Denz se estira en las alturas de la diezmada Suiza

El covid dejó en los huesos el Tour de Suiza, mutilado. Ante la cascada de contagios y la precaución por la proximidad del Tour, tres equipos se borraron de la carrera helvética: Alpecin, Bahrain y el UAE. En total casi una treintena de ciclistas abandonaron la carrera. Entre ellos el líder Vlasov, positivo por covid. A Suiza le quedó el paisaje grandioso y las majestuosas montañas. Neufenenpass y Moosalp. Dos colosos.

El orden suizo lo quebrantan sus gigantes, que convierten en insignificantes a los humanos. Los deja en la miseria, en los límites, en el felpudo de la supervivencia. En el Moosalp, 17 kilómetros de subida a casi el 8%, un asesino con silenciador, la fuga , lo que quedo de ella, se jugó la victoria al esprint. Las volatas de las alturas. Golpes de riñón y brazos estirados. Bicis lanzadas.

En el duelo a quemarropa, en los no lugares de la resistencia, tan flacos, tan desgastados los cuerpos que todo se iguala, Nico Denz pudo con Champoussin, Herrada, Simmons y Masnada. En ocasiones, ni los grandes puertos con capaces de quebrar la igualdad. Los escaladores son ahora velocistas por necesidad. A Masnada, que parecía el más fuerte, no le alcanzó su superioridad en la escalada. Todo tan parejo. Así que cuando después de una subida eterna tuvo que lanzarse y confiar en el reprís no tuvo nada que hacer.



IGUALDAD ENTRE LOS FAVORITOS

Se impuso Denz, que sufrió cuando Masnada le buscó la costuras en las rampas, pero se rehabilitó a tiempo para condecorarse con un triunfo en la cima. En la cumbre, entre los favoritos se reprodujo la escena. Se arremolinaron en la proximidad. Enemigos íntimos. Nadie pudo con nadie.

Juntos salvo Evenepoel, al que las montañas grandes le sepultan. El Ineos configuró la subida. Daniel Martínez como porteador de Thomas. Fuglsang, que recogió el liderato que dejó Vlasov, fuera de la carrera por los problemas derivados del coronavirus, aguantó el envite. Thomas no pudo rascarle ni un segundo, que es lo que les separa en la general a la espera de un día de montaña y la crono final. En Suiza manda un reloj.