A por el trono de Valverde en el GP Miguel Induráin

Estella-Lizarra vuelve a vestirse de gala para acoger un año el Gran Premio Miguel Induráin con la baja de Alejandro Valverde, vigente campeón. Algunos de los mejores corredores del pelotón mundial se reúnen este sábado en la 23ª edición de 203 kilómetros en Tierra Estella que comienza en la plaza de los Fueros a partir de las 12 de la mañana (se transmitirá desde las 15.00 horas en ETB-1 y 15.30 en Eurosport).



El frío y quizás la nieve están llamados a ser protagonistas este sábado. Se espera que llueve o nieve prácticamente durante todo el día en la ciudad del Ega. La temperatura no superará los seis grados, según datos de Aemet, lo que endurece aún más los 203 kilómetros. El recorrido cuenta con dos puertos de 2ª categoría como Lezáun y Eraul, y uno de 1ª, el Alto de Guirguillano.



El Club Ciclista Estella organiza el 23º G.P. Miguel Induráin –el 70º desde sus inicios en 1951 como Campeonato Vasconavarro de Montaña– que contará con 21 equipos y 112 ciclistas.



Entre los candidatos al triunfo asoman Aleksandr Vlasov, Sergio Higuita, Enric Mas, Gino Mader Pello Bilbao, Ion Izagirre, Gorka Izagirre, Warren Barguil, Rui Costa, Joao Almeida, Marc Hirschi, Marc Soler y Rafal Majka. Estos cinco últimos del UAE, que trae un equipo muy potente. Solo faltarán el Ineos y el Jumbo Visma de los equipos de primera línea, pero la noticia es la ausencia de Alejandro Valverde.



El murciano, campeón en 2014, 2018 y 2021, ya igualó los tres triunfos de Hortensio Vidaurreta, Miguel María Lasa, Juan Fernández y Ángel Vicioso. A sus 41 años, el bala llegaba entre algodones tras retirarse de la Volta a Catalunya por problemas de alergia y finalmente no estará este sábado.



Los tres equipos profesionales navarros no se perderán la cita: Movistar, Caja Rural-Seguros RGA y Kern Pharma. Y en la nómina de ciclistas de la Comunidad foral tampoco faltarán los tres estelleses profesionales como son Sergio Araiz, Diego López y Julen Amézqueta. El resto de la expedición de corredores de la Comunidad foral la completan Igor Arrieta, Mikel Nieve, Óscar Rodríguez, Ibai Azurmendi y Asier Etxeberria



LA CARRERA







EN DETALLE

LA CIFRA

ÚLTIMOS GANADORES

. Comienza a las 12.10 en la plaza de los Fueros de Estella y se espera que finalice hacia las 17.30 en el paseo de la Inmaculada de la misma localidad. Se retransmite en ETB-1 (15.00 h.) y Eurosport (15.30).. 203 kilómetros que atravesarán las localidades de Estella, Puente la Reina, Villatuerta y Arróniz, entre otras. Se suben dos puertos de 2ª categoría (Eraul y Lezáun) y uno de 1ª (Alto de Guirguillano).. Se le realizará en la salida a Floren Esquisabel, alma máter del equipo Caja Rural.. Movistar Team, Caja Rural-Seguros RGA, Kern Pharma, Euskaltel-Euskadi, Burgos BH, Manuel Fundación, AG2R Citroen, Astana, Bora, Bahrain Victorious, Cofidis, Movistar, Lotto-Soudal, Israel-Premier Tech, UAE Team Emirates, Trek-Segafredo, Burgos BH, Human Powered Health, Eolo-Kometa, Arkea-Samsic, Total Energies, Team Novo Nordisk, Glassdrive Q8 Anicolor.. Aleksandr Vlasov y Sergio Higuita (Bora), Enric Mas (Movistar), Ion Izagirre (Cofidis) Rui Costa, Joao Almeida, Marc Hirschi, Marc Soler y Rafal Majka (UAE), Warren Barguil (Arkea), Gino Mader y Pello Bilbao (Bahrain).Ciclistas navarros participarán en el G.P. Miguel Induráin.Sergio Araiz, Diego López e Igor Arrieta (Kern Pharma; Mikel Nieve y Julen Amézqueta (Caja Rural-Seguros RGA); Asier Etxeberria e Ibai Azurmendi (Euskaltel-Euskadi) y Óscar Rodríguez (Movistar Team).Alejandro Valverde / 2021*Jonathan Hivert /2019Alejandro Valverde / 2018Simon Yates / 2017Ion Izagirre / 2016Ángel Vicioso / 2015Alejandro Valverde / 2014Simon Spilak / 2013Dani Moreno / 2012Samuel Sánchez / 2011Joaquim 'Purito' Rodriguez / 2010* 2020 no se celebró por la pandemia