El Blues vuelve a Burlada

Otro verano más, el Blues regresará a Burlada de la mano del Burlada Blues Festival, que celebrará su XV edición del 4 al 7 de agosto. La programación de este año, con una notable presencia de blues women, cuenta con ocho conciertos que tendrán lugar en el parque municipal de la localidad.

"No ha sido fácil llegar hasta aquí", apuntan desde la Asociación Burlada Blues Bar, que año a año han buscado " soluciones diversas e imaginativas para hacer frente a las crisis económicas, sociales y sanitarias que han repercutido directamente en nuestro sector durante los últimos años". De cara a esta XV edición, han buscado subir un peldaño y programar "lo mejor de la escena del blues actual en función de nuestros recursos"

El programa del festival

Jueves, 4 agosto

20.00 horas, concierto de Ale & The Hops

23.00 horas, concierto de Vanessa Collier

Viernes, 5 agosto

20.00 horas, concierto de Thursday's Pussy Dogs

23.00 horas, concierto de Ruth Baker Band

Sábado, 6 agosto

20.00 horas, concierto de The Kleejoss

23.00 horas, concierto de Koko-Jean & The Tonics

Domingo, 7 agosto

13.30 horas, concierto acústico de Greg Izor

20.00 horas, concierto de Greg Izor

Biografías de los artistas



ALE & THE HOPS

Ale & The Hops es un quinteto de música negra formado en Bilbao a finales de 2015 por componentes ya ligados anteriormente a este estilo a través de formaciones similares.

La banda, enfocada totalmente al directo, ofrece en sus conciertos un potente repertorio de clásicos del blues, soul, jazz y funk para llevar al respetable por las intensidades propias de cada género dando a la voz un indudable papel protagonista.



VANESSA COLLIER

Cantante, compositora y multi-instrumentista, nacida en Dallas (Texas), Vanessa combina el blues de la vieja escuela con el rock, el funk y un soul de alto octanaje. En 2013 se graduó en el prestigioso Berkleey College of Music, obteniendo la doble titulación en interpretación y producción musical, girando al mismo tiempo con el guitarrista de blues Joe Louis Walker y comenzando poco después una carrera propia que le ha granjeado hasta la fecha tres nominaciones a los Blues Music Awards, una nominación al Blues Blast Award y el Jammingest Pro Award otorgado por el Legendary Rhythm & Blues Cruise.

En estos días, Collier pasa gran parte de su tiempo en el camino, actuando en algunos de los festivales de música más prestigiosos del mundo. A principios de 2018, Vanessa fue nominada para TWO 2018 Blues Music Awards, el primero para la Artista Contemporánea de Blues Femenina del Año, que la coloca en una compañía de élite con artistas como Beth Hart, Samantha Fish y Shemekia Copeland, y una segunda nominación para Instrumental - Horn Player of the Year, en compañía de artistas veteranos como Trombone Shorty, Al Basile y Jimmy Carpenter.

THURSDAY´S PUSSY DOGS

En el año 2015, Eider Román (batería), Alice Dos Santos (teclado), María Antúnez (bajo) y Manel Sanmarti (guitarra y voz) forman en Pamplona el grupo Thursday's Pussy Dogs. Con un estilo clásico del rock psicodélico de los 70´s defienden temas de contenido picante y sinvergüenza.

Gracias a la originalidad de la banda, ganaron un lugar y el Premio del Público en el 1er Concurso de Bandas de Música AC Akellarre, y el primer premio en 2017 en el 1er Concurso Burlata Rock Blues. 2018. Han participado en el Festival Rock de Pamplona y en los últimos tres años han actuado en diferentes escenarios de Navarra, Bizkaia, Gipuzkoa, Cataluña, La Rioja y Andalucía.

RUTH BAKER BAND

Guitarras afiladas y una base rítmica arrolladora sirven para arropar una voz que no deja indiferente a nadie, Ruth Baker. Una presencia escénica que puede pasar de sugerente a desafiante, de cálida a puro fuego, y todo en un simple parpadeo.

El verano del 2014 músicos con experiencia e integrantes de otras bandas con recorrido decidieron juntarse para dar forma a este proyecto. A partir de 2019 la formación se consolida con sus cuatro componentes actuales. Con un directo sin fisuras y ganas de seguir demostrando, amenazan con hacer vibrar, sudar, bailar y dejar afónicos a todo aquel que se atreva a vivir la experiencia Ruth Baker Band.

En Mayo de 2016 editan su primer LP "Changing my Way", en el que se pueden apreciar sus diferentes influencias que van desde el Soul, rock´n´roll o garaje hasta el glam-rock, hard rock y Rythym´n´blues. En Abril del 2018 editaron su segundo trabajo "Revelación", 9 temas en los que siguen ofreciendo pildorazos de R´N´R con un sonido más duro que en su primer trabajo. Actualmente, están presentando su último trabajo en castellano. "Arde R'n'R" es el título del que será su primer single.

THE KLEEJOSS BAND

Tras siete años de existencia, seis discos editados, múltiples nominaciones y premios, conciertos por todo el país, con un directo arrollador y una gran experiencia adquirida con kilo?metros y gasolina€ The Kleejoss Band se han convertido en una de las bandas más solventes de Aragón. Sin embargo todo eso solo vale para dejar un bonito legado cuando dejas los escenarios para siempre. Las bandas que no tienen presente y se recrean en su pasado no tienen futuro.



KOKO-JEAN & THE TONICS

Koko-Jean & The Tonics nos propone lo mejor de cuatro mundos musicalmente distintos en una sola bomba llena de Soul, Ritmo y Groove. La banda está compuesta por Koko-Jean, Anton Jarl, Victor Puertas y Dani Baraldés, cuatro de los músicos más críticamente aclamados de la escena barcelonesa.



GREG IZOR

Greg Izor está considerado como uno de los maestros modernos de la armónica y del blues. Su música se basa en un sonido tradicional, profundamente arraigado y moldeada por la influencia de los maestros de la armónica, así como del blues de Luisiana, el soul sureño, el swamp pop, el jazz primitivo y el R&B. Su forma de tocar está constantemente empujando los límites, mostrando la evidencia de los discos que ha tenido en sus manos y los grandes con los que ha tocado a lo largo de los años. No se puede perder la composición y la interpretación de Izor, descrita como "un amplio telón de fondo musical que cubre todo tipo de ritmos americanos".