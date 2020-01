Xavi Hernández: "Es mi sueño entrenar al Barça, pero respeto a Valverde, estoy centrado en el Al Sadd"

MADRID- El exjugador del FC Barcelona Xavi Hernández ha rechazado dirigir al conjunto culé de inmediato porque está "centrado" en el Al Sadd, con quien disputará la final de la Crown Prince Cup tras ganar este sábado al Al-Rayyan, y confirmó las conversaciones con Eric Abidal, secretario técnico de los blaugranas.

"He hablado de muchas cosas con Abidal, es mi amigo", justificó Xavi tras rechazar el banquillo del Barça. "No puedo esconder que es mi sueño entrenar al Barcelona, lo he dicho en muchas entrevistas y todo el mundo lo sabe, pero estoy centrado en el Al Sadd", indicó el catalán en rueda de prensa.

El de Terrasa, que lleva al Barça "en el corazón", admitió las conversaciones recientes con Abidal. "Es mi amigo y le veo muchas veces. No tengo nada que decir sobre esto. Respeto al Barcelona, respeto a Valverde y respeto a mi club. Estoy centrado en dar lo mejor, ahora jugamos la final y estoy muy feliz. Me gusta entrenar aquí", añadió.

"Ellos han estado aquí conmigo y hemos hablado de muchas cosas, pero también estuvieron aquí para ver a Dembélé y es todo. Lo siento, pero no hay nada más. No puedo informar de nada más. Claro que vi a Abidal, es mi amigo, pero ya está. Respeto al club a mis jugadores", incidió Xavi Hernández.