“Veo a los jugadores con los pies pegados al suelo”

pamplona – El entrenador del Helvetia Anaitasuna, Quique Domínguez, reconoce que su equipo atraviesa un estado de "confianza" y es "optimista" de cara al partido de hoy ante el BM Nava, si bien advierte de un rival en horas bajas, pero que cuenta con un buen plantel.

Domínguez, que tendrá a todos disponibles hoy, asegura que su equipo "está bien" y que "es evidente" que las últimas tres victorias seguidas y "la buena dinámica" dan "confianza" a la plantilla e invitan "a ser optimistas", pero "sabiendo que cada partido es diferente". "Lo que se ha hecho antes no garantiza nada y, aunque Nava venga con una dinámica negativa, la realidad es que tiene un plantilla completa y competitiva que no se corresponde con el lugar que ocupa en la clasificación. Así que alerta con eso", avisa. "Van a ir buscando puntos y haciendo todo lo posible por salir de ahí. No van a venir a Pamplona derrotados, así que nosotros tenemos que preparar el partido lo mejor posible", añade.

El técnico gallego confía en dar "continuidad" al trabajo y al buen momento "de aquí al final de la primera vuelta". "Si somos capaces de mantener ese nivel de intensidad, de energía y de electricidad que transmite el equipo, mejor", sostiene. Ahora bien, también constata que esta buena racha no descentra del objetivo a los suyos. "Veo que los jugadores están con los pies pegados al suelo, con ganas de seguir haciendo las cosas bien. Por fin hemos dejado la décima posición y no queremos volver a ella", resalta. En este sentido, es consciente de que tiene que "dar confianza" a sus pupilos y "no apretarles mucho", sino "mandarles mensajes en la dirección correcta". "Pero hay nivel de sensatez y de humildad suficientes para que no se crean nada, porque no hemos conseguido nada", concluye.