La necesaria y urgente vuelta del público

Desde la aparición de la pandemia, el deporte ha demostrado que nuestra prioridad como organización ha sido, es y será la seguridad sanitaria. Fuimos los primeros en poner medidas de refuerzo para poder practicar y competir en fútbol con los test rápidos de antígenos.

En esta temporada, llevamos siete jornadas sin público en Navarra. Mientras que en otras comunidades con las que competimos directamente –como La Rioja, Aragón, Cantabria, Baleares, Canarias, Murcia (ElPozo), Madrid (Inter Fútbol Sala), Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura, este mes Valencia y Asturias– tienen público, en Navarra hemos decidido aplazar partidos ante cualquier atisbo de duda sobre las garantías sanitarias para los participantes.

Para la mayor coordinación y seguridad sanitaria todas las semanas aplicamos el protocolo covid reforzado de la RFEF y estamos en permanente contacto ante cualquier incidencia.

Nuestra segunda gran preocupación es el retorno paulatino de los aficionados. Es lamentable tenerlos castigados fuera de los campos de fútbol en las vallas sin ningún control. Para ello, los clubes hemos diseñado un protocolo de acceso a los campos de fútbol y pabellones absolutamente seguros. Es un plan completo, que cubre todos los aspectos, desde los accesos a la ubicación de los aficionados, toma de temperatura, gel, mascarillas, distancia mínima con todos sentados y qué pueden y no pueden hacer dentro de los recintos, todo señalizado.

Consideramos pedir al gobierno la autorización a los partidos a 500 personas, la misma cifra que el CSD ha recomendado a los deportes no profesionales en recinto cerrado, que en varias comunidades autónomas se permite, y con la garantía que ofrece nuestro modelo reforzado sanitario. El impacto negativo en la economía de nuestros clubes es considerable, y la gran responsabilidad que han demostrado en los últimos meses merece la confianza para la progresiva vuelta de sus aficionados y aficionadas con la máxima seguridad.

En eventos culturales como el teatro o conciertos hay porcentajes de aforo admitidos mucho más amplios, que nos parecen bien y compartimos. Lo que no entendemos es que en el mismo espacio se pueda ver un baile de gigantes o regional o proyectar una película, y en el mismo recinto si se practica el deporte como el fútbol profesional y no profesional, no pueda haber público en las gradas. Parece que no tiene mucho sentido y consideramos que es necesario hacer un ejercicio de proporcionalidad y una revisión de la situación que lleve a una rectificación por parte del Gobierno de Navarra y permita público en el deporte.

Todos entendemos que es una época complicada y que debemos disfrutar el deporte de otra manera, extremando las medidas de seguridad, pero los aficionados y aficionadas al fútbol y fútbol sala de nuestros clubes merecen regresar cuanto antes de manera paulatina y segura.

El autor es directivo y expresidente de la Peña Sport FC