Otro 'hueso' para Osasuna Magna

Después de 21 días sin partidos en Anaitasuna, las puertas del pabellón pamplonés vuelven a abrir sus puertas al fútbol sala. Osasuna Magna recibe este viernes a partir de las 20.00 horas (Navarra TV y LaLigaSportsTV) a uno de los grandes de la Liga, el Jimbee Cartagena, con el objetivo inamovible de sumar tres puntos que le aseguren cuanto antes la salvación.

Aunque los navarros gozan actualmente de una buena posición en la tabla (11º, con 32 puntos), no se pueden descuidar. El calendario que deben afrontar en este tramo final de competición es de todo menos benévolo. Hace una semana, se lamentaban –por cruel– de la derrota en Palma. Este viernes les espera un rival confeccionado para pelear por cada título esta temporada. El miércoles 28 visita Pamplona ElPozo Murcia en partido aplazado y, a partir de ahí, deben jugar contra Córdoba, Inter, Valdepeñas, Zaragoza, Aspil-Jumpers e Industrias Santa Coloma. Casi nada.

Pero hay que ir paso a paso y el primero de los compromisos es ante Cartagena. Ante una plantilla de calidad, extensa, que dirige con maestría Duda, que no desiste en su lucha por la cima y que ha sabido reconducir una racha negativa de cuatro derrotas. Así lo demuestra el 7-0 que endosó al Zaragoza en su último encuentro.

Enfrente, un Xota que quiere volver a ganar después de tres partidos donde ha cosechado dos derrotas (Barcelona y Palma) y un empate (en casa ante Peñíscola). Y que mantiene claro el objetivo. "Tenemos que intentar cuanto antes sacar los puntos necesarios para quedarnos en Primera", advierte el técnico Imanol Arregui. "A partir de ahí, si da para algo más, lo pelearemos. Pero la prioridad es la permanencia", añade.

El técnico de Irurtzun asegura que la clave para ganar a Cartagena estará en "hacer muy buen partido en defensa" y "seguir generando ocasiones y aprovecharlas" en ataque. No será fácil, ante un adversario que tiene "una racha más irregular fuera de casa", si bien "ya la ha solventado". "Para mí, personalmente, es el equipo que más me gusta en ataque. Tiene muchas variantes, mucha calidad y te exige el máximo en defensa. Como todos los de Duda, está muy bien trabajado, maneja perfectamente las situaciones de juego y está ahí arriba porque es ya uno de los grandes", resalta.

Al igual que en Palma, Imanol no podrá contar con el capitán, Roberto Martil, que se recupera de una rotura fibrilar. Su puesto en la convocatoria lo ocupará Ion Cerviño, que ya dispuso de minutos en Son Moix. Sí estarán disponibles Jesús, tras su esguince de tobillo, y Juninho, que viajó a Palma pero no jugó por una sobrecarga. En el Jimbee Cartagena serán bajas Andresito, Fran Fernández y Marinovic, si bien es algo que no preocupa en exceso al técnico de Irurtzun por la amplitud de la plantilla de su rival.

La afición, además, será un factor clave en el partido de este viernes. Podrán animar desde las gradas quienes dispongan del abono solidario. Asimismo, se pondrán a la venta cien entradas.