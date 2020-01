Fichaje - Álvaro Odriozola está a un paso de salir cedido del Real Madrid rumbo al Bayern y no se ejercitó en la ciudad deportiva de Valdebebas. "Tiene una opción para salir, pero todavía no es oficial. No voy a quitar a un jugador de la plantilla para meter a otro, tenemos una plantilla muy larga y lo hemos hablado", confirmó Zidane en rueda de prensa. - Efe