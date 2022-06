Ahikar Azcona, de rodaje en Estella: "Rodar en casa está siendo un sueño que no quiero que termine nunca"

Como un sueño. Así define el actor navarro Ahikar Azcona el hecho de estar grabando la película La voz del sol en Estella y a pocos kilómetros de su pueblo Igúzquiza: "Está siendo un sueño rodar aquí, en casa. No quiero que termine nunca", asegura Azcona, que dio el salto en la interpretación como Pamplona en La Casa de Papel.

Hasta grabar la serie de Netflix no había hecho ninguna incursión como actor, por lo que La voz del sol es el primer largometraje que protagoniza: "Tengo esa presión", reconoce, para destacar que la historia está situada en la Pamplona de 1965, lo cual hace que esa presión crezca, ya que "estoy contando nuestra historia y nuestro pasado".

En la película, dirigida por la guionista, productora y directora Carol Polakoff, él interpreta a un joven pamplonés que recibe en la capital navarra a Alan –Matteo Artuñedo–, un adolescente afincado en París que viaja por primera vez en España: "Soy la persona que le lleva a hacer todo lo que no se puede llevar a hacer a un chaval de 15 años en Navarra, como correr los toros, salir de fiesta y hacer el capullo", bromea Azcona. Eso sí, reconoce haber llorado leyendo la novela autobiográfica de Alan Jolis que ha inspirado el filme. En ella, el estadounidense recoge su los veranos que de crío pasó en la España de los sesenta, trazando así un emotivo retrato: "Pido perdón a la biblioteca, he manchado de lágrimas las últimas páginas del libro", confiesa el navarro ante una historia que, dice, le resulta próxima.

Y es que La voz del sol, además de recoger el verano del joven Alan en Pamplona y su inocencia ante ese mundo diferente, es también un espejo de la España de Franco y de su falta de libertades: "Es una historia que cercana. Dos hermanos de mi abuela no volvieron de la guerra y no se supo de ellos...", reflexiona el actor que para dar vida su personaje –"la persona que tiene que explicar qué ha pasado aquí"–, se ha reunido con personas de la zona que vivieron de primera mano el franquismo: "He intentado empaparme de esa rabia e ira", asegura en una pausa del rodaje que este jueves se ha llevado a cabo en la calle Rua de Estella transformada en la Estafeta para recrear un encierro sanferminero.

Un rodaje en 'familia'

Esa cercanía de la ciudad del Ega para Azcona se traslada al "lujo" de estar grabando su primera película "en el bar de siempre, en la calle de siempre...", repasa. De hecho, avanza, incluso algún miembro de su familia participa en el proyecto, por lo que "la noticia que se está esperando" ahora más allá de que él encabece el elenco de La voz del sol es si aparecerá su abuelo, con quien habitualmente comparte vídeos de humor en sus redes sociales: "Sería un sorpresón", asegura sobre su debut cinematográfico, en el que comparte protagonismo con el mencionado Matteo Artuñedo y los experimentados Carmen Machi y Karra Elejalde, quienes han definido al de Igúzquiza como "dinamita".