Agenda de ocio de Navarra del miércoles 2 de septiembre

Teatro / Danza

ALBERTO SAN JUAN & FERNANDO EGOZCUE Mucho más que dos. Miércoles 2 de septiembre a las 19.30 horas en el jardín del Palacio Vallesantoro de Sangüesa. Entrada gratuita hasta completar aforo permitido (140). Música, teatro, poesía.

'LOS ECOS DE OTOÑO': FESTIVAL DE MAGIA Entrada libre hasta completar aforo permitido. Mascarilla obligatoria. Reservas: 646 185 264 / 948 542 371; info@tierrasdeiranzu.com

>Sábado 5 de septiembre, a las 18 horas, en el polideportivo del Valle de Guesálaz (Muez), Houdini el mago del club, con el mago Sun.

FESTIVAL DNA 20 DANZA CONTEMPORÁNEA DE NAVARRA

>Domingo 6 de septiembre a las 19 horas en la Casa de Cultura de Aoiz, Cóncavo-Convexo con Led Silhouette. Precio: 6 euros.

Cine

FILMOTECA DE NAVARRA

- SATYAJIT RAY . A las 20 horas. Entradas: 3 euros.

>Miércoles 2 de septiembre, La gran ciudad.

-FILMOTECA NAVARRA. A las 20 horas. Entradas: 1 euro.

>Jueves 3 de septiembre, Urpean lurra.

-SESIONES ESPECIALES. A las 20 horas. Entradas: 3 euros.

>Viernes 4 de septiembre, El puente.

CINE AL AIRE LIBRE EN BARAÑÁIN A las 22 horas en el patio cubierto del CP Los Sauces. Entrada libre hasta completar aforo (200).

>Miércoles 2 de septiembre, proyección de El libro de la selva.

Rock, jazz, folk

'SALAS DE MÚSICA EN LA CALLE' Conciertos al aire libre en apoyo a las salas de música de Pamplona.

>Miércoles 2 de septiembre a las 20 horas en la Taconera (monumento a Gayarre), Anari (rock alternativo en euskera). Apoyo al bar Nébula.

TERRAZA CON ARTE 2020 EN BARAÑÁIN A las 20 horas en la plaza del Complejo Cultural (C/ Comunidad de Navarra, 2). Si hace mal tiempo, en el patio cubierto del CP Los Sauces. Entradas a partir del 1 de agosto a través de la aplicación del Auditorio Barañáin en: https://es.patronbase.com/_AuditorioBaranain/Productions hasta completar aforo (100).

>Jueves 3 de septiembre, concierto de Jazzy Leap: Jazzy Leap's Melting Pot (Beatles, Queen, Broadway, Euskal Kantak).

ANAIM CLUB FEST Conciertos en formato reducido y con asiento preasignado. Las entradas están a la venta en las páginas web de Anaim y de las propias salas.

>Viernes 4 de septiembre a las 21.30 horas en Zentral, El Deseo del Doctor + Un Paseo por la Trova. Entradas: 14 euros.

>Sábado 5 de septiembre a las 21.30 horas en Navarra Arena Club, Los Chikos del Maíz. Entradas: 18 y 20 euros.

RECITAL DE BERTSOLARIS Con Amets Arzallus, Miren Amuriza, Julio Soto y Sarai Robles. Viernes 4 de septiembre, a las 19 horas, en la carpa de la plaza EuskalHerria de Berriozar. (Euskera). Uso obligatorio de mascarilla.

SONAKAY Sonakay guztiekin. Viernes 4 de septiembre a las 19.30 horas en el jardín del Palacio Vallesantoro de Sangüesa. Fusión flamenco y euskera. Entrada gratuita hasta completar aforo permitido (140).

CHUCHÍN IBÁÑEZ Y LOS CHARROS (TRÍO)

>Sábado 5 de septiembre a las 20 horas en la terraza del centro comercial Itaroa de Huarte. Entrada libre hasta completar aforo permitido con protocolo covid.

Música clásica

51 SEMANA DE MÚSICA ANTIGUA DE ESTELLA Precio abono: 90€ / 45€ con carné joven. Conciertos de las 17:30 horas: 8€ / 4€ con carné joven. Conciertos de las 20:00 horas: 12€ / 6€ con carné joven. Venta online: a través de www.baluarte.com. Venta presencial: en la taquilla de Baluarte y en las sedes de los conciertos desde una hora antes. Aforos: Jardines del Espacio Cultural Los Llanos: 140, Iglesia de San Miguel: 78, Convento de Santa Clara: 63, Auditorio de la Escuela de Música: 49.

>Sábado 5 de septiembre, a las 18 horas, Campanas de Estella, a cargo de los campaneros de la catedral de Pamplona. Toque general de campanas para inaugurar el festival. A partir de las 18.30 horas, en el jardín del espacio cultural Los Llanos, Ministriles Hispalensis, pasacalles renacentista bajo la dirección de Francisco Blay. A partir de las 18.30 horas, en los jardines del espacio cultural Los Llanos, exhibición de espada antigua a cargo de Club Academia Do Espada de A Coruña. A las 20 horas, en la iglesia de San Miguel, Núria Rial & Accademia del Piacere: Muera Cupido, bajo la dirección de Fahmi Alqhai.

>Domingo 6 de septiembre, a las 11 horas, Ministriles Hispalensis: La rubia pastorcica, bajo la dirección de Francisco Blay. A las 17.30 horas, Ensemble Musicantes & Tantatachán Teatro: Música menuda, las aventuras de Martín. A las 20 horas, en la iglesia de San Miguel, Artefactum: In vino veritas, bajo la dirección de Álvaro Garrido.

BANDA DE MÚSICA DOINUA DE BERRIOZAR Bandas sonoras. Sábado 5 de septiembre, a las 21 horas, en la plaza Eguzki de Berriozar.

Exposiciones

CIUDADELA DE PAMPLONA Horario de verano (del 1 de julio al 30 de septiembre): de martes a sábado de 11.30 a 13.30 y de 18.30 a 21 horas); domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas. Será necesario acudir con mascarilla y mantener la distancia de seguridad en un interior. Las salas están equipadas con geles hidroalcohólicos.

-SALA DE ARMAS

> Exposición Re-Visiones–Solo existe si hay alguien que lo observa. Del 2 de junio al 6 de septiembre.

-PABELLÓN DE MIXTOS

>Arte y naturaleza, 36 artistas navarros nos ofrecen su reflexión desde el confinamiento. Hasta el 13 de septiembre.

-POLVORÍN

>Secuencias, exposición de Ignacio Uriarte. Hasta el 20 de septiembre.

CASA DE LA JUVENTUD Exposición del alumnado de los cursos de iniciación a la fotografía. Del 28 de agosto al 15 de septiembre, de lunes a viernes de 18 a 20.30 horas, sábados de 12 a 14 horas.

MUSEO MUÑOZ SOLA DE TUDELA Exposición Frutos de mi tierra del 30 de agosto al 13 de septiembre.

CASA DEL ALMIRANTE DE TUDELA Exposición fotográfica Entre luces, de Carlos Cánovas, premio Príncipe de Viana de la Cultura 2020. Hasta el 13 de septiembre.

CASA DE CULTURA DE SANGÜESA / PALACIO VALLESANTORO Horario: de martes a sábados de 19 a 21 horas; domingos de 12 a 14 horas.

>La vida cotidiana en la Sangüesa medieval. Hasta el 6 de septiembre.

>Exposición de fotografía antigua del grupo cultural Enrique II de Albret de Sangüesa/Zangoza. Del 28 de agosto al 20 de septiembre.

GALERÍA ORMOLÚ Geografía latente, exposición de Javier Egiluz. Del 2 al 30 de septiembre, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, tardes de lunes a jueves de 18 a 20 horas. Viernes tarde y sábados cerrado. C/ Paulino Caballero, 42 bajo.

ESPACIO APAINDU Exposición Colectiva de once artistas diferentes. Desde el 31 de julio. C/ Curia, 7-9.

LAVADERO MUNICIPAL DE MONREAL/ELO Exposición Bajo tierra, exhumaciones tempranas en Navarra / Lur azpian, desobiratze goiztiarrak Nafarroan, organizada por el Instituto de la Memoria de Navarra. Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra. Del 18 de julio al 18 de septiembre, de lunes a domingo de 11 a 13 y de 17 a 20 horas.

'LA RUTA DEL ARTE 2020'

-ELIZONDO. Calle Jaime Urrutia, 3.

>Exposición de pintura de José Luis Alzugaray. Desde el 15 de julio hasta octubre. Horario: de miércoles a viernes de 18.30 a 20.30 horas; fines de semana de 12 a 13.30 y de 18.30 a 20.30 horas.

-ELIZONDO. CASA DE CULTURA ARIZKUNENEA.

>Exposición de los trabajos realizados por los alumnos del curso de pintura al aire libre de Tomás Sobrino Habans. Del 1 al 6 de septiembre, todos los días en horario de 18 a 20 horas.

-CASA SASTERNEA DE ARIZKUN.

>Exposición de pintura de Xabier Soubelet. Del 16 de julio al 5 de septiembre. Obra reciente y anterior. Horario: de jueves a domingo de 12 a 13.30 y de 16.30 a 20 horas.

-ERRATZU.

>Street life, exposición de pintura de Diana Iniesta. Del 20 de julio al 5 de septiembre. Todos los días de 18.30 a 20.30 horas.

CALLE JAIME URRUTIA, 48 (ELIZONDO) Exposición de Fernando Gorostidi y Jagoba Zubikoa. Hasta el 15 de septiembre, de 11 a 14 y de 18 a 21 horas.

SEÑORÍO DE BERTIZ Exposición de pintura Diversidad, de Pedro Arizkuren Elizondo. Técnica: pintura acrílica. Del 1 al 30 de septiembre, en horario de 10 a 19.30 horas.

JARDINES DEL PARQUE RIBED DE VILLAVA Exposición Poema. Arte y Medio Ambiente, de Mikel Belascoain. Del 4 de julio al 4 de octubre.

BAR LA MANDARRA DE LA RAMOS Exposición de óleos de Patxi Munarriz. Hasta el 30 de septiembre. C/ S. Nicolás, 9.

CAFÉ BIDAURRETA Exposición de pintura de Elena Nuin. Del 1 de septiembre al 10 de octubre. Avda. Roncesvalles, 8. Domingos cerrado.

BAR RESTAURANTE LA ESCALERA Exposición de pintura de Elena Nuin. C/ Aralar, 3. Domingos cerrado.

HOTEL MAISONNAVE Exposición fotográfica Archipiélago flamenco, de Daniel Otegui. Del 19 de agosto al 19 de septiembre. C/ Nueva, 20.

SALÓN DEL CÓMIC DE NAVARRA Entre el 4 de septiembre al 4 de octubre.

-Civivox Condestable. Homenaje a Topor, comisionada por Asier Mensuro; Debajo del Underground (colectiva); El otro lado de la ventana (colectiva). Laura Pérez Vernetti y Luis Martorell muestran sendas exposiciones de sus obras. Myriam Cameros expone 140 lunas; mientras que el sevillano José Luis Ágreda mostrará Ágreda, héroes del tebeo.

-Fnac La Morea. Discoverbricks (coletiva); Homenaje al juez Dredd, de Carlos Ezquerra.

-Casa de cultura Fray Diego (Estella). Viaje a la isla de la muerte, del equipo Buyan; Acercando culturas, de Quan Zhou; y Putovirus, de Ignatius.

-Casa de cultura de Elizondo. Baztan entre viñetas, de Ernest Sala.

Conferencias / Presentaciones

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'COVID-19-PERIODISTAS', DE PEDRO LECHUGA MALLO Jueves 3 de septiembre a las 19.30 horas en el Nuevo Casino Principal (Plaza del Castillo).

'VERANO EN TUDELA CON AIRES NAVARROS' A las 19 horas, en la Casa del Almirante de Tudela, ponencias con aforo limitado.

>Jueves 3 de septiembre, El mundo en femenino, a cargo de Sara Brun Moreno, periodista, directora y escritora navarra.

PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA NOVELA DE Mª CARMEN NAVASCUÉS CAPDEVILA 'LA SIRENA DE FONMIÑÁ' Viernes 4 de septiembre a las 19 horas en FNAC La Morea.

PRESENTACIÓN DEL POEMARIO ERÓTICO 'PENSAMIENTOS PARA ESTHER', DE ALEJANDRO ÓSCAR ALLUE Viernes 4 de septiembre a las 20 horas en la cafetería Ogipan de la calle Señorío de Egulbati, 16 (Mendillorri).

Civican

Horario: de lunes a sábado, de 9 a 21 horas. El centro cumple las medidas de protección frente al covid-19. El acceso a las actividades es libre, pero es necesario reservar por correo electrónico: informacióncivican@fundacioncajanavarra.es o a través del número 948 222 444. Cada persona puede realizar dos reservas. Las actividades son accesibles a personas con discapacidad auditiva.

PROGRAMACIÓN

-LA HORA DEL CUENTO : para público infantil a partir de 4 años. Actividades de narración oral en la biblioteca infantil.

>Miércoles 2 de septiembre, a las 18 horas, El pez que lo narraba todo, con Virginia Senosiáin.

-VECINOS DE LETRA : programa bibliotecario de encuentros con personas de nuestro entorno que trabajan en el sector del libro. A las 19 horas, en plaza Civican. El acceso es libre hasta completar aforo. Destinado a público adulto.

>Jueves 3 de septiembre, encuentro La escritura cotidiana, con el poeta Ángel Erro.

-SESIONES : espacio para dar cabida a la música de vanguardia a través de diferentes géneros. A las 19 horas, en la plaza Civican, con entrada libre hasta completar aforo.

>Viernes 4 de septiembre, La tarde urbana, con III3S.

Navarra International Film Festival 2020

PELÍCULAS PROGRAMADAS

>Jueves 3 de septiembre:

-SESIÓN MIGRACIONES. En civivox Condestable, de 11 a 13 horas, Nuestra vida como niños refugiados en Europa, de Silvia Venegas; Les indésirables, de Lea Monforte; y Ara Malikian: una vida entre las cuerdas, de Nata Moreno.

-SESIÓN FEMINISMOS. En civivox Condestable, de 17.30 a 18.05 horas, Patchwork, de María Manero; Horn, de Ghasideh Golmakani; A quien dices amar, de Inés Pintor y Pablo Santidrián; There will be monster, de Carlota Pereda; y La mala noche, de Gabriela Calvache (18.15-19.50).

-SESIÓN FROM NAVARRA I. En la Escuela Navarra de Teatro, de 16.30 a 18.15 horas, Uno para todos, de David Ilundáin.

-SESIÓN MISCELÁNEA. En la Escuela Navarra de Teatro, de 19.15 a 21 horas, Garza, de Daniel Pérez; Bare Giran, The Heavy Burden, de Yilmaz Özdil; Detrás de los hilos, de Lucía Valverde; Yo velo por ti, de Janek Tarkowski; y Jackie Kane, de José Luis Velázquez.

>Viernes 4 de septiembre:

- SESIÓN DISCAPACIDAD. En civivox Condestable, de 11 a 12.15 horas, Oxígeno, de Luis Murillo; El infierno y tal, de Enrique Buleo; Y al final, la muerte... fin, de Jon Sistiaga.

-SESIÓN ANIMACIÓN. En la Escuela Navarra de Teatro, de 17.30 a 18.05 horas, Song Sparrow, de Farzaneh Omid-varnia; Carne, de Camila Kater; y Blood, de Celsa Díaz.

-SESIÓN PLANETA. En la Escuela Navarra de Teatro, de 19.15 a 20.30 horas, Tournées, de Israel González; El monstruo invisible, de Guillermo Fesser y Javier Fesser; Josephine, de Étienne Forestier; Beyond the glacier, de David Rodríguez.

-SESIÓN WORKSHOP CONTEST. En la catedral de Pamplona, de 20.30 a 22.30 horas, proyección de las películas (work in progress) realizadas en el taller impartido por Oliver Laxe en agosto en Lekaroz.

>Sábado 5 de septiembre:

-SESIÓN LGTBI+ En civivox Condestable, de 11 a 12.30 horas, Salvo el crepúsculo, de Mario Hernández; Preziso dizer que te amo, de Ariel Nobre; Para Verónica, de Fran Lipinski; Transversales, de Rafaella Gnecco y Jorge Garrido; Blue boy, de Manuel Abramovich.

-SESIÓN QUARANTINE CHALLENGE Y SESIÓN NAVARRA FILM CHALLENGE. En la Escuela Navarra de Teatro, de 11 a 13 horas, proyección de películas realizadas durante la cuarentena, y proyección de películas realizadas en torno al tema de los mercados y la juventud, con el apoyo de la Navarra Film Commission y los mercados de Santo Domingo, Ensanche y Ermitagaña.

-SESIÓN SALUD MENTAL. En la Escuela Navarra de Teatro, de 17 a 18.35 horas, Era yo, de Andrea Casaseca; Oscuro silencio, de Ignacio Benedetti; Monumental, de Rosa Berned.

-GALA FINAL. En la catedral de Pamplona, a las 20.30 horas, apertura de puertas al público; de 21 a 22 horas, gala final del NIFF 2020.

-EL CINE EN CASA. El festival ofrece gratuitamente las tres jornadas de la edición (la práctica totalidad de la programación) en formato on line a través de la plataforma Festhome TV y de la web del festival www.navarrafestival.com

SESION FROM NAVARRA Actividades en la catedral de Pamplona.

>Jueves 3 de septiembre, de 19.30 a 20.30 horas, mesa redonda con Javier Lacunza, Ana Herrera, Igor Alonso y Jaime Sanz. De 20.30 a 21 horas, presentación de los proyectos Matrioskas, de Helena Bengoetxea; y El Drogas, de Natxo Leuza y Andrés García. De 22 a 23.10 horas, proyección de La piel fina, de Lucía Guerrero; Woman, de Raúl de la Fuente; y El abrazo del Pirineo, de David Serón.

MESAS REDONDAS Tendrán lugar en civivox Condestable, salvo la sesión sobre animación, que será en la Escuela Navarra de Teatro.

-MIGRACIONES. Jueves 3 de septiembre, de 13 a 14 horas, con Madou Fall, Patricia Ruiz de Irizar y Fátima Djarra.

-FEMINISMOS. Jueves 3 de septiembre, de 20 a 21 horas, con Amaia Merino, María Manero y Marga Gutiérrez.

-DISCAPACIDAD. Viernes 4 de septiembre, de 12.30 a 13.30 horas, con el Padre Ángel y David Erice.

-ANIMACIÓN. Viernes 4 de septiembre, de 16.30 a 17.30 horas, con Lorena Ares, Toni García, Blanca Oria y Carlos F. de Vigo.

-LGTBI+. Sábado 5 de septiembre, de 12.30 a 13.30 horas, con Koldo Martínez, Kai Etxaniz y Pau Guillén.

-SALUD MENTAL. Sábado 5 de septiembre, de 18.45 a 19.45 horas, con Laura Martín, Sandro Laboni y Laura Sam.

MELICONCIERTOS EN EL MIRADOR DEL CABALLO BLANCO Viernes 4 y sábado 5 de septiembre, de 14 a 14.30 horas, con Naiara Ruz y Elisa Bayona e Ibai Gayardo.

EXPONIFF Flavita Banana en Baluarte. Exposición de viñetas entre el 4 y el 30 de septiembre.

TALLERES CON LOLA MAYO Los días 4 y 5 de septiembre de 9.30 a 13.30 horas en civivox Condestable, Lola Mayo, guionista, productora y profesora de cine, conducirá a 20 personas en la escritura de sus guiones de cortometraje.

TEATRO FORO CON CHIARA DIGRANDI El taller será el viernes 4 de septiembre de 15 a 18.30 horas y el sábado 5 de septiembre de 15.30 a 18 horas. La muestra abierta será el sábado 5 de septiembre a las 18.30 horas en Katakrak.

Kultur 2020

ACTUACIONES

>Jueves 3 de septiembre a las 20.30 horas en la plaza de Alfonso el Batallador de Tudela, Los Stompers y Nuala Irish Dancers. A partir del lunes 24 de agosto se pueden retirar las invitaciones (cuatro por persona) en las oficinas de Tudela-Cultura (4ª planta Casa Almirante, calle Rúa, 13) de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas.

>Viernes 4 de septiembre a las 20.30 horas en la plaza de Etxarri Aranatz, Tenpora. A las 21 horas, en la plaza del Tinglao de Arguedas, De 2 En Blues Band.

>Sábado 5 de septiembre a las 19 horas en la casa de cultura de Aoiz, Eluntze Dantza Taldea. A las 20 horas en el polideportivo de Roncal, Jokb.

>Domingo 6 de septiembre a las 19.30 horas en los jardines del ayuntamiento, Jo and Swiss Knife.

Verano en la Ciudadela

FESTIVAL 'PIM, PAM VILLE 2020' En la Ciudadela. Entradas: 10 euros más gastos de gestión. Abono para todo el festival por 15 euros más gastos. Las entradas se pueden adquirir en www.pamplonaescultura.es

>Viernes 4 de septiembre, a las 20.30 horas, Bifannah (lisergia tropical); a las 21.50 horas, J'aime (twang pop); a las 22.50 horas, Pelo Mono (surf selvático); a las 00.00 horas, The Limboos (R&B soul exótico).

>Sábado 5 de septiembre, a las 20.30 horas, Serpiente (euskal wave); a las 21.50 horas, Adiós Amores (synth pop); a las 22.50 horas, Melenas (reverb core, fuzz pop); a las 00.00 horas, Hinds (Indie rock).

Varios

ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL 'PRIVILEGIO DE LA UNIÓN' Las actividades online se pueden seguir a través de www.pamplonaescultura.es. Las presenciales se desarrollan en civivox Condestable y requieren inscripción previa en el 948 212 575 o presencialmente hasta una hora antes del comienzo de la actividad. Uso de mascarilla obligatorio desde los 6 años.

-Talleres creativos familiares . Imparten: Mikel Gómez, de Discover Bricks, y Tea en la azotea (Gabriela Barrio).

>Miércoles 2 de septiembre, Recrea desde casa con Lego tu propia Pamplona medieval (on line).

>Jueves 3 de septiembre, a las 18 horas, Castillos y dragones con Lego (presencial). 8 plazas.

-Conferencias (on line).

>Martes 2 de septiembre, Privilegio de la Unión. Carlos III: paz, tranquilidad y concordia perpetuas. Imparte: Emilio Quintanilla: doctor en Historia.

>Viernes 4 de septiembre, El Privilegio de la Unión. El día a día de una ciudad dividida por murallas y sus ánimos de conciliación. Imparte: Jon Martínez, licenciado en Historia del Arte. En euskera.

-Narración

>Viernes 4 de septiembre a las 18 horas, cuento narrado Privilegio de la Unión, a cargo de Tea en la azotea.

-Música

>Sábado 5 de septiembre, a las 12.30 horas, Privilegio de la Unión -Cántame cómo pasó-. Musas y fusas. Intérpretes: María Suberviola (voz, teclado y ukelele), Olaia Olaverri (voz, guitarra y violín). A las 18 horas se repetirá en euskera.

'9 SOLES'. CICLO DE ACCIONES ARTÍSTICAS EN EL MIRADOR DEL MUSEO DE NAVARRA Horarios: apertura del mirador y del bar de 19 a 21.30 horas. Acción artística de 20 a 21 horas. Aforo permitido: 60 personas en el mirador y 40 en el hall (en caso de lluvia). Precio de la entrada: 5 euros con derecho a consumición. Venta en la taquilla del museo el día antes y el día de la sesión.

-Programación:

>Miércoles 2 de septiembre, Itsaso Iribarren & Germán de la Riva: Baila, escucha, contempla: accionando palabras, performance de texto y movimiento.

'CONECTA FICTION REBOOT' EN BALUARTE Evento internacional dedicado a la coproducción de ficción para televisión entre América y Europa. Del 1 al 3 de septiembre.

CICLO 'CULTURA A LA PLAZA' EN ANSOÁIN Todas las actividades tendrán lugar en la plaza Rafael Alberti; excepto el cine que se proyectará en la plaza del Ayuntamiento. Espacios acotados y limitados al aforo máximo permitido. Se deberá solicitar invitación previa en la página web del Ayuntamiento.

>Viernes 4 de septiembre, a las 20 horas, jotas con Acordes Navarros.

>Sábado 5 de septiembre, a las 22 horas, cine familiar: Shazam!

EKOMERCADO DE PAMPLONA/IRUÑEKO EKOMERCADO Sábado 5 de septiembre, de 9.30 a 14 horas en la antigua estación de autobuses. Mercado de alimentos ecológicos y locales, producidos y elaborados en Navarra.