Zoo: "Vivimos en un país donde a mucha gente aún se le hace raro que un grupo cante en euskera, gallego o catalán"

Zoo es una de las bandas que actúa este sábado en el Navarra Arena, en una jornada en la que compartirán escenario con Kase.O, Los Chikos del Maíz y Mafalda entre otros

Los valencianos Zoo regresan a Pamplona para presentarán su tercer disco Llepolies. Y según apunta su vocalista, Panxo, es un trabajo que la banda necesitaba.

¿Qué tiene 'Llepolies' para presentarse en nota promocional como "la culminación de una trayectoria"?

–Entre los tres primeros discos y alguna publicación que hemos hecho hay una continuidad y un estilo bastante personal, pero este trabajo es el disco que los otros dos discos habían querido ser en cuanto a sonido, equilibrio, letras... Es donde queríamos llegar con este estilo y cuando lo acabamos, pensé que a partir de ahora ya me da más igual probar a hacer una cosa diferente, dar un giro en el estilo... Pero necesitábamos sacar este disco.

A nivel de letras, ¿este disco respira más humor e ironía que los dos anteriores?

–Es un disco más irónico, más picante... Un poco más desenfadado y menos solemne diría. Salió así, me puse a escribir las letras y estaba en un momento de mi vida más relajado y menos cabreado con algunas cosas, o quizá igual de cabreado pero de otra manera. También tiene una voluntad de reirnos de nosotros mismos y de huir de los discursos muy solemnes.

'Llepolies', el título del trabajo, se traduce en castellano como "caramelos". ¿Qué hay detrás de esta palabra?

–Además de ser uno de los singles y de las canciones bandera del disco, es una palabra muy bonita y que se utiliza muy poco aquí ya en Valencia. Y también a medida que íbamos haciendo el disco veíamos que se estaba convirtiendo, metafóricamente, en algo parecido a una bolsa de golosinas porque cada canción tiene un sabor, un color... E incluso el disco era un disco más juguetón como la es la propia golosina.

Tan juguetón y variado que sin dejar de lado el rap, los 'beats' electrónicos, las guitarras y los vientos que son ejes de Zoo, en este trabajo se acercan al soul e incluso a lo 'bakala' con temas como 'Tobogan'.

–Sí, siempre en todos los discos intentamos que haya un poco de todo: una canción más frenética, que otra más tranquila, alguna letra más reflexiva o íntima... Jugar con esas cosas para que sea entretenido, porque no son canciones sueltas sino que intentamos buscar que la gente entre en el disco. Cada vez se hace menos por cómo consumimos la música ahora mismo, pero queríamos buscar eso, que desde la canción número uno haya un recorrido y una excursión.

¿Por qué son tiempos para ir 'Avant', como reivindica uno de los 'singles' del disco en el que defienden que "los nuestros siempre estarán, como la palmera que aguanta el huracán"?

–Es un grito de orgullo, de decir que siempre hemos sido los de la otra orilla, que quizá siempre hemos sido menos y nunca suficientes para cambiar las cosas, pero al final pase lo que pase, y aunque vengan mal dadas, saber que tienes ahí a tu gente, aunque seamos menos... Era un grito de orgullo de lo que somos y de donde hemos estado siempre.

Este será su segundo concierto en el Navarra Arena, ambos participando en el festival Iruña Rock. ¿Qué queda de aquellos Zoo que hace cinco años tocaban en una txosna de Barañain?

–Sí, aquel bolo de Barañain... Ya son unos años de ir allí poquito a poco, recogiendo... Son lugares que, en verdad, nos son un poco ajenos porque nos pilla lejos, con otra lengua... Y vas viendo como vas construyendo una cosita que acaba siendo más grande, que va viniendo más gente... Siempre con mucho trabajo, pero estamos muy agradecidos a la gente.

Y siempre sin renunciar a cantar en valenciano, como ya hizo –barriendo para casa– Berri Txarrak con el euskera. ¿Esto es ya un sello de la banda?

–Sí, es un sello inevitable porque vivimos en un país donde que un grupo cante en euskera, gallego o catalán, a mucha gente aún se le hace raro porque son lenguas minoritarias. Siempre tuvimos claro que queríamos hacerlo así, ha habido grupos que lo habían hecho ya y teníamos referentes, no sólo en valenciano sino también Berri Txarrak, por ejemplo. Ha sido de los pocos grupos que cantando en una lengua española no castellana por decirlo así ha conseguido triunfar en Madrid, en Andalucía... El valenciano es nuestra lengua, pero desgraciadamente por el país que tenemos es nuestro sello también.

Hablando de Valencia y ya que en el tema 'Impresentables' deja claro que eres 'de futbol i bar': ¿Cuánto le han pagado a los organizadores del Iruña Rock para que les pongan el concierto a las 00.30 horas y así puedan pasar antes por El Sadar y ver el Osasuna-Levante?

–Pues mira, yo además soy socio del Levante y estoy contentísimo porque un par del grupo vamos a ir al campo. Me hace ilusión ir al Sadar, Osasunas siempre me ha caído bien.

¿Una porra?

–Va, voy a decir un 1-2.

A modo de cierre, la última canción del disco, 'Canço Postuma', que bien podría ser el testamento de la banda, ya que aseguran "haber muerto seis años por un proyecto" y estar "con la conciencia limpia". Sin embargo, ¿la retirada de Zoo todavía queda lejos?

–No sé si queda lejos, pero para mí no era tanto un testamento de la banda sino más de un ciclo cerrado. Hemos hecho tres discos que son prácticamente una saga y ahora nos vamos a tomar esto de manera diferente. No sé si vamos a sacar otro disco, no porque el proyecto se vaya a a acabar, sino porque el formato disco no sé si vale la pena, igual cambiamos a temas sueltos... Ahora ni lo sé ni lo quiero saber, estamos centrados en la gira. Pero me apetecía en una letra dejar ese testimonio de ya me he quedado a gusto. Si ele grupo se acabara mañana por causa de fuerza mayor, cho ya estaría a gusto. A partir de ahora todo lo que venga es un premio.

