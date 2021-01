El asalto a los lideratos

Después de que la pasada jornada se suspendiera por culpa del temporal 'Filomena', la Tercera División vuelve a escena este fin de semana con los mismos objetivos que no se pudieron cumplir en la pasada. Tanto el Itaroa Huarte como la Peña Sport, que descansan esta jornada y son los líderes de los grupos A y B respectivamente, observarán 'desde el sofá', si sus perseguidores les arrebatan sus respectivas plazas.



Grupo A: Los ojos puestos en Peritos y en la Agrupación

SUBIZA – BURLADÉS

No perder el tren

BETI ONAK – PAMPLONA

Mirando a la promoción

Recibimos en Peritos al @cd_pamplona para retomar la competición tras el aplazamiento del pasado fin de semana. A seguir fuertes en Peritos!!! Aupa Beti!!! @villavatarrabia pic.twitter.com/4f4gJVu6x7 — betionak (@beti_onak) January 14, 2021

TXANTREA – BETI KOZKOR

Un balón de oxígeno

?? Este sábado jugaremos contra la @udcTxantrea dando comienzo a la segunda vuelta.



?? Larunbat honetan Txantrearen aurka jokatuko dugu bigarren itzuliari hasiera emanez. pic.twitter.com/x09kOGdsA1 — Beti Kozkor K.E. (@BetiKozkorKE) January 14, 2021

SAN JUAN – VALLE DE EGÜÉS

Más que tres puntos

RIVER EGA – CORELLANO

No quieren descolgarse

Grupo B: El Ardoi puede recuperar el liderato

CANTOLAGUA – BAZTAN

La importancia de ganar

??SEÑALAMIENTO Y CONVOCATORIA?? Mañana nos visita el @BaztanCd en el Municipal de Cantolagua. ¡A por la victoria! ¡Aúpa Cantolagua!???? pic.twitter.com/jHKX48gd0R — C.D. Cantolagua (@FutCantolagua) January 15, 2021

CIRBONERO – ARDOI

Duelo de favoritos

MURCHANTE – CORTES

Ganar y esperar

FONTELLAS – BIDEZARRA

Mirar hacia arriba

PEÑA AZAGRESA – LOURDES

Medir la moral visitante

#CARTEL. Es jueves y toca rendir pleitesía a todos nuestros patrocinadores y colaboradores que bien se lo merecen, en nuestro cartel virtual.



Que no se te olvide, el domingo a las 16:30 nos vemos en el Miguel Sola.



Aúpa Peña!!#IlusionateconlaPeñanosnecesitamos pic.twitter.com/ovMBs8Degp — C.D. Peña Azagresa (@CDPAzagresa) January 14, 2021

Los detalles

FICHAJE DE INVIERNO ??????



IVÁN AZCUE vuelve a casa tras su paso por Tajonar y varios equipos de segunda B.

Un orgullo para el club poder recibir de nuevo a una de nuestras perlas.

Cerramos así la plantilla del Tercera, un equipo que de momento ha demostrado un gran nivel ???? pic.twitter.com/q3GHwQ5mEG — C.F. ARDOI F.E. (@ardoifutbol) January 14, 2021

FICHAJE|

La @PenaSportFC , refuerza el equipo con un fichaje conocido en el Club. Un jugador con gran experiencia, reforzará el equipo. JON ANDER ILINCHETA, esta semana ha alcanzado un acuerdo y vestirá la camiseta de la @PenaSportFC

¡Bienvenido de nuevo al Club!

¡VAMOS! ???? pic.twitter.com/H6dEM57kA7 — Peña Sport FC (@PenaSportFC) January 13, 2021

#FICHAJE. Después de estar a prueba durante el último mes, os podemos anunciar una nueva incorporación a nuestra plantilla del primer equipo.



Se trata de David Salvatierra. Este cadreitano, es un jugador ambidiestro con gran polivalencia en la zona de ataque con gran técnica pic.twitter.com/t2XddIa52c — C.D. Peña Azagresa (@CDPAzagresa) January 13, 2021

El Itaroa Huarte estará atento a lo que ocurra en Peritos y en la Agrupación Deportiva San Juan en este sábado. El conjunto que dirige Pedro Sánchez lidera la tabla con 18 puntos, uno por encima del Pamplona, segundo clasificado, y del San Juan, tercero. Por detrás, el Valle de Egüés, que visita al San Juan, Beti Onak, que recibe al Pamplona y Subiza, que se mide al Burladés en Sotoburu, podrían alcanzar alguna de las posiciones de promoción de ascenso.Sin embargo, estos tres últimos equipos mencionados no pueden relajarse. La igualdad en la tabla es palpable hasta el punto que el colista, el River Ega, está a tan solo dos victorias de salir de los puestos de promoción de descenso. Más asequible lo tiene el Beti Kozkor, séptimo clasificado con 13 puntos, a uno de los puestos de permanencia.: sábado, 16.30 horas.: Sotoburu.: Gaizka Legarra Gorgoñón.: Juan Pablo Azpilicueta tiene a todos los jugadores disponbles.: Jonathan Unanua tiene las bajas de Perkaz y Mahugo. Héctor Urdíroz, último fichaje, no pudo redebutar la pasada jornada.Subiza y Burladés no quieren perder sus respectivos trenes. Uno para mirar a los puestos de promoción de ascenso mientras que el otro quiere hacer lo mismo con los de permanencia. "Queremos hacer bien las cosas después del último partido, que fue una derrota. Tenemos que ser contundentes en las dos áreas y un equipo sólido", valora Juan Pablo Azpilicueta. "Partido contra un rival directo. Tenemos que conseguir los tres puntos para acercarnos a ellos. El que esté más concetrado se lleva el gato al agua", opina Jonathan Unanua.: sábado, 16.30 horas: Peritos.: Fernando Parra Górriz.: Ángel Arizcuren tiene las bajas de Asier Úriz, Mikel Borja y Jon Elizalde.: Aritz Gomara tiene a todos los jugadores disponibles.El Pamplona visita Peritos, donde hace más de un año natural que no pierde el Beti Onak. Sin embargo, el cuadro de Aritz Gomara es, para Ángel Arizcuren, "nuestra bestia negra, al que hace años que en Tercera no conseguimos ganarles". Gomara no se fía del rival y espera un partido "difícil, ante un rival y en un campo complicado" para el que si su equipo quiere sumar los tres puntos debe plantear un partido "intenso y tenemos que estar cómodos sobre el campo, para que ellos no lo estén y tengan más dificultades".: sábado, 16.30 horas: Instalaciones Deportivas UDC Txantrea.: Goiatz Markotegi Latorre: Txiki Akaz tiene las bajas de Asier Goñi, Tristán, Cemborain, Sergio López y Ursúa; y las dudas de Gorka Bacaicoa, Aser Alves y Julen Goñi. Suben al primer equipo los juveniles Asier Sola y Sergio Medina.: Rodrigo Fernández tiene a todos los jugadores disponibles.Un balón de oxígeno es lo que persiguen tanto el Txantrea como el Beti Kozkor para evitar meterse en problemas. "No somos ese equipo solvente y regular de años atrás", reconoce un Rodri Fernández que afirma que su equipo tiene "ilusión" y "hambre" por "volver a ganar un partido y volver a tener confianza". Esa misma confianza es la que busca el Txantrea, a quien le " han penalizado detalles que esperemos que cambien desde esta jornada", desea Txiki Akaz.: sábado, 17.00 horas.: Agrupación Deportiva San Juan.: José Javier Apesteguía Jiménez.: Bebeto no puede contar con Miguel Lezaun.: César Sánchez tiene las bajas de Nico Redín, Hasier y Mikel Casado.Cortar la racha de tres victorias consecutivas del Valle de Egüés y alejarlo a seis puntos es el objetivo del San Juan, mientras que el cuadro de César Sánchez busca lograr una cuarta victoria consecutiva con la que arrebatar el puesto al conjunto de Bebeto. "Es un reto complicado ante un rival que en su casa es peligroso. Es un equipo bien trabajado. Nos vamos a tener que adaptar a lo que pida el partido", valora César Sánchez. Buscar la victoria "que se nos escapó en la ida" es lo que busca Bebeto, que aprovechará el "factor campo".: domingo, 16.30 horas.: Andola.: David Pérez García.: Óscar Resano no puede contar con Pablo Sarasa, ni Diego Martón, sancionados.: Adolfo Echeverría no puede contar con Zufía, sancionado, ni con Sancha ni Mario, lesionados.Ganar y evitar descolgarse de la tabla es lo que buscan River Ega y Corellano, que quieren sumar los tres puntos para reducir la distancia con la permanencia. "Es una final para los dos equipos y nosotros tenemos que hacer lo que sea para sumar los tres puntos, porque ellos también se van a dejar la piel por ganar", valora Óscar Resano. "Nos vino mal el parón por la última victoria. El grupo está aprentado, por lo que es un partido importante, por cómo estamos en la tabla", apunta Echeverría.El Ardoi, que no compite desde el pasado 20 de diciembre, visita al Cirbonero con la idea de sumar tres puntos con los que igualaría los 24 que tiene el líder, la Peña Sport, que descansa esta jornada. Por detrás, el Cortes sigue la estela del Cirbonero, tercero, al que puede adelantar en la tabla si supera al Murchante y los pupilos de Sergio Vázquez tropiezan ante los de Íñigo Ardanaz. Por debajo, el grupo está tan comprimido que antes de que se dispute la jornada hay siete equipos en tres puntos. El Baztan es quinto con 11 puntos y el Bidezarra, colista, con 8.: sábado, 16.00 horas: Municipal de Cantolagua: Endika Osta Salcedo.: Javier Pascual tiene a todos los jugadores disponibles.: Igotz Garde no puede contar con Azpiroz.Cantolagua y Baztan buscan tres puntos que les devuelvan a la senda de la victoria y que, también, les de algo de tranquilidad en la tabla. "Cada partido empieza a ser importante. Tenemos que recuperar sensaciones y entrar en buena dinámica, y ello pasa por llevar la iniciativa en casa", apunta Javier Pascual. "Somos dos equipos con urgencias de puntos y de goles, por lo que creo que va a ser un partido de pocos goles, en el que el balón parado va a ser fundamental y el que marque primero va a tener más opciones de ganar", valora Igotz Garde.: domingo, 16.00 horas.: San Juan de Cintruénigo.: Alejandro Morilla.: Sergio Vázquez no puede contar con Alberto Aurensanz, sancionado, ni con Javier Erviti, lesionado.: Íñigo Ardanaz sigue sin poder contar con Larraza ni con Gorka. Primera convocatoria para Iván Azcue.Desde el pasado 20 de diciembre no compite un Ardoi que quiere recuperar el liderato. Los hombres de Íñigo Ardanaz deberán superar a un Cirbonero que no quiere dejar escapar la tercera plaza. "Es un partido bonito e ilusionante para nosotros, a pesar de que hay mucho en juego", afirma un Íñigo Ardanaz que añade que "el trabajo del grupo es lo que hace que vivamos partidos como este". "Es un rival que ha hecho una vuelta excepcional. Tendremos que optmizar las ocasiones", comenta Sergio Vázquez.: domingo, 16.00 horas.: San Roque.: Alberto Sada.: Rubén López no puede contar con Ríchard ni con Agustín.: Rafa Bericat no puede contar con Rubén Embid, Carlos Trincado ni Joselu, pero recupera a Jorge Viela.Ganar y esperar lo que sucede en Cintruénigo es la máxima con la que el Cortes espera superar al Cirbonero en la tabla esta jornada. Una victoria es lo que también busca el Murchante para salir de los puestos de promoción de descenso y reducir su distancia con los chicos de Rafa Bericat. "El Murchante es un equipo que me gustó y que en su campo debe hacerse fuerte. No podemos cometer los errores de la primera vuelta", comenta Bericat. "Tenemos que combatir sus puntos fuertes y hacer daño en los vulnerables", avisa Rubén lópez.: domingo, 16.30 horas.: Nuevo Secarales.: Ander Ezquerra.: José Ángel Catalán no puede contar con Julen, sancionado.: Mikel González cuenta con varias bajas.Ganar y mirar hacia arriba es lo que buscan Fontellas y Bidezarra, ambos en posiciones de promoción de descenso. "El que pierda se puede hundir", analiza Mikel González, que considera que este es "un partido con más de tres puntos hacia arriba. Nos puede dar esperanza o nos podemos poner nerviosos". Aprovechar el factor campo es lo que busca el Fontellas "para conseguir tres puntos que nos den algo de respiro. Ganar supone dejar un poco descolgado a un rival directo, que juega bien al fútbol", opina José Ángel Catalán.: domingo, 16.30 horas.: Miguel Sola.: Javier Fernández.: Raúl Marco tiene la duda de última hora de Edu Manero y a Gonzalo sancionado.: Javier Serrano no puede contar ni con Juan ni con Gorka. Esteban es duda.La Peña Azagresa mide la moral de un Lourdes al que le ha costado conseguir el primer triunfo de la temporada, después de varios partidos mereciéndolo. "Va a ser un rival de peligroso", señala Raúl Marco, que espera un partido "que se decidirá en favor del que tenga mayor acierto en los pequeños detalles". "Tenemos que aprovechar esta buena dinámica. La gente está metida, en ningún momento han estado atenazados. Vamos a un campo complicado", señala Javier Serrano.Por otro lado, varios equipos han aprovechado esta semana para anunciar nuevos fichajes en esta ventana de invierno. El Ardoi y la Peña Sport han anunciado dos regresos, mientras que la Peña Azagresa ha hecho oficial la incorporación de un jugador que llevaba a prueba un tiempo bajo las órdenes de Raúl Marco. El Burladés también anunció la semana pasada la vuelta a casa de un jugador, pero el temporal impidió que redebutara bajo las órdenes de Jonathan Unanua.Después de pasar por varios clubes de Segunda B, y de haber crecido en Tajonar, el Ardoi anunció el regreso a casa de Iván Azcue, de quien se espera que sea el primer y único movimiento en la plantilla en esta ventana.También regresa a la que un día fue su casa, Jon Ander Ilincheta, para reforzar el centro del campo y la parcela ofensiva de la Peña Sport. Ilincheta se pondrá bajo las órdenes de Unai Jáuregui después de haber formado parte de la Mutilvera en esta primera parte de la temporada.Pese a llevar un mes a prueba en Azagra, la Peña Azagresa ha dado el paso para firmar a David Salvatierra como miembro de la primera plantilla. Natural de Cadreita, Salvatierra es una alternativa más con la que cuenta Raúl Marco para la zona de ataque de su equipo.Llegó al Beti Kozkor en verano, pero ante la falta de minutos, Héctor Urdíroz regresó la semana pasada al Burladés. El canterano ya estuvo a las órdenes de Jonathan Unanua antes de firmar por el cuadro de Rodrigo Fernández el pasado mes de junio.