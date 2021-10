Partido de redención para el Izarra

El Izarra recibe hoy a la Real Sociedad C (17.00 horas) con el objetivo de sumar en esta jornada. Tras sufrir la primera derrota de la temporada ante el Laredo y caer eliminados de la Copa RFEF contra el Ebro este miércoles, los estelleses vuelven a casa con ganas de volver a la dinámica del comienzo de temporada.

La Real Sociedad C es uno de los equipos favoritos al ascenso, ahora se sitúa tercero en Liga, tras haber perdido únicamente un partido, ante el Gernika. Según comenta Rodrigo Fernández de Barrena, entrenador del Izarra, "la Real Sociedad C es un equipo muy fuerte, que nos va a pedir mucho, pero nosotros no bajamos los brazos". En la jornada anterior la Mutilvera sufrió en casa, tras perder 3-1, lo que es enfrentarse a los jóvenes futbolistas entrenados por Sergio Francisco.

Para el entrenador del Izarra se encuentran contra el peor rival posible, ya que es un equipo que, "mueve muy bien el balón y nos va a exigir en defensa", relata Rodri.

Los de Estella dejan atrás un carrusel de emociones como fue la Copa RFEF y pasan a centrarse de forma completa en los compromisos ligueros. El encuentro contra el Ebro deja un sabor agridulce. Por un lado, se quedan a un partido de alcanzar la Copa del Rey pero, por otro lado, sienten orgullo por el esfuerzo que dedicó el equipo en un partido que terminó con nueve.

Yoldi, Hinojosa, Sagües, Zaldua y Laborda causarán baja para este partido. La Real Sociedad C se encuentre en puestos de promoción de ascenso, y el Izarra esté al borde del descenso, sin embargo, solo les separan dos puestos, muestra de la igualdad que reina en la liga.