El compositor Ryuichi Sakamoto revela que su cáncer está muy avanzado

El reconocido músico y compositor japonés Ryuichi Sakamoto anunció que se encuentra luchando contra un cáncer en fase IV, lo que indica un pronóstico complicado, según recogió la revista literaria Shincho, publicada esta semana.

El pianista, que sufrió un cáncer de garganta en 2014 del que logró recuperarse, confirmó a principios de 2021 que tenía un cáncer colorrectal, que se habría extendido ahora a otros órganos en forma de metástasis.

"Ahora que tengo de nuevo cáncer a los 70 años, no sé cuántas veces podré ver la Luna llena en mi vida, pero mientras tanto, deseo seguir componiendo hasta el último momento, al igual que hicieron Bach y Debussy, a los que tengo gran admiración", dijo el artista tokiota en una entrevista con Shincho.

El compositor, galardonado con un Óscar a Mejor Banda Sonora Original por el filme "El último emperador" (The Last Emperor), se habría sometido a seis cirugías en el último año, incluyendo una de 20 horas para tratar de eliminar un tumor primario en el recto y otros varios que se habían producido por metástasis.

Las declaraciones del músico se producen en el contexto de un nuevo proyecto en colaboración con la revista Shincho, titulado "¿Cuántas veces más veré la Luna llena?", donde pretende dar una continuación a sus memorias, publicadas en 2009, y hablar de sus proyectos y cómo es vivir con cáncer.

Sakamoto es uno de los creadores japoneses más internacionales de su tiempo, con una obra compleja y que ha estado formada por varias etapas, desde su primer grupo de éxito, el experimental Yellow Magic Orchestra, hasta la creación de bandas sonoras.

En este apartado ha recibido numerosos premios y ha escrito algunas conocidas bandas sonoras del cine como "Merry Christmas Mr. Lawrence" (Feliz Navidad Mr Lawrence, 1983), "The Last Emperor" (El último emperador, 1987) o "The Revenant" (El renacido, 2015).