Osasuna busca la segunda seguida

pamplona – Osasuna Femenino emprende, en el día de hoy, una travesía que comienza a las 8 de la mañana y que finaliza a las 2 de la madrugada. Entre medio, el conjunto que dirige Kakun Mainz se mide al Espanyol B (17.00 horas) con la idea de regresar con los tres puntos.

"La verdad es que en esa parte te sueltas más, pero tienes que evitar caer en la relajación de pensar que ya has conseguido algo gordo", apunta la entrenadora rojilla, en relación a la primera victoria conseguida por sus pupilas en la presente temporada.

Para sumar la segunda victoria consecutiva, y seguir con la escalada en la clasificación, la preparadora rojilla señala que sus pupilas deberán "jugar sin esos nervios, ni esa presión que hemos tenido hasta ahora y sobre todas las cosas tenemos que ser nosotras mismas. Tenemos que ser un equipo que tenga balón, buscar un poco las carencias que hemos podido ver en el rival e intentar aprovechar las oportunidades que nos deje el rival. También tenemos que mejorar esa faceta goleadora que nos ha perseguido hasta ahora".

Las rojillas, que se encuentran en novena posición con cinco puntos, cinco más, precisamente, que su rival de esta tarde, que solamente ha podido disputar un único encuentro esta temporada, que se saldó con derrota ante el Athletic de Bilbao.

"Partimos con ese hándicap de no haber visto mucho al Espanyol, pero después podemos tomarlo como una ventaja el hecho de que no han podido competir salvo un encuentro, el que jugaron ante el Athletic de Bilbao, por lo que no podemos saber si eso va a hacer que tengan más ganas o no. Aquel partido lo jugaron de local, por lo que hemos podido hacer algo de análisis y veremos cómo les va a afectar este parón", señala una Kakun Mainz que, aun así, espera ver sobre el césped "un rival muy vertical, no es tan combinativo como los rivales que nos hemos enfrentado hasta ahora".

Para el encuentro de esta tarde, la preparadora rojilla no puede contar con la presencia de Nerea Salinas, que espera que vuelva a ejercitarse con el grupo la próxima semana.

RETO IBERDROLA

6ª JORNADA

Espanyol-OsasunaSábado 17.00

Collerense-ZaragozaDomingo 11.00

Seagull-AEMDomingo 12.00

Athletic B-AlavésDomingo 13.30

Descansa: Barcelona B

CLASIFICACIÓN

J G E P GF GC PT 1. Seagull 5 4 0 1 9 10 12 2. Barcelona B 4 2 1 1 11 6 7 3. Alavés 3 2 0 1 5 2 6 4. Athletic B 5 1 2 2 6 5 5 5. Zaragoza 3 1 2 0 3 2 5 6. AEM 5 1 2 2 8 8 5 7. Osasuna 4 1 2 1 5 5 5 8. Collerense 4 0 1 3 4 10 1 9. Espanyol 1 0 0 1 0 3 0

la cifra

1

victoria ha conseguido Osasuna Femenino hasta la fecha en el Reto Iberdrola, y 1 es, también, el número de partidos que ha disputado el Espanyol B en esta temporada. Fue ante el Athletic, al comienzo de la competición y se saldó con derrota. Los otros cuatro han sido aplazados.