Agenda de ocio de Navarra del miércoles 25 de noviembre

Rock, jazz, folk

BERTSOAROA 2020 Entrada libre (aforo limitado), previa inscripción o retirada de invitaciones.

>Jueves 26 de noviembre a las 19 horas en la Escuela Navarra de Teatro, festival de bertsos con Beñat Gaztelumendi, Eneko Lazkoz, Erika Lagoma, Josu Sanjurjo, Julio Soto y Maialen Lujambio. Invitaciones a partir de las 17.30 horas, hasta agotarse.

ANAIM CLUB FEST Conciertos en formato reducido y con asiento preasignado. Las entradas están a la venta en las páginas web de Anaim y de las propias salas.

>Jueves 26 de noviembre a las 21.30 horas en Zentral, Travellin' Brothers + Jo & Swiss Knife. Entradas: 12 euros. (APLAZADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021).

>Viernes 27 de noviembre a las 21.30 horas en la sala Tótem, Gandules. Entradas: 13 euros.

>Sábado 28 de noviembre a las 21.30 horas en la Sala Tótem, Bocanada + Cobardes. Entradas: 12 euros.

CONCIERTOS DÍA DE NAVARRA A las 19 horas. Aforo limitado.

>Sábado 28 de noviembre en la Casa de Cultura de Aoiz, Alfredo e Iker Piedrafita.

Música clásica

ESCUELA DE MÚSICA JUAN FRANCÉS DE IRIBARREN Jueves 26 de noviembre a las 18.30 horas en el Auditorio del Carmen de Sangüesa, concierto de los alumnos de la Escuela de Música Juan Francés de Iribarren de Sangüesa.

ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA A las 19.30 horas en Baluarte.

>Viernes 27 de noviembre, concierto Sinestesias. Piano: Vadym Kholodenko. Dirección: Salvador Vázquez.. (Siguiendo la aplicación de las restricciones de aforo en espacios cerrados, no habrá público durante el concierto de la Orquesta Sinfónica de Navarra, que será grabado y posteriormente retransmitido por Navarra Televisión en una fecha aún por determinar).

BANDA DE MÚSICA LA PAMPLONESA Concierto Antología de la zarzuela el sábado 28 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Gayarre. Dirección: J. Vicent Egea. Precios: desde 4 a 8 euros.

Teatro / Danza

JOVEN COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO El sueño de una noche de verano. Viernes 27 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Gayarre. Precios: desde 4 a 23 euros.

'LA SOLEDAD DE BERNARDA' Viernes 27 de noviembre a las 19.30 horas en el Teatro de Ansoáin. Danza y teatro. Precio: 7 euros.

COMPAÑIA A PANADARIA Elisa y Marcela. Viernes 27 de noviembre, a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura de Zizur Mayor. Cambio de horario. Entradas: taquilla de la Casa de Cultura a través del servicio 948 012 012 y en www.zizurmayorcultura. es sin gastos. (Sirven las entradas ya adquiridas aunque ponga 22 horas).

YLLANA TEATRO Maestrissimo (Pagagnini 2). Viernes 27 de noviembre, a las 19.15 horas, en el Centro Cultural de Noáin.

GABALZEKA TEATRO-JAVIER SALVO Novecento. La leyenda del pianista en el océano. Jueves 26 a las 20.30 horas, viernes 27 a las 20.30 horas y sábado 28 de noviembre a las 19 horas en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. Precio: 6 euros.

EL BARDO La mordaza. Viernes 27 y sábado 28 de noviembre a las 19.30 horas en el Teatro de Villava. Dirección: Josune Iglesias. Entradas agotadas.

LAS PITUISTER Las emprendedoras. Sábado 28 de noviembre a las 18 horas en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (plaza Eguzki) de Mutilva). Precio: 3 euros.

'HUELLA DE ÁFRICA' Sábado 28 de noviembre a las 20 horas en la Casa de Cultura de Burlada. Espectáculo de música, voz y danza a cargo de Ainhoa Carrera Igeltz y María Arcos Corretjé. Precio: 3 euros.

'LA CORTE DEL FARAÓN' Sábado 28 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Gaztambide de Tudela. Precio: 22 euros. Duración: 100 minutos.

NOVIEMBRE EN LA ESCUELA NAVARRA DE TEATRO Entradas: 10 € (en taquilla y página web). Personas en paro y venta anticipada: 8 € (en taquilla). Con Carné Joven: 5 € (en taquilla)

>Sábado 28 de noviembre, a las 18 horas, teatro familiar. Hecho en casa con Detrás de una lavanda en flor, Cyrano, escondido, tenía muy buen olor. Entrada: 6 € (en taquilla y página web). Grupos a partir de 5 personas: 5 € (en taquilla).

ILUNA PRODUCCIONES Vencidos. Domingo 29 de noviembre a las 19.30 horas en el Teatro de Villava. Dirección: Miguel Goikoetxandia. Entradas agotadas.

PASADAS LAS 4 Route 6.6. Domingo 29 de noviembre a las 18 horas en el Auditorio del Carmen de Sangüesa. Con Belén Otxotorena e Inma Gurrea. Precio: 3 euros (anticipada) y 5 euros (taquilla).

ANTONIA PASO Chicas y chicos. Domingo 29 de noviembre a las 29 horas en el Teatro Gayarre. Precios: desde 5 a 10 euros.

YLLANA Maestrissimo (Pagagnini 2). Domingo 29 de noviembre a las 19 horas en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (plaza Eguzki) de Mutilva). Precio: 6 euros.

AITANA SÁNCHEZ-GIJÓN Juana. Domingo 29 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Gaztambide de Tudela. Precio: 20 euros. Duración: 75 minutos.

NACHO VILAR PRODUCCIONESEl flautista de Hamelín. Domingo 29 de noviembre, a las 18 horas, en el Centro Cultural de Noáin.

Cine

CICLO 'EL CINE QUE VIENE-DATORREN ZINEMA' Proyecciones en versión original en los cines Golem Baiona. Cada título será presentado por un prestigioso experto en cine.

>Miércoles 25 de noviembre a las 19 horas, proyección de Borrar el editorial. Introducción a cargo de Jose Luis Cienfuegos (director del Festival de Cine Europeo de Sevilla).

>Jueves 26 de noviembre a las 19 horas, proyección de Druk. Introducción a cargo de Andrea Bermejo (redactora jefe de la revista Cinemanía).

>Viernes 27 de noviembre a las 19 horas, proyección de Charlatán. Introducción a cargo de Pepa Blanes (redactora jefe de cultura de la Cadena Ser y codirectora del programa La Script de Movistar+.

CICLO 'LUCHINO VISCONTI ESENCIAL' En la Filmoteca de Navarra. Precio: 3 euros.

>Miércoles 25 de noviembre a las 19 horas, Noches blancas.

CICLO 'FOCO PUNTO DE VISTA' Jueves 26 de noviembre a las 19 horas en la Filmoteca de Navarra, proyección de Now, At Last!, Apiyemiyeki? y Once Removed. Precio: 1 euro.

CINE CLUB MUSKARIA En el cine Moncayo de Tudela. Precio: 5,50 euros. En versión original subtitulada.

>Jueves 26 de noviembre a las 19.15 horas, Ondina.

CICLO 'EL NUEVO CINE FRANCÉS' A las 17 y 19 horas en el centro cultural Tafalla Kulturgunea. Precio. 4 euros.

>Jueves 26 de noviembre,Cartas a Roxane.

CICLO 'CINES AFRICANOS: CONFLICTO Y TRANSFORMACIÓN' A las 19 horas en la Filmoteca de Navarra. Precio: 3 euros.

>Viernes 27 de noviembre, Touki Bouki.

CINE FÓRUM En la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (plaza Eguzki) de Mutilva. Precio: 2,50 euros.

>Viernes 27 de noviembre a las 20 horas, La favorita. Moderado por Blanca Oria.

III EDICIÓN DE 'CINETAG' En la Casa de la Juventud a las 18 horas. Entrada gratuita previa retirada de invitación. Medidas de seguridad sanitaria.

>Sábado 28 de noviembre, Frances Ha (Noah Baumbach, EEUU, 2012).

Exposiciones

CIUDADELA DE PAMPLONA Horario de invierno (desde octubre): de martes a viernes de 18 a 20.30 horas; sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas. (Control de aforo, obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de todas las medidas sanitarias necesarias).

-POLVORÍN.

>Exposición a Pie y mano 2 de Teresa Sabaté y Virginia Santos. Del 20 de noviembre al 17 de enero.

-HORNO.

>Exposición Figuras (19 esculturas) del artista Manuel Sagastume. Hasta el 13 de diciembre.

-PABELLÓN DE MIXTOS. PLANTA BAJA.

>Exposición Hasieratik hasita, comenzando desde el principio de Iker Serrano.

Desde el 20 de noviembre hasta el 17 de enero.

-PABELLÓN DE MIXTOS. PRIMERA PLANTA.

>Exposición Afrotopía (58 fotografías de 35 jóvenes de Senegal, Níger y Mali). Hasta el 10 de enero.

ZAGUÁN DE CONDESTABLE Construyendo ideas, derribando muros. Muestra conmemorativa de los 175 años de vida del IES Plaza de la Cruz. Del 13 de noviembre al 13 de diciembre. Horario: de lunes a domingo de 9 a 14 y de 17 a 21 horas.

PLANETARIO DE PAMPLONA Exposición fotográfica de Agustí Centelles Bram. Campo de refugiados. Del 24 de noviembre al 9 de enero. Organiza: Fundación Pablo Iglesias.

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA. CAMPUS DE TUDELA Exposición Ctrl+C/Ctrl+V de Elvira Palazuelos. Del 11 de noviembre al 18 de diciembre. Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 horas.

MUSEO MUÑOZ SOLA DE TUDELA

-Sala de exposiciones temporales . Exposición Paisajistas navarros del siglo XIX y XX de la Colección de Jose María Muruzábal. Del 28 de octubre al 17 de enero.

-Bodega. Exposición de fotografía Proyecto LA. Del 28 de octubre al 29 de noviembre.

PALACIO DEL CONDESTABLE Salas 1 y 2. 500 años de la primera vuelta al mundo. XXXIII Aniversario de la Asociación Navarra de Modelismo Naval. Hasta el 28 de noviembre. Horario: de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 y sábado y domingo de 11 a 14 horas.

GALERÍA ORMOLÚ Exposición de litografías de Didier Lourenço. Del 3 de noviembre al 4 de diciembre. Calle Paulino Caballero, 42 bajo.

ESPACIOS MEDIALUNA Exposición De la luz al agua. Islandia, un diálogo. Con fotografías de Álvaro Bonet Loscertales y acuarelas de Txon Pomés. Del 2 al 30 de noviembre. El fotógrafo atenderá los lunes de 17.30 a 19 horas y la pintora los viernes de 19 a 20.45 horas.

CASA DE CULTURA DE ARTICA Exposición de juegos y juguetes para jugar en euskera. Día 25 de noviembre de 17 a 19 horas.

CASA DE CULTURA DEL VALLE DE ARANGUREN Horario: de 10 a 13 y de 17 a 21 horas, de lunes a viernes. Plaza Eguzki (Mutilva).

>Exposición PLSTKS! Tenemos un problema. Del 23 de noviembre al 11 de diciembre.

CASA DE CULTURA DE BURLADA Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 21 horas; sábados de 10 a 14 horas.

>De la tradición a la modernidad, exposición de caligrafía de Taiwán. Del 3 al 28 de noviembre en la plaza y la sala de exposiciones.

CASA DE CULTURA DE VILLAVA Muestra documental Iparragirreren bigarren mendeurrena / Bicentenario de Iparraguirre. Del 12 de noviembre al 13 de diciembre. Horario: de lunes a viernes de 18 a 21 horas; domingos 29 de noviembre de 19 a 20 horas. El jueves 26 de noviembre a las 19.30 horas en la sala 13, conferencia de Juan José Garay.

CASA DE CULTURA DE SANGÜESA Horario: de martes a sábado de 11.30 a 14 y de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas.

CENTRO CÍVICO LOURDES DE TUDELA Exposición Holodomor, el genocidio ucraniano. Del 19 al 30 de noviembre.

CENTRO CULTURAL TAFALLA KULTURGUNEA Horario: de 10.30 a 14 y de 15 a 21 horas.

>Exposición Esencia eta existence. L'art de la lumière cachée a cargo de Zita Ayala. Del 6 de noviembre al 8 de diciembre.

Museo Universidad de Navarra

>JUEVES 26 DE NOVIEMBRE A las 19 horas en el aula 2, conferencia El mito en la sociedad multicultural. INVITACIONES AGOTADAS (retransmisión en directo a través del canal Youtube del museo).

>VIERNES 27 DE NOVIEMBRE A las 19.30 horas en el teatro, À un endroit du debut con Germaine Acogny y Mikaël Serré. Precios: 20 y 24 euros.

Conferencias / Presentaciones

JORNADAS 'TRAS LA PANDEMIA, ¿QUÉ PODEMOS ESPERAR?' Organiza: Attac Navarra.

>Miércoles 25 de noviembre a las 19 horas a través del canal Youtube de Attac Navarra, ¿Hasta dónde podemos endeudarnos?, mesa redonda con Aitor Erce (economista de la UPNA) y Javier Onieva (técnico de gestión en el servicio de recaudación de Hacienda Foral de Navarra).

>Jueves 26 de noviembre a las 19 horas a las 19 horas a través del canal Youtube de Attac Navarra, ¿Qué modelo de salud queremos?, mesa redonda a cargo de Eduardo Sánchez Iriso (doctor en Economía por la UPNA) y Félix Zabalza (médico de atención primaria jubilado).

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE LA PSICÓLOGA CLÍNICA CARMEN IZAL GARCÉS 'AMOR, MIEDO. SOLEDAD' Miércoles 25 de noviembre, a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura de Villava-Atarrabia. Aforo limitado respetando las normas sanitarias en vigor. Actividad de la Escuela de Ciudadanía de Villava-Atarrabia.

24ª QUINCENA DE LA SOLIDARIDAD DE ZABALDI 'EL COVID-19 NO NOS CALLA' Todas las charlas por streaming en nuestra página web.

>Miércoles 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista.

>Viernes 27 de noviembre a las 19 horas, Kurdistán: pandemia y resistencia a cargo de una compañera de la Clínica Sifajin de Jinwar.

AGENDA LIBRERÍA KATAKRAK Calle Mayor, 54.

>Miércoles 25 de noviembre a las 19 horas, grupo de lectura David Graeber, Trabajos de mierda.

>Viernes 27 de noviembre a las 18 horas, concierto El alma de un violín a cargo de Judith Mateo. A las 19 horas, charla ¿Qué está pasando con CAF?

CICLO 'CULTURA EN LIBERTAD'

>Jueves 26 de noviembre a las 18 horas en civivox Iturrama, Homenaje a Antonio Machado.

>Viernes 27 de noviembre a las 19 horas en la Casa de Cultura de Artajona, Antonio Machado, Miguel Hernández y Blas de Otero: caminos de libertad.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'EL PRECIO DE LA LEALTAD. LA RESTAURACIÓN MONÁRQUICA Y EL DUQUE DE SESTO' DE CHEMA CENZANO Jueves 26 de noviembre a las 19 horas en la UNED de Tudela. Podrá seguirse a través de internet (en directo o diferido). Actividad gratuita.

NEUROIMAGEN COGNITIVA Jueves 26 de noviembre, a las 16 horas, conferencia online gratuita con la profesora Gina Rippon, investigadora pionera en el campo de la neuroimagen cognitiva en el Aston Brain Center de la Universidad de Aston en Birmingham. Se podrá escuchar tanto en castellano como en inglés. Enlace para inscribirse: https://zoom.us/webinar/register/WN_zMpLlW3wS9KbfJVZ7x5i8A

EL DIOS DE LOS INOCENTES Jueves 26 de noviembre a las 19 horas en la sala de conferencias del Palacio Vallesantoro de Sangüesa. Entrada gratuita hasta completar el aforo, previa retirada de invitaciones desde el 3 de noviembre en la casa de cultura de martes a viernes de 12 a 14 y de 19 a 21 horas.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'CIERTA BELLEZA' DE TERESA RAMOS Jueves 26 de noviembre a las 19 horas en la Casa de la Juventud (calle Sangüesa, 30). Presentan: Inma Biurrun y Cristina Liso. Organiza: Ateneo Navarro.

Civican

Horario: de lunes a sábado, de 9 a 21 horas. El centro cumple las medidas de protección frente al covid-19. El acceso a las actividades es libre, pero es necesario reservar por correo electrónico: informacióncivican@fundacioncajanavarra.es o a través del número 948 222 444. Cada persona puede realizar dos reservas. Las actividades son accesibles a personas con discapacidad auditiva.

PROGRAMACIÓN

-ÁFRICA IMPRESCINDIBLE.

>Del 29 de octubre al 28 de noviembre en el vestíbulo, exposición Ellas deciden, África con voz de mujer.

-LA HORA DEL CUENTO : para público infantil a partir de 4 años. Actividades de narración oral en la biblioteca infantil.

>Miércoles 25 de noviembre a las 18 horas, Windy day con Virginia Moriones. En inglés.

-ENCUENTROS CIVICAN . En el Auditorio. Acceso mediante reserva previa (cada persona podrá realizar un máximo de 2 reservas) a través del correo (informacioncivican@fundacioncajanavarra.es) o a través de la Línea Fundación Caja Navarra (948 222444), hasta completar el aforo.

>Jueves 26 de noviembre a las 19.30 horas, Maider Zabala, relevancia de la ciencia en la mejora de la sociedad con Maider Zabala.

Civivox

HORARIO Invierno (del 1 de septiembre al 30 de junio): de lunes a sábado todos los civivox de 9 a 14 y de 17 a 22 horas; civivox San Juan Bosco, de 16.30 a 21 horas.

CICLO '125 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL CINE' Entrada libre, previa inscripción en la red civivox, en el teléfono 010 o en www.pamplonaescultura.es.

>Miércoles 25 de noviembre a las 18 horas en civivox Condestable, Taller de Lego con Mikel Gómez. Precio: 3 euros. Inscripción previa en la red civivox, en el teléfono 010 o en www.pamplonaescultura.es.

>Miércoles 25 de noviembre a las 19 horas en civivox Condestable, Docufórum. Cine, cine... aute retrato con el director, guionista y productor de cine Gaizka Urresti.

>Jueves 26 de noviembre a las 18.30 horas en civivox Condestable, proyección de ¡Lumière! Comienza la aventura y cinefórum coordinador por Iñaki Arrubla.

>Viernes 27 de noviembre a las 19 horas en civivox Condestable, Discofórum. Bajo el telón y solo recuerdo la canción con Luis Gortari.

SESIONES DE ORIENTACIÓN DE LAS ASESORÍAS DE LA CASA DE LA JUVENTUD Todas ellas gratuitas y a las 19 horas.

>Miércoles 25 de noviembre, Taller de estrategias y herramientas para el control de la ansiedad ante los exámenes, a cargo de Idoia Ángel, psicóloga.

>Miércoles 25 de noviembre, en el salón de actos, sesión de Musikeando con... Errege Sound Music. Dependiente de la Asesoría de Asociacionismo, su responsable, Ana Belén Albero, presentará una sesión en la que, además de hablar sobre la modalidad musical, acercará a los presentes una nueva asociación juvenil: Errege Sound Music. Se podrá asistir a una exhibición en directo.

>Jueves 26 de noviembre, El jueves me entero... de cómo va eso de la firma electrónica. Taller formativo sobre esta acreditación virtual. Con Ana Belén Albero.

CUENTOS, MAGIA Y MUCHO MÁS Entrada libre, previa inscripción a través de www.pamplonaescultura.es, en el teléfono 010 y presencialmente en cualquier civivox.

>Jueves 26 de noviembre a las 18 horas en civivox Condestable, Sarasate y el celuloide, cuentacuentos con Sergio de Andrés.

Cursos

MEDITACIÓN CASCO ANTIGUO Todos los miércoles a las 10 horas en herboristería Errobi (plaza de San Francisco). Aportación: 2 euros.

FORMACIÓN BÁSICA EN HIGIENE ALIMENTARIA: FOOD DEFENSE, APPCC, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Curso gratuito online . Dirigido preferentemente a personas ocupadas. Del 14 al 18 de diciembre. Información e inscripciones: Centro de Formación de Cruz Roja Navarra. Tel.: 678 420 604 / cpfnavarra@cruzroja.es

SESIÓN DE FORMACIÓN: SOBERANÍA ALIMENTARIA Y FEMINISMOS: UNA PROPUESTA EN CONSTRUCCIÓN De la mano de Sonia Ingunza y Maritxu Arroyo, de Etxaldeko Emakumeak. En Atekabeltz, Leitza, el 29 de noviembre. Taller de 10 a 14 horas, y a las 16 horas visita al proyecto de Laura Beroiz, Tolare baserria. Dirigido a mujeres baserritarras, del entorno rural, ciudadanas e interesadas en la propuesta de soberanía alimentaria. Inscripciones: info@mugarikgabenafarroa.org / 633 506055 (aforo limitado). Más información web Ipes.

Varios

CUENTACUENTOS EN SANGÜESA A las 18.30 horas en la Casa de Cultura. Entrada gratuita hatsa completar aforo. Retirada de invitaciones desde el 3 de noviembre en la casa de cultura, de martes a viernes de 12 a 14 y de 19 a 21 horas.

>Miércoles 25 de noviembre,Once upon a time... a cargo de Xabi Artieda (en inglés).

CUENTACUENTOS A las 18 horas en el Auditorio de la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (plaza Eguzki) de Mutilva.

>Miércoles 25 de noviembre, cuentacuentos en inglés con Hannah Berry.

CUENTACUENTOS En la sala 8 de la Casa de Cultura del Villava. Entrada libre, previa recogida de invitación 20 minutos antes de la función.

>Jueves 26 de noviembre, Flobin ipuin berriekin (en euskera) a cargo de Xabier Flamarique.