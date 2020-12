Ander Izquierdo: "Es bonito que te alaben, pero hay que tener los pies en el suelo"

pamplona – En sólo dos años, la vida de Ander Izquierdo ha dado un giro completo. De jugar con el filial del Helvetia Anaitasuna, la temporada pasada dio el salto definitivo al primer equipo, a la Liga Asobal, donde en la actualidad es uno de los jugadores con mayor proyección. De hecho, el central navarro fue elegido como mejor jugador del mes de octubre en la competición liguera. Además, sus incursiones en las categorías inferiores de la selección española durante los últimos años han derivado en la convocatoria con la absoluta de Jordi Ribera, con la que se encuentra actualmente en Qatar disputando un torneo y con la que debutó en noviembre en Hungría. La puntilla a este 2020 tan horrible para muchos ha sido su presencia en la prelista de 35 integrantes para el Mundial de Egipto.

"Ha sido un año complicado, pero a la vez bonito", aseguraba Izquierdo antes de viajar a Qatar, donde estará hasta el día 30. Luego cogerá otro avión –algo que le gusta bien poco– para jugar otro torneo en Rusia, del 2 al 10 de enero. "Van a ser unas Navidades diferentes. Ya lo iban a ser, por no podernos juntar con toda la familia y los amigos. Pero me siento totalmente afortunado de acudir a estas dos citas", asegura.

Estar en una prelista de cara a un Mundial de balonmano lo considera ya "un premio increíble". "Me encantaría jugarlo, a cualquiera le gustaría estrenarse en una competición así y estaría encantado de pertenecer a esa lista definitiva de 20 jugadores que irán", reconoce. Con todo, lo ve "muy complicado", pero no tiene intención de desistir. "Intentaré dar mi mejor versión y a ver si le entro por el ojo al seleccionador", apunta.

En casa, en el Helvetia Anaitasuna, las cosas marchan viento en popa. Después de muchos meses sin jugar por la pandemia, y con la "incertidumbre" inicial de si arrancaría o no la Liga, finalmente la competición se puso en marcha. Con un nuevo equipo, un nuevo Anaita, con siete caras nuevas y con otro capitán de barco, Quique Domínguez, para el banquillo. El técnico gallego ha imprimido un estilo de juego muy particular, fluido, intenso en todas las facetas y muy explosivo en ataque, que está beneficiando mucho a Ander Izquierdo. El de Villava-Atarrabia dirige al barco en la pista y es su máximo artillero con 75 goles. "Creo que Anaita ha hecho un gran papel en la primera vuelta. Yo estoy muy contento con el equipo. Hemos podido desarrollar un modelo de juego en el que me encuentro muy cómodo y tengo la oportunidad de jugar muchos minutos. Eso me permite estar también en la selección. Sin mis compañeros y su esfuerzo no sería posible", dice el central.

Partido tras partido, las alabanzas hacia la calidad de Ander Izquierdo, de 20 años, son continuas. Algo que él agradece, pero de lo que intenta abstraerse. "Es bonito que te alaben, pero hay que tener los pies en el suelo. Ha caído todo de golpe. Llevo ya un par de años que nos son más que alabanzas y detalles bonitos. Pero hay que ser consciente también de que habrá momentos de bajón y hay que estar preparado para ello", constata.

Izquierdo, que se considera muy afortunado por jugar en el equipo de su tierra y por estar arropado por su familia en esta aventura, desea que en 2021 toda esta pesadilla del covid "nos deje en paz de una vez". En el plano deportivo, quiere continuar peleando con el Helvetia en lo más alto y "seguir entrando en la rueda de la selección".