tienen un papel destacado en este proyecto, que representan uno de los principales motores de la transformación de las comunidades de Anantapur. La muestra ahonda en lo más sensible y mágico del mundo femenino y en la fuerza y la capacidad de superación de las mujeres de Anantapur. Nadie que cruza por el paseo del Queiles de la capital ribera queda indiferente, los más pequeños y pequeñas preguntan a las madres; las amigas se miran entre ellas; las madres explican a las hijas cómo fue su pasado cuando ella era niña; los hombres leen los pies de foto en silencio y quien trata de pasar junto a las imágenes como si no existieran acaba mirando de reojo.

La Fundación la Caixa presenta, junto con el Ayuntamiento de Tudela, la muestra Tierra de sueños. Esta exposición es el fruto del trabajo que llevan desarrollando conjuntamente la Caixa y la Fundación Vicente Ferrer en la India para mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los más vulnerables.

Se invitó a Cristina García Rodero a documentar las condiciones de vida de las comunidades de Anantapur. Durante un mes y medio, García Rodero visitó hospitales, centros de acogida de mujeres víctimas de maltratos, talleres, escuelas y casas, logrando retratos que dan voz a aquellas personas a menudo olvidadas: niños y niñas, personas con discapacidad y, muy especialmente, mujeres. Madres, campesinas, costureras, novias de distintas confesiones, profesoras, enfermeras y estudiantes tienen un papel destacado en este proyecto, que representan uno de los principales motores de la transformación de las comunidades de Anantapur, en el estado de Andhra Pradesh, una de las zonas más pobres de la India, donde viven las comunidades más marginales y vulnerables del país.

La fotógrafa se ha acercado a ellas con un respeto reverencial y consigue que su mundo, sus problemas y sus miedos atraviesen la cámara, viajen decenas de miles de kilómetros, salte continentes y se asienten en los corazones de los tudelanos y las tudelanas.

Cristina García Rodero ha sabido sumergirse en ese mundo, fundirse tanto en la alegría como en el sufrimiento de quienes encubren con color y apostura los claroscuros de su propia existencia.

El resultado del proyecto y de este mes y medio son 40 instantáneas; un torrente de imágenes representativas de las comunidades rurales de la India que cautiva por la calidad compositiva, el color, la dureza, la realidad y la viveza de sus imágenes. De su mano se descubre la mirada de sus gentes y adentra al espectador en un paisaje que parece suspendido en el tiempo. Cada fotografía construye un código visual coherente y sobre todo trascendente. La imagen que se transforma en arte.

la caixa Entre sus objetivos, la Fundación la Caixa trabaja para que la sociedad pueda acercarse a la cultura y al conocimiento. La divulgación es un instrumento básico para promover el crecimiento de las personas, y por este motivo la entidad trabaja para acercar el conocimiento a públicos de todas las edades y niveles de formación. Entre estas actividades culturales, la Fundación "la Caixa" organiza exposiciones itinerantes en aquellas ciudades y municipios que no disponen de un CaixaForum con la voluntad de contribuir a la sensibilización ciudadana a través de contenidos artísticos, científicos y sociales. Además, con su programa Arte en la calle, la Fundación "la Caixa" pretende convertir el espacio público en un museo a cielo abierto y acercar la obra de artistas de renombre en el panorama internacional. El programa Arte en la calle inició su andadura en 2006, y desde entonces ha acercado al público las creaciones de referentes de la modernidad como Auguste Rodin o Henry Moore, así como artistas contemporáneos como Manolo Valdés, Igor Mitoraj o, más recientemente, el fotógrafo brasileño Sebastião Salgado.

biografía Cristina García Rodero es una figura tutelar de la fotografía universal, tanto por su personalidad como por la repercusión nacional e internacional de su obra.

Nacida en Puertollano (Ciudad Real) en 1949, se licenció en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Primera española en entrar en la prestigiosa agencia fotoperiodística Magnum, entre sus trabajos destaca España oculta, que forma parte de la Colección la Caixa de Arte Contemporáneo.

Cristina García Rodero ha recibido numerosos premios, entre ellos los World Press Photo 1993, Premio Nacional de Fotografía 1996, FotoPres la Caixa 1997, PhotoEspaña 2000, Premio Godó de Fotoperiodismo 2000, las medallas de oro al Mérito en las Bellas Artes 2005 y de Castilla-La Mancha 2016, y recientemente el premio PhotoEspaña 2017. Es la primera fotógrafa española en tener un museo propio, en su ciudad natal.