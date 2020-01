El triunfo se resiste

Tudelano1

Arenas1

TUDELANO Óscar López, Delgado, Marcos Isla, Lalaguna, Lázaro, Miguel Díaz (Obi, m. 81), Néstor Salinas (Picho, m 76), Diego Suárez, López, Olivas y Luis Jiménez (David Soto, m. 70).

ARENAS Carrio, Ibarbia (Arnáez, m. 79), Ian Uranga, N. Matador, Parra (Marcos, .m 72), Etxaniz, Urkiza (Ramos, m. 63), Frau, Zarzo, Borg y Unai.

Goles 1-0, m. 9: López. 1-1, m. 88: Etxaniz.

Árbitro Carlos Fernández Buergo, asistido por Agudo Daza y Suero Rodríguez. Amonestó a los locales Marcos Isla y Lalaguna y al portero visitante.

Estadio Ciudad de Tudela. 650 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por Mari Carmen Calvo, madre del utillero del Tudelano, José Serrano, y por las víctimas del accidente de Estella.

tudela - La victoria se le sigue resistiendo al Tudelano en un partido con muchos cambios en la alineación inicial, empezando por la portería, y con debut de los tres fichajes de invierno (Néstor y Marcos en el once inicial y después Picho).

El Tudelano, que suma nueve partidos sin ganar, empezó bien con el viento a favor. Miguel Díaz y Suárez, que estrelló el balón en el larguero, tuvieron las primeras ocasiones. Olivas anotó el primer tanto en el minuto 9. El equipo local siguió atacando, pero no supo traducir en el marcador su superioridad y se fue al descanso con esa escasa ventaja en el marcador.

En la reanudación, el Arenas dominó con el viento a favor. Lalaguna salvó con el pecho un gol, con el portero batido. El Tudelano se repuso y Olivas tuvo una buena ocasión que se marchó fuera, al igual que el remate de Néstor. Fueron transcurriendo los minutos y el Tudelano no encontraba la forma de sentenciar el partido. Lo pagó caro, porque a falta de dos minutos Etxaniz aprovechó una falta de concentración en el equipo local para establecer el empate para el equipo de Getxo.

Con dos minutos por delante, el Tudelano lo intentó por medio de Obi al que Carrio respondió con una buena intervención. Aunque el equipo navarro rompió la tónica de empezar por detrás en el marcador, el resultado final volvió a ser un empate. El equipo de José Mari Lumbreras mereció la victoria en el campo, pero una vez más, no se plasmó en el marcador. El próximo partido se jugará el sábado a las 16.30 en Amorebieta.

Lumbreras: "Desazón terrible" José Mari Lumbreras acabó dolido con el empate. "No sé cómo calificarlo. Dolor muy grande, sensación de tristeza y de desazón terrible. Ha sido una mañana complicada, el viento te condiciona, y con los minutos que faltaban hay que defender mejor el saque de banda, tener más peso defensivo. El Arenas apenas ha llegado durante el partido y nos ha metido el empate. Nosotros igual no hemos generado tanto como otros días. Una de Miguel en la primera parte, otra de Luis u otra de Néstor. Destaco el trabajo de Luis. Una pena".Aludió a la revolución en el once inicial: "Hemos tenido cambios importantes, con buenas sensaciones, pero era complicado jugar en la segunda parte por el tema del viento. Duele no haber defendido con otra autoridad algo que teníamos en la mano. No terminamos de arrancar y eso hace que entren dudas. Los nuevos fichajes nos van a dar cosas. Hay que seguir trabajando para conseguir una victoria que sea un punto de inflexión".