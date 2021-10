Jordi Évole bromea con "Suena Michel" y Michel se rebota con él

El "Suena Michel" lleva años siendo un clásico cuando un entrenador de fútbol está en la cuerda floja o lo acaban de destituir. Este miércoles, tras la derrota del Barcelona en Vallecas ante el Rayo, Jordi Évole, reconocido culé, escribió un escueto tuit con esas dos palabras: "Suena Michel...".



Un tuit que llegó al propio entrenador, que no tardó en responderle. José Miguel González, Michel, destituido hace poco como técnico del Getafe tras un horrible inicio de temporada, no lo vio como una broma y le contestó de una forma bastante poco elegante. "Como estrella de la tele no tienes precio, como gracioso eres menos original. Dedícate a lo tuyo, tú que puedes y sabes".





Como estrella de la tele no tienes precio, como gracioso eres menos original. Dedícate a lo tuyo, tú que puedes y sabes €. — Míchel (@MichelGonzalez) October 27, 2021

Évole no quiso que su tuit terminara en discusión y. "Mis respetos, don Miguel. Lo sabes desde hace muchos años. Admiración total", respondió a Michel.