La Mutilvera quiere continuar con la racha

A pesar de no tener experiencia en la categoría –es su segunda temporada en Segunda División B– la Mutilvera ha firmado un inicio soñado y se encuentra en una dinámica –con dos victorias y un empate en los tres últimos encuentros– que quiere prolongar mañana sábado (Mutilnova, 17.00 horas) ante el Haro.

"Venimos de hacer buenos partidos y queremos que la racha continúe", analiza Andoni Alonso, entrenador de la Mutilvera. "Queremos también hacer un buen partido en casa, donde los últimos encuentros ante Osasuna Promesas y Calahorra, un mal inicio de ambos nos lastró al final y queremos que este sea un partido completo de 90 minutos donde el equipo demuestre ese poso que está cogiendo y que muestre esa dinámica que tiene. No queremos que pasen 15-20 minutos y luego tengamos que remar contracorriente como nos pasó contra Calahorra y Promesas", prosigue.

Preguntado por el cambio de imagen de su equipo a raíz de las dos derrotas ante Calahorra y Logroñés, el técnico analizó que "ante el Calahorra es un partido en el que no nos encontramos cómodos en esos primeros quince minutos y ese inicio nos lastró en nuestro campo porque el resto del partido hicimos ocasiones pero ya con el hándicap de remar con un resultado adverso ante un equipo al que le generan pocas ocasiones, que se cierra muy bien y el partido ante el Logroñés fue un partido donde dominamos la primera parte y generamos multitud de ocasiones que no convertimos y con un error se pusieron delante y en la segunda parte ellos te obligan a exponerte, a exigirte más. Y eso es lo que no queremos. En este sentido no nos podemos fiar nada del Haro, que querrán reengancharse a la lucha en la liga. Pero evidentemente nosotros en casa es en donde no queremos que los puntos se escapen, donde queremos mostrarnos sólidos, hacer un partido serio y sumar de tres en tres".

Alonso señala que las claves del partido estarán en minimizar "las fortalezas del Haro es que tiene un buen juego interior, tiene delanteros de envergadura y unas bandas que son bastante profundas, sacan centros laterales y en los últimos tramos de los últimos partidos acaba en área rival y dentro de esas virtudes que tiene el Haro, también tiene sus defectos que tendremos que indagar en ellos para hacerles daño. Es un equipo al que le pueden surgir dudas si se encuentra por detrás en el marcador debido a la situación por la que se encuentra y es por ahí por donde tenemos que llevar el partido".

Para este encuentro, Andoni Alonso tiene a todos los jugadores disponibles.