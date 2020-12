Dani Saldise: "Sin duda, es un partido muy especial para mí"

"Estoy encantado, me fui buscando un reto a nivel deportivo y creo que he acertado al 100%"

"Estoy encantado, me fui buscando un reto a nivel deportivo y creo que he acertado al 100%"

Este viernes tendrá lugar el Inter Movistar-Osasuna Magna Xota, un partido especial para Dani Saldise (Irurtzun, 08-07-1995), jugador ahora del conjunto madrileño, pero que desde los 5 años y hasta la temporada pasada militó en el Xota. Será un partido de emociones, el primer encuentro en el que Dani Saldise intentará que el Xota termine derrotado, y también un partido de reencuentros con los que hace poco fueron sus compañeros, su entrenador o el personal de su club.

El del viernes es un partido especial para usted, ¿no es así?

–Sin duda que es un partido muy especial para mí, es el equipo en el que he jugado desde los cinco años y a parte de eso es el equipo de mi pueblo, de Irurtzun, donde he nacido y me he criado. Siempre he dicho que mi corazón ha sido y será siempre verde. Además, me reencuentro con amigos, así que sí, es un partido muy especial para mí, y en el que intentaremos sacar los tres puntos.

Supongo que las condiciones no son las idóneas, con la pandemia, sin público... Pero vas a poder ver y charlar con todos los compañeros que dejaste atrás al marcharte del Xota, ¿no?

–Sí, lo del público creo que vamos a meter 300 personas, pero no es mucha gente, porque el pabellón se suele llenar y va a ser muy distinto. Y sí, me reencuentro con muchos amigos. Tengo a Palote (Roberto Martil), que ha sido como un hermano mayor para mí, Asier, que es de mi cuadrilla, Bynho, Juninho, Mancuso... Por supuesto, está Imanol, que es el entrenador que me ha criado, está Miguel, Luis Peiuz, los fisios... Es que te podría decir todo el club, podría pegarme toda la tarde diciendo nombres. Tengo muchísimas ganas de verles.

¿Mantiene contacto con ellos?

–Sí, sí. Con esto de la pandemia no he podido subir a Navarra, pero sigo manteniendo contacto. Con Bynho suelo hablar, pero sobre todo hablo mucho con Asier y con Palote. Al final es lo que he dicho, Asier es de mi cuadrilla y Palote es mi hermano mayor.

Supongo que también estará siguiendo los partidos de Osasuna Magna. ¿Cómo les está viendo?

–Sí, veo todos los partidos del Xota, si no me coinciden con los míos. La verdad es que es increíble cómo Imanol ha logrado cubrir todas las bajas, a todos los que nos hemos ido, que éramos jugadores de muchos minutos, cómo ha sido capaz de traer gente que no era conocida y que se adapten tan rápido. Es increíble. El ADN sigue siendo el mismo, un equipo muy vertical, muy rápido, todos jugando a dos toques... Los estoy viendo muy bien y la verdad es que les deseo lo mejor, menos en nuestros partidos, claro.

Al anunciar su fichaje por el Inter decía que era un reto personal. ¿Cómo está viviendo esta primera temporada en el club?

–Estoy encantado, me fui buscando un reto a nivel deportivo, creo que era el momento adecuado para hacer las maletas, y creo que he acertado al 100%. Tanto a nivel futbolístico como personal estoy muy contento. Sí que es verdad que he llegado a Madrid en un momento complicado, con la covid, y no he podido de momento disfrutar de Madrid y de todo lo que tiene, pero bueno, es un año que ha tocado así y no se puede hacer nada. Lo estoy disfrutando de otra manera. Y deportivamente hablando, el entrenador, Tino Pérez, me está dando mucha confianza, me estoy adaptando muy bien y muy rápido al equipo, a los compañeros y al sistema de juego. Estoy muy contento, no me arrepiento para nada de haber venido aquí.

También decía que era un salto. ¿Lo está viendo así, a nivel deportivo?

–Sí, por supuesto. El Xota es un gran equipo, pero Inter es uno de los tres grandes de esta liga y el mejor club del Europa y del Mundo. Para mí, además de un salto importante era un sueño venir aquí. Este año tengo la suerte de poder jugar en Europa, la Champions o jugar la Supercopa de España en enero contra el Barça.

Hablaba de que es una temporada extraña. Llevan sólo siete partidos jugados –la entrevista se hizo antes del Jaén-Inter del martes– y en la clasificación hay mucha diferencia entre equipos en cuanto a partidos jugados. ¿Es más difícil jugar así?

–Sí, la verdad es que es una liga en la que no puedes fijarte en la clasificación de ahora mismo. Nosotros tenemos cinco partidos aplazados y alguno tiene aun más. Es una temporada muy distinta. No puedes fiarte por estar arriba con algún partido más, y si estás abajo y te faltan partidos no puedes confiarte, porque los tienes que ganar. Es una temporada atípica, el que mejor se adapte a las circunstancias tendrá más opciones.

¿Volviendo al viernes, cómo espera el partido?

–Es un partido que tengo muchas ganas de jugar, porque es muy especial para mí. También es verdad que sería distinto con público y que será distinto cuando juguemos en Pamplona en mayo. A ver si puede ser que entonces ya haya afición.

Ya se ve que tiene la fecha del partido de Pamplona marcada en el calendario.

–Sí, es lo primero que miré cuando salió el calendario de la temporada. Es en parte una pena porque es un martes, pero mi familia y amigos ya me están diciendo, y la gente que al final me tiene mucho aprecio tanto en Irurtzun como en Pamplona, que están deseando verme jugar ahí. Será un partido extraño, porque la gente que me conoce, sobre todo los chavales del pueblo, del campus, me van a ver con otra camiseta y va a ser raro. Pero también va a ser bonito y especial recibir ese cariño que se que me tiene la afición navarra.

"Estoy encantado, me fui buscando un reto a nivel deportivo y creo que he acertado al 100%"

"Es increíble ver como Imanol ha logrado cubrir las bajas y que los nuevos jugadores se adapten tan rápido al equipo"